10 kişiyle tek kale

Siyah beyazlı ekip 70 dakikadan fazla bir kişi eksik oynamasına rağmen oyunun kontrolünü bir an olsun rakibine vermedi. Topa sahip olan, sürekli rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar ısrarla savunmada kalan rakibinin katı savunması içinde pozisyon üretmekte zorlandı. Konyaspor 10 kişi Beşiktaş karşısında hiç hücumu düşünmezken 1 tane gol pozisyonu dahi bulamadı.

JOSEF DE SOUZA 3 KİŞİLİK OYNADI

Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü sağlamasının temel nedeni Josef de Souza’nın varlığıydı. Brezilyalı futbolcu tek başına tüm orta alanı domine etti. Top kazandı, hücuma derinlik kattı, oyunun yönünü değiştirdi. Tüm ikili mücadelelerden galip ayrılan Josef çok kullanılan tabirle 2 değil adeta 3 kişilik oynadı. Ofansif bölgedeki tüm organizasyonları yapan da Ghezzal idi. Cezayirli futbolcu oyunda kaldığı sürece Ljajic ile birlikte topun Beşiktaş’ta kalmasını sağladı. Hücumda sağ kanadı etkin kullanan Beşiktaş, golü de Rosier ile o kanattan buldu

SERDAR TATLI'YA BİR SORU

· Bir takım 70 dakika 10 kişi oynayarak maç kazanabilir ancak dün Beşiktaş, Konyaspor karşısında çok üstün oynayarak ve hiç pozisyon vermeden bunu başardı. Süper Lig’de Beşiktaş dışında bunu yapabilecek oyun gücüne sahip başka bir takım daha yok. Dün açık bir penaltısı verilmemesine rağmen 10 kişiyle yarışa tutunan Beşiktaş, sadece 3 puan almadı büyük de bir karakter ortaya koydu. Konyaspor ise son derece pasif bir görüntü ortaya koydu ve oyunun hiç bir anında Beşiktaş’ı tehdit edemedi. ·

· Bir soru da MHK başkanı Serdar Tatlı’ya. Yönettiği maçlarda skandal kararlar veren Bahattin Şimşek, böylesine kritik bir maçta nasıl VAR hakemi olabiliyor?