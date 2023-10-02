Tünelde bile gol arayacaklar

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Fenerbahçe’de 4-0’lık Başakşehir maçında 90 dakika oynayan Oosterwolde’nin yerine Osayi-Samuel’in ilk 11’e girmesi, Ferdi’nin sol bekte başlamasına neden oldu. İlhan Palut yönetimindeki Rizespor tek mağlubiyetini sezonun ilk haftasında 2-1’lik skorla Adana Demirspor’dan almıştı.

Henüz 3. dakikanın başında Szymanski golü atınca Fenerbahçe adeta 1-0 önde başladı maça. Szymanski hem ofansta hem defansta; alıyor, veriyor, basıyor, gerçekten takım için çok önemli bir futbolcu.

Fenerbahçe sanki Başakşehir maçını bitirmemiş gibi devamını oynadı. Oyun anlayışı, azim ve hırs anlamında Başakşehir maçından farkı yoktu ama. Ligde şu ana kadar ön alan baskısını en iyi uygulayan takım Fenerbahçe. Rizespor bu baskıyı riskli paslarla aşmaya çalıştı ama başaramadı.

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TEK TARAFLI BOKS MAÇI GiBi

İlk yarı öyle anlar oldu ki, Fenerbahçe rakip ceza sahasına abluka altına aldığında neredeyse ‘şu golü yiyelim de havlu atalım’ dercesine bir görüntü çıktı ortaya. Tek taraflı bir boks maçıydı adeta. Rakibini grogi halden hiç çıkarmadan nakavta kadar gitti.

İlhan Palut ikinci yarıda 3 oyuncu değişikliği yaparak kötü gidişi durdurmaya çalışsa da fayda etmedi. İkinci yarı başlar başlamaz, tıpkı maçın başındaki gibi çok erken bir gol daha buldu Fenerbahçe. Bu kez imza İrfan Can’a aitti.

Dzeko, Fred, İrfan Can ve Szymanski Fenerbahçe’nin en iyileriydi. Üçüncü golün santrası yapılır yapılmaz 4 Fenerbahçeli’nin birden baskı yaparak top kapma arzusu, takımın bu sezonki mantalitesinin özetiydi.

HAKSIZ REKABET Mi VAR?

Dördüncü golü Tadic’le bulan Fenerbahçe’nin mücadele gücü, baskısı ve oyuncu kalitesi ‘Haksız rekabet var mı?’ sorusunu sordurtuyor. 90+3 oynanıyor hâlâ baskı, hâlâ gol iştahı... Nitekim beşinci gol de geldi. Maç bitti, neredeyse soyunma odası tünelinde bile gol arayacak Fenerbahçeliler! O kadar büyük bir hırs ve kazanma arzusu. Zaten maçın şut (23), pas (551) ve rakip ceza sahasında topla buluşma (61) istatistikleri her şeyi gösteriyor.

GOL iPTALi YANLIŞ, 3 PENALTI ATLADI

Geçen sezon Süper Lig’de 9 maça atanan Cihan Aydın bu sezon 3. karşılaşmasına çıkarken, ilk kez bir Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Maçın skoru yanıltmasın; Aydın ve Var ekibini ikinci yarının başında gelen ikinci gol rahatlattı. Sezon başından beri söylüyorum; hakemler ve VAR hakemlerinde performans düşüklüğü var. Maç skorları şansları oluyor. Dün skor rahatlatmasa Aydın bu maçta oluşabilecek baskıyı kaldıracak görüntüde değildi. Tartışmalı pozisyonlara gelince...

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HALİL İBRAHİM’İN İKİ POZİSYONUNDA PENALTI YOKTU

· 37’de Rizesporlu Casper Hojer’in ceza sahasında Fenerbahçeli Szymanski’ye yaptığı müdahale penaltı.

· 38’de Fenerbahçe’nin sayılmayan golü öncesi Osayi-Samuel’in, rakibi ile mücadele sırasında topla oynamak isterken pozisyon gereği doğal konumda bulunan eline topun çarpması söz konusu. Gol iptali hatalı.

· 52’de Halil İbrahim’in Osayi-Samuel’e mücadelesinde penaltı gerektiren bir müdahale yok.

· 53’te H.İbrahim’in doğal konumdaki koluna gelen topta penaltı yok.

TADİC’İN MOCSİ’YE MÜDAHALESİ PENALTI DEĞİLDİ

· 71’de İbrahim Olawayin’in Fenerbahçeli Dusan Tadic’e ceza sahasında yaptığı müdahale net penaltı.

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· 78’de Alexander Djiku’nun Fenerbahçe ceza sahasında Rizesporlu Janne-Pekka Laine’ye koluyla yaptığı müdahale penaltıyı gerektiriyordu.

· 82’de Rizespor ceza alanında Benhur Keser ile Osayi-Samuel’in mücadelesinde penaltı yok.

· 84’te Duran toptan gelen pozisyonda Tadic’in müdahalesi Mocsi’yi etkileyen ve bozacak türden bir müdahale değil. Penaltı yok.