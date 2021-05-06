1 puan için değil zafere gidiyor

Güçlü, istekli ve hedefe odaklanmış bir takım vardı sahada.

Beşiktaş, maça o kadar hızlı ve arzulu başladı ki henüz 13 dakika dolmuşken 3-0’lık skoru buldu. 3 gün önce Rizespor maçında da etkili bir baskıyla başlayan siyah beyazlılar, rakibini hapsetmiş ve ilk bölümde sonuca gitmişti, dün Rizespor maçından çok daha hızlı bir başlangıç oldu. Bu süre içinde kaleci Munir’in kurtarışlarını da hesaba katarsak aradaki oyun farkının inanılmaz boyutlarda olduğunu belki ifade edebiliriz. Hız kesmeyen siyah beyazlılar ilk 45 dakikayı 5-0 önde kapatırken, toplam 10 isabetli şut attı 1 topu da direkten döndü. Bu muhteşem futbola Hatayspor hiçbir şekilde cevap veremezken tempo, teknik ve bitmeyen iştahla oynayan Beşiktaş henüz ilk yarıda tarihi bir skora ulaşabilirdi.

SEYRiNE DOYUM OLMADI

Rachid Ghezzal sezonun yıldızı, Cezayirli yıldıza Adem Ljajic’in oyun zekası ve tekniği de eklenince seyrine doyum olmayan bir Beşiktaş ortaya çıkıyor. Dün N’Koudou, N’Sakala ve Rosier de kanatları çok iyi kullandılar. Josef ve Atiba da zaten her zamanki istikrarlarıyla orta alanı domine ettiler.

Sergen Yalçın’ın takımı sahayı çok iyi parselleyip, alan daraltıyor ve topu çok hızlı dolaştırıyor. Rakip ceza alanına geldikten sonra Ghezzal ve Ljajic’in ayağından çıkan klas paslarla kolay pozisyon üretiyor.

Hakkını teslim edelim Rosier ise gerçekten büyük bir güç. Bitmek bilmeyen bir temposu var ve çok etkili servisler yapıyor. Açık ara bu ligin en iyi sağ beki.

Dün Beşiktaş olağanüstü bir iştahla yüksek nitelikli baskıyla büyük bir gövde gösterisi yaptı.

LARiN SÜREKLi GOL ARADI

Larin için de ayrı bir paragraf açmak lazım. Kanadalı golcü 4 tane attı, sürekli aramaya devam etti. Aboubakar ve cenk Tosun gibi iki önemli golcü yok. Son 2 maçın yıldızı Gökhan Töre riske edilmedi. Ancak Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki kararlılığını ve oyun gücünü lig 5’incisi karşısında tarihi bir farka ulaşarak gösterdi.