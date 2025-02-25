Slavko Vincic, yabancı hakem olmanın psikolojik üstünlüğüne sahipti!

Haberin Devamı

Tam 55 yıl sonra Türk futbolunu yabancı hakemlere mahkum eden bu MHK ile daha nerelere savrulacağız, çok merak ediyorum. Dünkü maçtala birlikte ezeli rekabetteki 402 müsabakanın 18’i yabancı hakemler tarafından yönetilmiş oldu. Sloven Slavko Vincic 2000 yılında başladığı hakemlikte 10 yıl sonrasında FİFA kokartını taktı. Kendi deyimiyle boks hakemi ve bilgi teknoloji uzmanı. Yunanistan’daki Olympiakos-Panathinakos derbisini de yönetti ve Olympiakos aleyhina tartışmalı bir penaltı ve kırmızı kart verdi. Dünkü maçın ilk yarısında da 8’i Fenerbahçe, 9’u Galatasaray aleyhine olmak üzere 17 faul çaldı. 90 dakika sonunda faul sayısı 35’e ulaştı.

Normalde oynatmayı tercih eden ve basit müdahalelerde oralı olmayan dediğimiz Vincic dün ne hikmetse her müdahalede düdüğüne başvurdu. Ama bazı net faulleri de çalmadı. Bazı oynatması gerekenlerde de oyunu kesti. Belki de havayı koklayıp, oyunun kontrolünü bu şekilde eline alması gerektiğine inandı ve toplamında 35 faul çaldı. Kendi ortalamasının çok üstünde olsa da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için standart ortalama faul sayısıydı.

Haberin Devamı

GOLÜN iPTALi DOĞRU

14. dakikada Oğuz’un attığı golden önce Symansky’nin Muslera’ya yaptığı müdahale fauldü, golün iptali doğruydu.

32. dakikada Osimhen’in penaltı beklediği pozisyonda Skriniar’ın temasına penaltı kararı için yeterli değil dedi, bu kararına ben de katılıyorum. Ayrıca Osimhen’inde Skriniar’ın yüzüne aynı anda bir müdahalesi var.

66. dakikada Galatasaray’ın cezasahası içerisinde Sanchez kafasıyla bilerek oynuyor. Top yakın mesafeden Lemina’nın koluna temas ediyor; burada Sanchez topla bilerek ve uzaklaştırma niyetiyle oynadı. Devam kararı doğru.

Vincic derbide yabancı hakem olma psikolojisinin avantajını sahipti ve bunu kullandı. Son 10 dakikaya kadar da oyuncular ona ayak uydurdu. Derbide oyuncular iyi niyetli olunca hakemin de yönetimi iyi oluyor Futbolcular Vincic’e karşı temkinliydi. Bu da onun avantajlı olmasını sağladı.