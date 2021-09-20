1-0 mağlup isen 3 stoperin 1’i artık fazla ve lükstür

Vitor Perreira’nın yüksek tempoda oynanan Frankfurt maçından sonra 11’de değişiklikler yapması doğal. Ancak dün Başakşehir, karşısında sahaya çıkan Fenerbahçe’de yaratıcılık anlamında ciddi eksikler göze çarptı. Pelkas hazır değil. Berisha da yırtıcı bir santrfor kimliğinden uzak olunca Başakşehir savunmasını zorlayan bir Fenerbahçe göremedik. Ayrıca Visca gibi bir tehlikenin karşısında Ferdi’yi kullanmak da doğru bir tercih değildi. Nitekim Şener’in de hücuma katıldığı bir sağ kanat organizyonunda Ferdi, “Visca’ya mı gitsem? Şener’i mi kovalasam?” ikileminde kalınca Fenerbahçe kalesinde golü gördü.

JOSE SOSA OLSAYDI

Başakşehir, maça puansız çıkmanın verdiği psikolojiyle ikinci yarının tamamını skoru koruma duygusuyla geçirdi. Fenerbahçe ise sadece kanatlardan yaptığı ortalar ile pozisyon aradı ve baskılı görünmesine rağmen rakip kale önü aksiyonlarından yoksundu. Sarı lacivertli ekibin bu formasyonda orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantı yapacak bir oyuncusu yok. Kadroda bu görevi yapabilecek tek oyuncu Jose Sosa.

MEYER HiÇ RiSKE GiRMEDi

Dün ilk kez 11’de yer alan Meyer, riskten uzak bir futbol sergiledi ve tüm buluştuğu topları yana veya geriye oynadı. Fenerbahçe’nin bir diğer sorunu da bu sezon bir maçta ilk kez geriye düşmesi oldu. 3’lü savunmanın problemlerinden biri de bu. 1-0 mağlupsun ve 3 stoperin 1 tanesi artık fazla ve lüks. Ev sahibi Başakşehir ise aradığı geçiş hücumunu son dakikada bulup farkı 2’ye çıkarttı ve bu sezon Süper Lig’de ilk kez 3 puanla tanıştı.