3 puan çok değerli ama bu oyun derbiye yetmez

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Fenerbahçe belki de sezonun en kötü başlangıcını yaptığı maçlardan birini oynadı. İlk yarım saatlik bölümde oyunun kontrolünü eline almakta zorlanan sarı lacivertliler Antalyaspor’un golüne de geç reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde Antalyaspor’u baskı altına alsa da devreyi isabetli şut atamadan tamamladı. Hücumda merkezden hemen hemen hiç hücum yapmayan sarı lacivertliler, kenarları kullandı.

2. YARI DAHA KARARLIYDI

İkinci yarıda gol için daha kararlı gözüken Fenerbahçe, yüksek tempo ve baskıyla Antalyaspor’a üstünlük kurdu. Yine kanatları kullanan Jesus’un takımı golleri kendi sağ kanadından geliştirdiği hücumlarla buldu.

DENGELERi KiNG DEĞiŞTiRDi

Her ne kadar Michy Batshuayi, 2 gol atmış olsa da hücumda dengeleri değiştiren Joshua King idi. İkinci yarıda ikili mücadelelerin değerini bilen, topu kazandığı zaman daha hızlı dolaştıran Fenerbahçe, bu şekilde dengeleri lehine değiştirdi. Antalyaspor ise ikinci yarıda maçın duraklama anlarına kadar hemen hiç hücuma çıkamadı. Aradığı geçiş hücumlarını bulamadı ve 2-1 geriye düştükten sonra bile mahkûm oynadı. Fiziksel olarak çok düştüler. Bu oyun Galatasaray derbisi için yeter mi? Hayır. Ancak alınan 3 puan Fenerbahçe açısından çok değerliydi.