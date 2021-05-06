1 puan için değil zafere gidiyor

Beşiktaş, maça o kadar hızlı ve arzulu başladı ki henüz 13 dakika dolmuşken 3-0’lık skoru buldu. 3 gün önce Rizespor maçında da etkili bir baskıyla başlayan siyah beyazlılar, rakibini hapsetmiş ve ilk bölümde sonuca gitmişti, dün Rizespor maçından çok daha hızlı bir başlangıç oldu. Bu süre içinde kaleci Munir’in kurtarışlarını da hesaba katarsak aradaki oyun farkının inanılmaz boyutlarda olduğunu belki ifade edebiliriz. Hız kesmeyen siyah beyazlılar ilk 45 dakikayı 5-0 önde kapatırken, toplam 10 isabetli şut attı 1 topu da direkten döndü. Bu muhteşem futbola Hatayspor hiçbir şekilde cevap veremezken tempo, teknik ve bitmeyen iştahla oynayan Beşiktaş henüz ilk yarıda tarihi bir skora ulaşabilirdi.
SEYRiNE DOYUM OLMADI
Rachid Ghezzal sezonun yıldızı, Cezayirli yıldıza Adem Ljajic’in oyun zekası ve tekniği de eklenince seyrine doyum olmayan bir Beşiktaş ortaya çıkıyor. Dün N’Koudou, N’Sakala ve Rosier de kanatları çok iyi kullandılar. Josef ve Atiba da zaten her zamanki istikrarlarıyla orta alanı domine ettiler.
Sergen Yalçın’ın takımı sahayı çok iyi parselleyip, alan daraltıyor ve topu çok hızlı dolaştırıyor. Rakip ceza alanına geldikten sonra Ghezzal ve Ljajic’in ayağından çıkan klas paslarla kolay pozisyon üretiyor.
Hakkını teslim edelim Rosier ise gerçekten büyük bir güç. Bitmek bilmeyen bir temposu var ve çok etkili servisler yapıyor. Açık ara bu ligin en iyi sağ beki.
Dün Beşiktaş olağanüstü bir iştahla yüksek nitelikli baskıyla büyük bir gövde gösterisi yaptı.
LARiN SÜREKLi GOL ARADI
Larin için de ayrı bir paragraf açmak lazım. Kanadalı golcü 4 tane attı, sürekli aramaya devam etti. Aboubakar ve cenk Tosun gibi iki önemli golcü yok. Son 2 maçın yıldızı Gökhan Töre riske edilmedi. Ancak Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki kararlılığını ve oyun gücünü lig 5’incisi karşısında tarihi bir farka ulaşarak gösterdi.
Başlama düdüğünden itibaren kazanma arzusu ve kararlılığını sahaya yansıtan Beşiktaş, ilk 45 dakikada rakip ceza alanında 23 kez topla buluştu. Başta Ghezzal olmak üzere Ljajic ve Gökhan Töre kalabalık Rizespor savunmasının arasında çok ince işlere imza attılar. Ghezzal’ın N’Koudou’ya yaptığı asist sezonun özetler nitelikteydi. VAR’dan dönen 2 gol dışında kaleci Gökhan’ın kurtarışları farkın büyümesini engelledi.
GÖKHAN, SANTRFORDA LARIN'DEN DAHA İYİ
İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre ve Ghezzal’ın birbirine nazire yaparcasına attığı 2 şık golle maçı 3-0’a getirdi. Gökhan Töre bu yeni rolünü benimsedi ve Larin’in santrfor performansından çok daha verimli. Gökhan, hareketli, teknik ve güçlü bir oyuncu. Sergen Yalçın, olumsuzluklardan bile takımı lehine çözümler üretebiliyor. Dün kulübenin yetersizliği yüzünden son bölümde sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar arka arkaya yediği 2 gol ile duraklamalara sancılı girdi.
SERGEN YALÇIN'IN DURUŞU EN ÖNEMLİ FAKTÖR
Rize deplasmanında sezonun en değerli 3 puanlarından birini elde eden Beşiktaş, açık ve net ifade edelim dün oynadığı 60 dakikalık futbolla maç kaybetmez. Görünen o ki sadece güçlü oyun değil Beşiktaş’ın takım ruhu ve arkadaşlık seviyesi de son derece yüksek. Yoğun maç takviminde eksiklere rağmen bu konsantrasyon seviyesi ve kazanma arzusu şampiyonluk yarışında önemli. Tüm futbolcular özveriyle oynuyor ve sorumluluklarının farkında. Sergen Yalçın’ın işler iyi gitmediği zaman bile sergilediği özgüvenli duruş Beşiktaş’ın bu sezonki zirve yürüyüşünde önemli bir faktör.
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Fenerbahçe, dün Kasımpaşa önünde sezonun en iyi ilk 45 dakikasını oynadı. İstekli, coşkulu ve tempolu oynayan sarı lacivertliler topu hızlı dolaştırdı, kanatları etkili kullandığı gibi merkezden de delici ve etkili hücumlar yaptı.
Fenerbahçe’nin saha içindeki beyni Sosa’ya İrfan Can, Mert Hakan ve Ozan Tufan da yardımcı olunca ortaya keyifli bir futbol çıktı. İlk yarıda 3 gol bulan sarı lacivertli ekip, kaleci Ertuğrul’un kurtarışları olmasa henüz ilk yarıda daha büyük bir farkı yakalayabilirdi.
Kasımpaşa’ya pozisyon vermeyen Fenerbahçe’nin, kaleci Harun Tekin’in büyük hatasıyla kalesinde şok bir gol görmesine rağmen demoralize olmaması da bir diğer artısı idi.
‘MAÇI KAZANDIM’ DUYGUSU
İkinci devre ‘maçı kazandım’ duygusuyla tempoyu düşüren Fenerbahçe daha çok topa sahip olup Kasımpaşa’yı kalesinden uzakta tutmak istedi.
İlk yarıdaki yüksek temponun da etkisiyle dakikalar ilerledikçe yorgunluk belirtilerinin de artması Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki oyununu olumsuz etkileyen faktörlerden biriydi.
Süper Lig’de artık hataya yer olmayan final maçları oynanıyor. Fenerbahçe, 3 puanın ötesinde oyununu da yukarıya çıkartarak şampiyonluk yarışına devam ediyor.
PAŞA iLK DEVRE KÖTÜYDÜ
Kayserispor karşısında sahaya 7 eksikle çıkan Beşiktaş, son derece istekli, hareketli ve dinamik bir görüntü ortaya koydu. Başlama düdüğünden itibaren kazanma kararlılığını sahaya yansıtan siyah beyazlılarda forvet bölgesinde rakip kaleye en yakın hangi ismin oynayacağı merak konusuydu. Sergen Yalçın, tercihini Gökhan Töre’den yana kullanırken bu tercihin dün için en doğru seçim olduğu ortadaydı. Gökhan belki gol atamadı ama top tuttu, arkadaşlarına servis yaptı, hareketli oyunuyla Kayseri savunmasının dengesini bozdu. Dün N’Koudou, Ghezzal ve Ljajic skora yönelik önemli katkı sağlasa da Gökhan Töre oynadığı futbol ve çalışkanlığıyla başarılıydı. Rakip kalelere yönelik bir oyun yapısı olmadığı için eleştirilen N’Koudou 2 golle maça damga vururken; Ghezzal ve Ljajic de teknik kaliteleriyle hücumları organize etti. Dün Beşiktaş’ın rakibi Kayserispor dışında farklı bir ekip olsaydı işi daha zor olabilirdi.
ÇAKIR CiDDi HATALAR YAPTI
Bu galibiyette ve oyunda Sergen Yalçın’ın payı çok büyük. 7 eksiğe rağmen takımına ve camiasına özgüven veren Sergen Hoca’nın önünde artık 5 viraj var. Bu yoğun maç takviminde tüm takımlar olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Beşiktaş bu süreçte en çok kırılan takımlardan biri ve dünkü 3 puan bu açıdan çok değerli. Cüneyt Çakır gibi deneyimli bir hakem skora ve oyuna tesir edecek ciddi hatalar yaptı. İkinci yarıda N’Koudou’nun Emre tarafından düşürülmesi açık penaltıydı. Bir maçta 2 penaltı verilmez diye bir kural yok. Ayrıca sarı kartlı oynayan ve maç boyunca 8 faul yapıp rekor kıran Pedro Henrique’nin Montero’nun yüzüne darbesinin ikinci sarı karttan atılmaması da Çakır’ın önemli hatasıydı.
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Trabzonspor ilk yarıda 3 kez gole yaklaşırken Galatasaray devre boyunca tek isabetli şut dahi atamadı. İlginç olan ise kaybettiği takdirde şampiyonluk yarışında işi mucizelere kalacak olan sarı kırmızılı ekibin ilk 60 dakika boyunca pasif bir anlayışla sahada yer almasıydı.
EDGAR'DAN MÜTHİŞ GOL
Emre Akbaba hamlesi ve Babel’in sol kanata geçmesiyle hareketlenen Galatasaray, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve Trabzonspor’u baskı altına aldı. İlginçtir, Galatasaray’ın iyi oynamaya başladığı süreçte gol Trabzonspor’dan geldi.
Luyindama’nın hatasıyla Edgar müthiş bir gole imza atarken son bölümde Abdullah Avcı’nın ileri uçta oynayan 4 oyuncusunu birden oyundan alması ile Trabzonspor’un saha içi düzeni sekteye uğradı. Galatasaray da demoralize girdiği son dakikalarda baskı oluşturup beraberlik golünü attı.
Beraberlik iki takımın da istemediği bir sonuçtu ancak bu oyun ile kazanmayı ikisi de hak etmediler. Özellikle Trabzonspor, böyle bir Galatasaray’ı yakalamışken neden kazanamadığını sorgulamalı.
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Sivasspor’a karşı oynamak hiç kolay değil. Rakibin işini bu kadar güçleştiren bir başka takım daha yok ligimizde. Orta alanda herkesin ensesinde markaj yapan bir futbolcu varken oyun kurmak gerçekten çok zor. Orta alanda yakın ve temaslı oynayan Sivassporlu futbolcular, sadece ilk yarıda 12 faul yaptı ve Beşiktaş’ı tamamen kilitledi. Devrenin sonunda Aboubakar’ın sakatlanmasıyla Sergen Yalçın, Larin’i santrfora, N’Koudou’yu da sol tarafa almak zorunda kaldı.
LJAJiC KALiTEYi ARTIRDI
İkinci yarıda daha baskılı görünen Beşiktaş, Rosier ile gole en çok yaklaştığı pozisyonu buldu. Son 30 dakika baskısını artıran siyah beyazlılar golü getirecek aksiyonlarda yetersizdi.
Ljajic girdikten sonra pas kalitesi arttı ancak bu kez de N’Koudou’nun top kayıpları ve Larin’in stoperlerin arasındaki etkisizliği Beşiktaş’ın hücumda bocalamasana yol açtı.
GHEZZAL NEDEN ÇIKTI?
Sergen Yalçın’ın takımın en yaratıcı oyuncusu Ghezzal’i bitime 20 dakika oyundan alması da şaşırtıcıydı. Beşiktaş, puan kayıplarına Sivas’ta da hiç parlak olmayan bir futbolla devam etti. Dünkü skor kayıp veya sürpriz değil. Asıl kayıp Ankaragücü karşısında alınan beraberlik idi.
Sivasspor’un dün adama adama markajla, 22 faulle oynadığı ve kaleye isabetli şut atmadan bitirdiği maç ise kırmızı beyazlı ekibe yakışmadı.
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Beşiktaş, ilk yarının tamamında oyunun mutlak hakimiydi. Ankaragücü’nü kendi yarı alanına hapseden siyah beyazlılar maçın henüz başında öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Kazanılan penaltıyı Kevin N’Koudou ciddiyetten uzak bir vuruşla gole çeviremedi. Beşiktaş, Ankaragücü’nü ilk 45 dakika boyunca hiç kendi ceza alanına sokmazken hücumda güçlü oyununa paralel bir zenginlikten uzaktı.
Devrenin son anlarında Kulusic’in kendi kalesine attığı golle öne geçen lider, ikinci devrenin başında Ankaragücü’nün ön alanda yaptığı baskıyı da kolay kırdı ve 2-0’lık üstünlüğe ulaştı.
GHEZZAL, JOSEF VE ROSİER
Beşiktaş, “Maçı koparttım” derken Welinton’un sebep olduğu penaltıyı gole çeviren Başkent ekibi tekrar maça ortak oldu.
2-1’den sonra son bölümde zaman zaman telaşlı görünen siyah beyazlılarda günün en başarılı ismi hiç tartışmasız Rachid Ghezzal idi. Cezayirli yıldız dışında Josef ve Rosier iyi performans ortaya koydular.
Beşiktaş, Aboubakar’ı fazlasıyla aradığı bir başka maçı daha geride bıraktı. Ligde 15 golü olan Larin tek santrfor oynadığı maçlarda çok verimsiz oynuyor.
ATİBA ÇIKMAMALIYDI
Dün siyah beyazlıların iyi maçlarından biri değildi. Son 15 dakika topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanan ve Ankaragücü’nün üzerine gelmesine fazlasıyla izin veren Beşiktaş 90’da penaltıdan yediği golle 1 puana razı olmak zorunda kaldı.
Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemek aptallıktır demiş Albert Einstein... Dün Emre Belözoğlu en az 3 tanesi her maçta yedek oturan 5 yetenekli orta saha oyuncusunun hepsini birden sahaya sürdü. Ofansif istatistiklerde hiç görünmeyen, maç başına ortalama sadece 1 top kazanan Gustavo ve asla verim alınamayan kanat oyuncularında ısrar etmek yerine Emre Belözoğlu’nun radikal değişimi yerindeydi.
HÜCUMDA HAREKETLiYDi
Fenerbahçe, bu 5’li teknik kalitesi yüksek futbolcusuyla iyi pas yaptı. Hücumda hareketli ve etkili oldu. Gaziantep gibi güçlü bir ekip karşısında da bu kurguyla beklenenden az pozisyon verdi.
Emre Belözoğlu, 2-1’den sonra son bölümde skoru koruma amaçlı olarak Sosa-Gustavo değişikliğini yaparken hücum bölgesinde Gaziantep’in bıraktığı alanları kullanma amaçlı Samuel ve Sinan’ı sahaya sürdü. Son 15 dakikalık bölümde tüm tedbirlere rağmen Gaziantep FK 3 tane çok net gol fırsatından yararlanamadı.
70. DAKiKAYA KADAR iYiYDi
Fenerbahçe 70 dakikasını iyi; son 20 dakikasını telaşlı ve sıkıntılar geçirdiği maçı 3-1 kazanarak zirve yarışına tutundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan’ın ilk yarıda Gaziantep’in faul gerekçesiyle iptal ettiği golünde verdiği karar herkesi şaşırttı.
Bu maç Emre Belözoğlu’nun tercihleri ve hamleleriyle kazanıldı. Hiçbir şey üretmeyen Samatta ve Samuel gibi isimlerde ısrar etmek yerine farklı bir formasyon ve oyun arayışı Emre Belözoğlu açısından olumluydu.
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Beşiktaş dün adeta ateşle oynadı. Siyah beyazlılar 90 dakika boyunca kendi oyun kalitesi ve temposunun çok altındaydı. Savunmada Josef’in yokluğu çok net hissedildi. Atiba ilk 15-20 dakika dışında yorgun göründü. Dorukhan’ın maç eksikliği göze çarptı.
Beşiktaş 2 kez öne geçmesine rağmen Erzurumspor’a yakalandı. İlginçtir rakibine pozisyon vermeden kalesinde 2 gol gören siyah beyazlı futbolcular, bu durumun tedirginliğini maçın sonuna kadar yaşadı.
Pas isabet oranının tüm sezonun gerisinde kalması da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz etkiledi. 7 günde 3’üncü maçı böylesine yüksek bir rakımda oynamak da Beşiktaş’ın fiziksel performansını aşağı taşımış olabilir.
Önemli olan tüm bu zorluklarla karşılaşmışken kazanabilmek...
RACHiD GHEZZAL’IN SOLO PERFORMANSI
Dün sezonun anahtarı Rachid Ghezzal’ın ‘solo’ performansıyla gelen 3’üncü gol siyah beyazlıları bir kez daha öne geçirdi.
Cezayirli yıldız Beşiktaş’ı asistleriyle bugüne taşıdı ancak dün işler kötü giderken attığı beceri dolu gol belki de şampiyonluğu getirdi.
Sergen Yalçın’ın son bölümde oyuna soktuğu Necip, Mensah, Gökhan Töre ve N’Kodou takıma ihtiyacı olan enerjiyi verdi ve Gökhan Töre ile farkı 2’ye çıkarıp son dakikalara rahat giren Beşiktaş, kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Beşiktaş maça ön alanda rakibe yoğun baskıyla başladı ve Alanyaspor’un geriden oyun kurmasına izin vermedi. İlk 35 dakikanın tamamını rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlıların bu bölümde Cenk ile bulduğu golün dışında 3 topu da direkten döndü.
Uzun bir aradan sonra ilk 11’e dönen Oğuzhan ile Cenk Tosun arasındaki güçlü pas bağlantısı, Ghezzal’ın klas futboluyla Beşiktaş dominant bir futbol sergiledi. İlk yarının son 10 dakikasında dengeyi bulan Alanyaspor, 2 kez gole yaklaşırken beraberlik şansını kullanamadı. Beşiktaş, 2’nci yarıya daha kontrollü bir başlangıç yaparken konuk Alanyaspor, hızlı çıktığı bir pozisyonda Babacar ile inanılmaz bir gol kaçırdı.
GÜÇLÜ OYUNDAN KESiTLER SUNDULAR
2’nci golü bulamadığı takdirde 3 puanın tehlikede olduğunu farkeden siyah beyazlılar, Alanyaspor’u yeniden baskı altına aldı ve önce Cenk Tosun ile gole yaklaştı ardından da Ghezzal’ın zarif ayak içiyle 2’nci gole ulaştı. 2-0’dan sonra Alanyaspor’un bıraktığı geniş alanları N’koudou ile değerlendiren Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusuyla farkı 3’e çıkardı. Dün Beşiktaş güçlü bir rakip karşısında kalesinde tehlikeler yaşasa da rahat bir galibiyet aldı ve maçın büyük bölümünde sezon boyu sergilediği güçlü oyunundan kesitler sergiledi. Siyah beyazlılar, dün sadece kritik bir 3 puan almakla kalmadı aynı zamanda Cenk Tosun ve Oğuzhan’ı da kazandı.
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Fenerbahçe, ligde son sırada yer alan Denizlispor karşısında iyi futbol oynamadan kazandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta açıkçası daha coşkulu ve tempolu bir Fenerbahçe bekliyorduk. Ancak sarı lacivertli ekip zayıf rakibi karşısında ilk 45 dakika pozisyon üretemediği gibi kalesinde de 2 tehlike yaşadı.
KRONiK PROBLEM
Akıcılıktan uzak, durağan geçen maçta Fenerbahçe, sezon başından bu yana kronikleşmiş ‘akan oyunda pozisyon üretememe’ problemiyle bir kez daha yüzleşti. Nitekim üstünlük sayısını getiren golü de bir köşe vuruşu sonrasında buldu.
Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine büyük bir şansla başladı. Daha sahaya çıkmadan hem Galatasaray hem de Beşiktaş rakiplerine mağlup oldu, üstüne de ligin en zayıf takımıyla karşılaşıp yepyeni bir sayfa açma fırsatı yakaladı.
TOPUN HIZI ARTMALI
Fenerbahçe’den birkaç gün içersinde radikal değişiklikler ve çok farklı bir oyun beklemek haksızlık olur.
Dün iyi futbol oynamadan alınan 3 puan rakiplerinin kaybettiği haftada son derece değerli. Ancak Yeni Malatya ve Başakşehir maçlarında bu futbol kazanmak için yetmez. Emre Belözoğlu, mutlak surette topun hızını ve ofansif aksiyonları artıracak formüller bulmak zorunda.
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Hem Rosier’in sırtı dönük ve markaj altında topla buluşması, hem de Necip’in hiç ofansif özelliği olmaması yüzünden siyah-beyazlılar o kanadı kullanmadı. Ayrıca Necip’in pas hatasıyla o kanattan gol yedi ve yine aynı bölgeden Kasımpaşa’ya pozisyonlar verdi. N’Koudou’nun buluştuğu tüm topları ezmesi, Larin’in hücumda top tutamaması da Beşiktaş’ın ilk yarıdaki olumsuzluklarıydı.
Sergen Yalçın gibi bir teknik adamın Necip’in sağ bek bölgesinde oynayamadığını göremiyor olması mümkün değil. Sezon başında kaybedilen Konya ve Gençlerbirliği maçlarında da Necip sağ bek oynamıştı. Yine Necip’in sağ bek oynadığı İstanbul’daki Antalyaspor maçı berabere bitmişti.
TEK KALEYE DÖNDÜ
İkinci yarıya da aynı düzenle başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa’nın Thelin’le kaçırdığı penaltıyla maçta kaldı. Sergen Yalçın 57’de Rosier’i sağ beke çekip Gökhan Töre’yi oyuna soktu. Bu değişiklik ile Beşiktaş’ın etkinliği arttı, özellikle de 70’deki Oğuzhan - Necip değişikliğinin ardından son 25 dakika maç adeta tek kaleye döndü ancak siyah beyazlıların bunaltıcı baskısı golü getirmedi.
İki maçta kaybedilen 5 puan ve sırada zorluk derecesi yüksek bir Alanya maçı var. Beşiktaş hafta içinde de puan kaybı yaşarsa psikolojik olarak yara alabilir. Dün Sergen Yalçın’ın eksikler nedeniyle belki eli kolu bağlıydı ancak yine de maçın kaybedilme sindeki temel neden sağ kanatta 57 dakika Necip-Rosier ikilisinin görev yapmasıydı. 2 haftalık arayı Beşiktaş’ın iyi değerlendirmediği de ortada. Ulusal takımlara gitmeyen Wellinton, Ljajiç, N’koudou, Josef ve Necip gibi isimler iyi bir görüntü vermediler.
2002’de dünya üçüncüsü olan jenerasyon ile birlikte bu milli takım Türk futbol tarihinin en kaliteli oyuncu grubuna sahip. Şenol Güneş de bu zengin kadroyu son derece efektif kullanıyor. Dünya Kupası yolunda en güçlü iki rakibimizi toplam 7 gol atarak yendik.
Malaga’da Norveç karşısında maça özgüvenli bir oyunla başlayan milliler, Ozan’ın erken gelen golüyle 1-0 öne geçtikten sonra oyunu istediği tempoda ve dengeli bir şekilde sürdürdü. Takım halinde iyi savunma yapan ay yıldızlı futbolcularımız Haaland ve Sörloth’a şans vermedi.
OZAN, GÜNEŞ’LE BiR BAŞKA
Az ancak son derece etkili hücumlar yaptık. Sahayı çok iyi parselledik, top hem rakipteyken hem de bizim ayağımızdayken iyi yardımlaşan milliler Hakan-Yusuf ve Burak ile son derece akılcı hücumlar yaptı. Ozan Tufan sürpriz golcü olarak tehlike bölgelerine çok iyi sızdı. Özellikle de attığı ikinci gol olağanüstü idi. Bursaspor’da oynarken gelişiminde büyük pay sahibi olan Şenol Güneş ile Ozan farklı parıldıyor.
Her hattıyla kaliteli ve savaşçı bir kadroya sahibiz. Okay Yokuşlu başka bir seviyeye ulaştı. Hakan ve Yusuf son derece klaslar. Çağlar bir şaheser. Kaan Ayhan son derece güvenilir ve istikrarlı bir oyuncu. Bu takım çok büyük hikayeler yazabilecek potansiyele sahip. Üstelik Cengiz, Merih ve Zeki gibi özel oyuncularımız da bu kadroya katılacak.
İki güçlü rakibimizi yendik, grup liderliği yolunda büyük avantaj yakaladık. Ne diyelim? Tebrikler Şenol Güneş... Tebrikler çocuklar.
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Sergen Yalçın’ın 89’daki Ozan’ın beraberlik golüne kadar sadece 1 oyuncu değişikliği yapması maçın berabere bitmesinde büyük etkendi. F.Bahçe’de ise İrfan Can ve Samatta’nın 11’de olup da Sosa ve Ozan’ın olmaması akıllarda soru işareti bıraktı,
Beşiktaş ilk yarıda F.Bahçe’nin orta alandaki kalabalık, alan daraltan savunmasına çare üretemedi. Siyah beyazlı ekip %63 oranda topa daha fazla sahip olsa da ofansif aksiyonlar ve hücumda gereken hareketlilikten uzaktı. F.Bahçe ise savunmaya odaklanmış bir anlayış ile sahadaydı. Kazanmak zorunda olduğu bir maçta sarı-lacivertlilerin kendi yarı alanında bekleyip kontrataklar ile gol araması çok da akla yatkın gelmedi.
ALTAY BAYINDIR iNANILMAZDI
İkinci yarının başında Vida’nın golüyle öne geçen Beşiktaş, Aboubakar ile 2 kez gole yaklaşsa da kaleci Altay inanılmaz kurtarışlarıyla takımını
maçta tuttu. Son bölümde oyuncu değişiklikleri ile daha ofansif bir anlayışa dönen Fenerbahçe, karşısında Sergen Yalçın yorgunluk belirtileri gösteren bazı oyuncularını ısrarla sahada tuttu. 5 değişiklik yapan ve fiziksel olarak daha diri olan sarı lacivertliler karşısında Sergen Yalçın neden değişiklik yapmadı, anlamak mümkün değil.
AZ KALSIN YENiLECEKTi
Risk alan ve kendi yarı sahasında geniş alanlar bırakan Fenerbahçe karşısında LarinN’Koudou değişikliği daha önce yapılmalıydı. Beşiktaş, üstün oynadığı, ikinci golü kendisine getirecek fırsatları kaçırdığı bir maçta az kalsın sahadan puansız ayrılacaktı.
Sergen Yalçın’ın 89’daki Ozan’ın beraberlik golüne kadar sadece 1 oyuncu değişikliği yapması maçın berabere bitmesinde büyük etkendi.
G.Saray, Kayseri’de olduğu gibi çift santrforlu formasyon ile sahaya çıktı. Cezalı Taylan’ın yerine orta alanın merkezinde Gedson ile birlikte Etebo’yu görevlendiren Fatih Terim, Emre kılınç ve Emre Akbaba’yı da kanatlarda kullandı. Feghouli, Arda, Babel ve Onyekuru gibi yıldızları kulübede oturtan Terim’in takımı, Saracchi ve Luyindama’nın inanılmaz hatalarıyla maça adeta 1-0 yenik başladı. Bozuk zeminde bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan ve pozisyon üretemeyen G.Ssaray, Talbi’nin sırtı dönük rakibine yaptığı anlamsız faulün devamında oluşan karambolde skora dengeyi getirdi.
PiYANGO GiBi GOL
Emre Akbaba’nın bireysel becerisiyle 25 metreden attığı mükemmel gol ise Galatasaray için adeta bir piyango gibiydi. Akan oyunda tek pozisyon üretmeden 1-0’dan 2-1 öne geçen sarı kırmızılı ekipte bu kez de Marcao sahneye çıktı. Brezilyalı’nın gole neden olan büyük hatası ile devrede taraflar soyunma odasına 2-2’lik skorla gitti.
G.Saray’da işler sanki çok da yolunda gidiyormuşçasına Fatih Terim, aynı 11 ile takımını sahaya
sürdü. Rize’nin penaltı golüyle bir kez daha yenik duruma düşen Cimbom’da iki Emre yerlerini Onyekuru ve Kerem’e bıraktılar. Arda, Babel ve Feghouli ile tüm kozlarını sahaya süren Galatasaray rakip kalede pozisyon bulamadı.
HATALAR BiTMEK BiLMEDi
Meriah’ın kendi kalesine attığı golle 3-3’e gelen çılgın maçta kötü oyununa rağmen bitime 15 dakika kala kazanma G.Saray’ın hâlâ kazanma şansı vardı. Ancak bu kez de Yedlin ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bir kişi eksik risk alan sarı kırmızılılar son bölümde yine tehlikeler yaşadı. Fernando ile bu pozisyonlardan sadece 1 tanesini değerlendiren Rizespor, neden 103 dakika oynandığını kimsenin anlamadığı maçta Galatasaray’ın bitmek bilmeyen inanılmaz hatalarından faydalanarak çok değerli bir 3 puan aldı.
İki maçta altı puan alan Bülent Uygun’u tebrik etmek lazım. Ancak akıllara Sumudica’nın sözleri geliyor... Hani Mourinho bile gelse bu takımda bir şey yapamazdı Sumudica Hoca!
Lig ve kupa maçlarının karakteristiği her zaman birbirinden farklıdır. Özellikle de dünkü gibi tek maçlı eliminasyona göre oynanan klasik kupa maçlarında. Tek bir 90 dakikada taktik ağırlıklı oyunlar ön plana çıkar. Dün akşam Beşiktaş ilk 25 dakika alan daraltan önde baskıyla başladı. Bu bölümde rakibini yarı alanından çıkartmayan Siyah beyazlı ekip henüz 21’inci dakikada 2-0’ı buldu. Hatta bu süre içinde bir de Welinton’un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü de var. Özellikle Aboubakar’ın attığı goldeki bireysel beceri parmak ısırtacak kadar yüksekti. Gerçekten de Kamerunlu santrfor çok farklı seviyede.
BA VE ViSCA iLE ÇOK FARKLI
2-0 biten ilk yarının ardından tempoyu düşüren ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Beşiktaş karşısında Başakşehir, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve kaybedecek bir şeyi olmadan iyi baskı yaparak etkili olmaya başladı. Özellikle Demba Ba ve Visca’nın varlığı Başakşehir takımının kalitesini net bir şekilde artırıyor.
Beşiktaş, son lig maçında Başakşehir yarı alanında kendi tarzında futbol oynadığı zaman 3 gol buldu. Ne zaman ki kendi yarı sahasında rakibini karşıladı kalesinde 2 gol gördü. Dün de yine aynı senaryoyu izledik. Beşiktaş, topu kalesinden uzak tutarak iyi savunma yapan bir takım. Derin savunmada kaldığı zaman sorun yaşıyor. Aboubakar’ın çıkması da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz anlamda etkiledi. Larin top tutan ve taşıyan bir santrfor tiplemesi değil. Kanadalı golcü kaleye yakın ve yüzünü döndüğü zaman çok daha başarılı.
iKiSi DE FiNALi HAK ETTi
90 dakika sonunda iki farklı devre oynandı ve maçın hakkı beraberlikti. İki takım da gösterdikleri mücadele ve oynadıkları futbolla finali hak ettiler. Uzatmada hem zengin kadrosunun avantajıyla ve değişikliklerle güç kazanmış; hem de 2-0’dan geri gelmenin moraliyle Başakşehir bir adım önde görünüyordu. Ancak oyuna girdikten sonra Ljajic ile Başakşehir baskısını kıran Beşiktaş, topu yine kalesinden uzak tutmaya başladı. Sırp futbolcunun şık pası ve Larin’in klas golüyle de final biletini almayı başardı. Bu iki takımın bu sezon oynadığı 3 maçta 15 gol atıldı ve izleyenler futbola doydu. İkisine de tebrikler.
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Fenerbahçe ilk 45 dakika hiç tempo yapmadan Gençlerbirliği’ni hiç sıkıntıya sokmadan adeta yürüyerek futbol oynadı. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo’nun yanı sıra orta sahanın merkezinde Mert Hakan ve Sosa ile maça başlayan Erol Bulut, Pelkas’ı ise solda görevlendirdi. İlk yarıda topun sahibi olan sarı lacivertliler akan oyunda sadece Osayi-Samuel ile pozisyon buldu. Sosa’nın mükemmel ortasında Novak ile gelen üstünlük sayısı ise bir duran top sonrasında geldi.
FiNAL FiNiŞLERiNi YAPAMADI
Fenerbahçeli oyuncular 1-0’dan sonra maçı kazandıklarını düşündüler. Gençlerbirliği’nin, şansının yardımıyla ve Serdar Aziz’in kendi kalesine attığı gol ile yakaladığı beraberlik sonrası başkent ekibi Kadıköy’den puan alabileceğine ciddi şekilde inandı. Lima’yla karşı karşıya bir pozisyondan da sonuç alamayan Gençlerbirliği, ikinci yarıda daha cesaretli çıkışlarla Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı. Hücumda pozisyon üretemeyen ve çok top kaybeden sarı lacivertli ekip kendi yarı sahasında da çok geniş alanlar bıraktı. Nitekim 63’de Ayite ile 2-1’lik üstünlüğü yakalayan Gençlerbirliği, 3’üncü golü kendisine getirecek fırsatlarda da final işlerini yapamadı.
ANLAMSIZ TUTUKLUK
Erol Bulut, elinde avucunda ne kadar ofansif oyuncu varsa sahaya sürdü. Cisse-Samatta-İrfan ve Ferdi gibi hücumcuların girmesi de beklenen
etkiyi yaratmadı. Son bölümde kalesinde inanılmaz tehlikeler yaşayan sarı lacivertli ekip başkent ekibinin beceriksizliği yüzünden son dakikalara 1 puan umuduyla girdi. Dün 11 maçtır galip gelemeyen, son sıradaki Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe’de anlamsız bir tutukluk ve durgunluk vardı. Gençlerbirliği farklı galibiyeti kaçırırken sarı lacivertli ekibin iç saha kabusu sürdü. Öne geçtiği bir maçta lig sonuncusuna kaybediyorsa F.Bahçe’nin sorgulaması gereken çok şeyi var.
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Beşiktaş ilk yarıda topun ve oyunun mutlak hakimiydi. 418 isabetli pas ile Süper Lig’de sezonun bir devredeki pas rekorunu kıran siyah beyazlı ekip topu kaybettikten sonra çok çabuk geri kazanarak atak devamlılığı sağladı. Ancak Başakşehir’in alan bırakmayan, organize savunması arasında aradığı boşlukları bulamadı. Aleksic ve Crivelli ile 2 kez gole yaklaşan ev sahibi ekip, devrenin son bölümünde ısrarla kendi ceza alanında kalmayı sürdürdü ve Beşiktaş’ın iyice yoğunlaşan baskısı golü getirdi.
PAS OYUNUNUN ANLAMI
Bazıları siyah beyazlı ekibin sahayı pas oyunuyla çok fazla enlemesine kullandığını düşünebilir fakat Beşiktaş, topa sahip olduğu zaman sabırla ayağa oynayarak aynı zamanda iyi de savunma yapmış oluyor. Atakları erken sonlandırmadan rakibin geçiş hücumlarına izin vermiyor. Ayrıca bu anlayışla takım şeklini de kaybetmiyor.
Dün Beşiktaş İçin eleştirilecek ve ders çıkarılması gereken nokta skoru bulduktan sonra koruma duygusuyla geri çekilmesiydi. 72’de Ljajic-Necip değişikliği takıma “geri çekilin” demek. Bu değişikliğin ardından 2-2’ye yakalanan siyah-beyazlılar, Başakşehir’in beraberlik golünün ardından kendi anlayışına geri döndü ve oyunu tekrar rakip yarı alana yıktı. Josef’in şık golüyle de çok kritik bir 3 puanı cebine koydu.
DERS ALINACAK GOLLER
Beşiktaş’ın Welinton ile başlayan, Josef-Atiba-Ljajic ve Ghezzal ile devam eden güçlü bir pas oyunu var. Siyah beyazlıların skor ne olursa olsun bu anlayıştan vazgeçmemesi gerekiyor. Geçen hafta Gaziantep maçında son bölümde yenilen gol ve direkten dönen top; dün Başakşehir maçında kendi yarı sahasında beklerken yenilen 2 gol Beşiktaş için ders çıkarılması gereken oyunlar.
Başakşehir’e gelince... Ligde bulunduğu durum geçen yılın şampiyonanda psikolojik bir travma yaratmış. Bu apaçık ortada çok kırılganlar ve özgüven kaybı yaşıyorlar.
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Beşiktaş kendi oyun felsefesiyle her zamanki düzeninde maça başladı. Siyah beyazlılar ilk yarıda topun ve oyunun tek hakimiydi. Zaman zaman yüzde 80’e kadar ulaşan topa sahip olma oranıyla Gaziantep takımını kendi kalelerine hiç getirmeden istediği tempoda maçı sürdüren bir Beşiktaş izledik. Ghezzal’ın şık asistiyle gelen Aboubakar golünden sonra da aynı anlayışla devam etti siyah beyazlılar. İlginçtir, 5-4-1 düzeniyle kendi yarı alanında Beşiktaş’ı karşılayan Gaziantep FK da katı savunma anlayışını sürdürdü ve ilk yarıyı rakip kaleye şut atamadan tamamladı.
SÜPER LiG’DE ONUN GiBiSi YOK
İkinci yarıda tempoyu ve topun hızını artırmadan devam eden Beşiktaş, kendisine ikinci golü getirecek pozisyonları da bulmakta zorlandı. 72’de geçiş hücumundan Aboubakar ile farkı 2’ye çıkartan siyah beyazlılar son 20 dakikaya çok daha güvenli girdi. Vincent Aboubakar, bu ligin üzerinde bir santrfor. Dün attığı 2 golü Süper Lig’de atabilecek patlayıcılıkta ve teknikte bir forvet daha yok. Kamerunlu futbolcu hat-trick şansını da yakaladı. Son 15 dakikalık bölümde oyuna sonradan giren N’koudou, Mensah ve Gökhan Töre ile hızlı hücumlar arayan Beşiktaş topu rakip yarı sahada tutamadı.
AZ DAHA BERABERE BiTECEKTi
Maç boyunca Gaziantep’e pozisyon vermeyen siyah beyazlı ekip Ersin’in gereksiz çıkışıyla neden olduğu penaltının ardından duraklamalarda stresli anlar yaşadı. Gaziantepli Andre Felipe’nin 90+4’de üst direkte patlayan topu golle sonuçlansa Beşiktaş için buz gibi bir duş ile şok etkisi yaratacak mucizevi bir puan kaybı olacaktı. Futbolda her an her saniye yüksek konsantrasyon ile sahada kalmalısınız. Maçın adamı Aboubakar dışında Josef ve Atiba kendi standartlarında oynadılar. Ghezzal yine anahtar futbolcu rolündeydi. Vida-Welinton ikilisi yine güven verdi. Rıdvan çok çalışsa da fazla top kaybı yaptı.
SEZON FiNALi GiBi iKi MAÇ
Ligin en istikrarlı stoper ikilisi ve defansif orta saha oyuncusu Beşiktaş’ta. Asist kralı ve en etkili santrforuna da siyah beyazlı ekip sahip. Saha içi yardımlaşmaları ve organizasyonları da üst seviyede. Sahada ne yapılması gerektiğini bilen o kadar çok oyuncusu var ki Sergen Yalçın’ın... Bu yüzden her maç dominant oynayarak kazanıyorlar. Siyah beyazlıların önünde şimdi sezon finali gibi iki zor maç var. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde tempo düşük kalsa da Beşiktaş, güvenli, güçlü ve dominant bir görüntü ortaya koydu.
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1 puan için değil zafere gidiyor
Maç seyircili oynansaydı Galatasaray favori olabilirdi. Ancak şu anda tüm koşullar Beşiktaş’ın lehine gözüküyor. Yakaladığı moral ve motivasyon derbide siyah beyazlı ekibi avantajlı kılıyor.
Sergen Yalçın futbolculuğu döneminde de derbileri çok severdi. Beşiktaş’ın başında teknik direktör olarak sahaya çıktığından beri de hiç derbi kaybetmedi. Son 2 haftadaki Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında çok iyi futbol oynayarak kazanan Beşiktaş, müthiş bir öz güvenle Galatasaray’a konuk olacak.
Bir futbol takımı için kolektif oyun ne kadar önemliyse Beşiktaş’ın yakaladığı bu moral motivasyon da derbide siyah beyazlı ekibi avantajlı kılıyor.
Beşiktaş özellikle orta sahada Galatasaray’a oranla ağır basıyor. Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal birbirleriyle son derece uyumlu ve yüksek pas kalitesi ile oynayan isimler. Galatasaray ise sezon başından bu yana bu alanda arayışlarını sürdürüyor.
Özellikle bu tip maçlarda orta sahayı ele geçiren kazanmaya her zaman daha yakın.
Süper Lig’in ilk yarısında oynanan karşılaşmada da Beşiktaş ezeli rakibine orta alanda üstünlük kurmuştu. Ben cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmada da benzer bir performans bekliyorum.
"ZEVKLİ GEÇMEYE ADAY, HARKİKA BİR FUTBOL ŞÖLENİ BİZLERİ BEKLİYOR"
Ligde son 3 haftaya girilirken Beşiktaş 81 puanla lider durumda. Galatasaray ise 76 puanla siyah beyazlıları takip ediyor. Bu tabloya bakıldığında Galatasaray mutlak kazanmak zorunda. Deplasmanda oynanacak karşılaşmada beraberlik ise Beşiktaş için kötü sonuç değil. Ancak ben yine de siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın’ın tüm planlarını derbide galibiyet üzerine yapacağını düşünüyorum.
"SEYİRCİ OLSA FAVORİ OLABİLİRDİ"
Maç şayet seyircili oynansaydı Galatasaray ev sahibi olarak favori olabilirdi. Ancak şu anda tüm koşullar Beşiktaş’ın lehine gözüküyor. Formda ve oturmuş kadrosuyla, güçlü oyunuyla Beşiktaş ezeli rakibi karşısında bir adım önde. Galatasaray da kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Kerem Aktüroğlu ve Halil Dervişoğlu’ndan kurulu genç ve dinamik kadroyu mu sahaya sürecek? Yoksa tecrübeli isimler ile mi derbiye çıkacak? Zevkli geçmeye aday harika bir futbol şöleni bizleri bekliyor.
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