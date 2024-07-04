2 gol, 1 kurtarış ve çeyrek final coşkusu

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EURO 2024’te Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 mağlup etmesi sadece rakibimiz Hollanda’yı değil tüm Avrupa’yı şaşkına çevirdi. Uluslararası haber ajansları, Türkiye’nin çeyrek finale uzandığı maçta çekilen yüzlerce fotoğrafı dünyaya servis ederken, şüphesiz o karelere Mert Günok’un son saniyedeki muhteşem kurtarışı damga vurdu. Öyle ki Ay-Yıldızlı millilerimizden Merih Demiral bile şaşkınlık içindeydi ve yanına gidip, "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın..." dediği anları canlı izledik. Kadınların futbol bilgi ve tecrübesine şüphe ile yaklaşıp, sürekli "Ofsayt ne demek?" diye soranlara inat maçı kadınlara yorumlattım. Buyurunuz.

DENİZ SATAR: TOPSUZ ALANDA BİLE HIRS VE MÜCADELE İLE OYNADILAR

Spor yorumcusu ve spikeri Deniz Satar, turnuvayı 20 gündür Almanya’da takip ediyor ve diyor ki: "Belki turnuvaya favori gelmedik ama Avusturya maçı ile turnuvanın en genç ikinci kadrosu olarak bir peri masalı yazabileceğimizi hissettirdik. Bu turnuvada en sık fark ettiğimse şu oldu: Maçı statta izlemek ile sosyal medyadan takip etmek asla aynı değil... Söz konusu milli takım olunca olumsuza evirilebilecek tonla malzeme var ama burada millilerimizi en iyi koruyan unsurlardan biri de stattaki binlerce taraftar. Sosyal medyada eleştirilen ne varsa onu oyuncu ya da teknik ekibe unutturabilecek binlerce insan...

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Son Avusturya maçında da ekrana yansımayanları görmeliydiniz... Topsuz alanda bile ne büyük hırs, mücadeleyle oynadılar bir bilseniz... Özlediğimiz, istediğimiz ruh buydu!"

Peki turnuva nasıl gidiyor? "Organizasyon tecrübesi yüksek ama ruhu biraz eksik derim" diyor, şöyle devam ediyor:

"Ciddi ekonomik gelir elde ettikleri için taraftarlara katlanıyormuş gibi bir havaları var bazen. Neyse ki hafta sonu Berlin’deyiz. Olimpiyat ruhunu da yaşatan, yüksek kapasiteli statlardan biri olan Berlin’de, Hollanda karşısında galibiyet alacağımızı hissediyorum. Rehavet olmasın, biz olalım yeter."

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BANU YELKOVAN: İLK DEFA BİR KURTARIŞ GOLLERDEN ÇOK İZLENDİ

Spor yorumcusu ve yazarı Banu Yelkovan da ‘gecenin adamı’ Mert Günok vurgusu yapıyor: “O kurtarış, maçın bitmesi için saniyeler saydığımız anda geldi. İnanılmaz bir refleksle, Baumgartner’ın vuruşunu çıkardı. O vuruşun gol olma ihtimali, bir penaltının gol olma ihtimali kadar, hatta belki daha yüksekti. Ona rağmen, Mert kariyerinin son döneminde, kariyerinin en güzel kurtarışını yaptı, maçın uzatmalara gitmesini engelledi ve Türkiye’yi 16 sene sonra çeyrek finale taşıyan önemli bir isim oldu. Genelde maçlardan sonra, taraftarlar atılan golleri izler, ilk defa bir kurtarış gollerden daha çok izlendi.”

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Hollanda maçı için bir skor tahmini yapar mı? “Ben genelde skor tahmini yapmam” diyor “Ama” ile devam ediyor: “Hollanda maçına bu maçtakine benzer bir taktikle çıkacağımızı, forvetsiz bir takım olarak, yine başka sürpriz isimden gol bulacağımızı düşünüyorum. Güzel maç olacak.”

BAHAR ÖZGÜVENÇ: TAKIM OLMA RUHUNU BAŞARDIK

Futbolcu ve teknik direktör Bahar Özgüvenç de aynı fikirde: “Maçın yüzde 60’ı Mert Günok’tu. O nasıl bir adanmışlık” diyor. Maç nasıldı soruma ise yanıtı şu: “Maça hem mental hem fiziki anlamda iyi hazırlandığımız çok belliydi. Bu sayede Avusturya’nın direncini hemen kırabildik. Takım kompakttı, beraber oynadı. Bireysel yeteneklerini ‘kendileri’ değil ‘takım adına’ sergilediler. Yüz ifadelerinden anladığım kadarı ile maçtan çıkan oyuncuların hiçbiri alınganlık göstermedi. “Takım için buradayız” mesajı verdiler. Önde, baskıda mükemmeldik, ki 3. bölgede top kazanan takımlardan biriyiz. Avusturya topu, önde oyuna sokmakta zorlandı. Teknik Direktörümüz Montella’yı da duran toplara iyi çalıştığı için tebrik etmeli.

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MERİH'İ İYİ KULLANDIK

Orta sahaya yakın duran toplarda bile bir organizasyon vardı. Zaten 2 golü de duran toptan bulduk. Bunun bir sebebi de Abdülkerim ve Merih’i, Montella’nın ön direkte çok iyi kullanmış olması. Mert Müldür ve Ferdi’nin hem öne hem de kendi görevleri gereği geriye verdikleri katkıyı da es geçmeyeyim.”

Peki, Hollanda maçı? "Hollanda, Avusturya'ya göre daha etkili ve tecrübeli. Bence maça bu kez Avusturya maçındaki kadar hızlı değil de kontrollü ve rölantide başlayacağız" Skor tahmini var mı? "Uzatmalara gider, uzatmalardan alırız."

AYSU MELİS BAĞLAN: BİZE GÖRE MUCİZE AMA GERÇEKTE PROFESYONELLİK BU

Spor hukuku ve yorumcusu Avukat Aysu Melis Bağlan da Mert Günok’un kurtarışına parantez açıyor: “Yani zihinsel odaklanmasını böylesine iyi yönetilmesi açısından büyük ilham oldu bence. Son 5-10 dakika hepimiz, ki her maçta öyle, ‘Bitir Hoca bitir!’ modunda oluyoruz, haliyle sporcular da... Yoruluyorlar ve bir noktada salınıyor.’ Oysa elit bir sporcu son ana, bitiş düdüğüne kadar, gol yeme riski ya da gol atma şansı olduğunun farkındadır. Son ana kadar fizik ve mentalini bırakmayan bir sporcu vardı karşımızda; Mert Günok.

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‘Bitti’ denilen yerden çevirdi maçı. Bize göre ‘mucize’ ama gerçekte ‘profesyonellik’ bu. Futbolcuların performansının gerçek anlamda 90 dakikaya yayıldığını izledik.”

Ya Hollanda maçı: “Hollanda daha atik, tecrübeli ama denk başlayıp, sürprizlere açık bir gece olacak diye düşünüyorum. 2-1 alırız sanki.”