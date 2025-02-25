×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarFırat AydınusSlavko Vincic, yabancı hakem olmanın psikolojik üstünlüğüne sahipti!
Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
Fırat AydınusYazarın Tüm Yazıları

Slavko Vincic, yabancı hakem olmanın psikolojik üstünlüğüne sahipti!

#Galatasaray#Fenerbahçe#Vincic

Derbide oyuncular iyi niyetli olunca hakemin de yönetimi iyi oldu. Dün futbolcular Sloven hakem karşı temkinliydi.

Haberin Devamı

Tam 55 yıl sonra Türk futbolunu yabancı hakemlere mahkum eden bu MHK ile daha nerelere savrulacağız, çok merak ediyorum. Dünkü maçtala birlikte ezeli rekabetteki 402 müsabakanın 18’i yabancı hakemler tarafından yönetilmiş oldu. Sloven Slavko Vincic 2000 yılında başladığı hakemlikte 10 yıl sonrasında FİFA kokartını taktı. Kendi deyimiyle boks hakemi ve bilgi teknoloji uzmanı. Yunanistan’daki Olympiakos-Panathinakos derbisini de yönetti ve Olympiakos aleyhina tartışmalı bir penaltı ve kırmızı kart verdi. Dünkü maçın ilk yarısında da 8’i Fenerbahçe, 9’u Galatasaray aleyhine olmak üzere 17 faul çaldı. 90 dakika sonunda faul sayısı 35’e ulaştı.

Normalde oynatmayı tercih eden ve basit müdahalelerde oralı olmayan dediğimiz Vincic dün ne hikmetse her müdahalede düdüğüne başvurdu. Ama bazı net faulleri de çalmadı. Bazı oynatması gerekenlerde de oyunu kesti. Belki de havayı koklayıp, oyunun kontrolünü bu şekilde eline alması gerektiğine inandı ve toplamında 35 faul çaldı. Kendi ortalamasının çok üstünde olsa da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için standart ortalama faul sayısıydı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMusleradan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış 67. dakikada nefesler tutulduMuslera'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış! 67. dakikada nefesler tutulduHaberi görüntüle

GOLÜN iPTALi DOĞRU

14. dakikada Oğuz’un attığı golden önce Symansky’nin Muslera’ya yaptığı müdahale fauldü, golün iptali doğruydu.

32. dakikada Osimhen’in penaltı beklediği pozisyonda Skriniar’ın temasına penaltı kararı için yeterli değil dedi, bu kararına ben de katılıyorum. Ayrıca Osimhen’inde Skriniar’ın yüzüne aynı anda bir müdahalesi var.

66. dakikada Galatasaray’ın cezasahası içerisinde Sanchez kafasıyla bilerek oynuyor. Top yakın mesafeden Lemina’nın koluna temas ediyor; burada Sanchez topla bilerek ve uzaklaştırma niyetiyle oynadı. Devam kararı doğru.

Vincic derbide yabancı hakem olma psikolojisinin avantajını sahipti ve bunu kullandı. Son 10 dakikaya kadar da oyuncular ona ayak uydurdu. Derbide oyuncular iyi niyetli olunca hakemin de yönetimi iyi oluyor Futbolcular Vincic’e karşı temkinliydi. Bu da onun avantajlı olmasını sağladı.

#Galatasaray#Fenerbahçe#Vincic
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk hakem olsa birkaç kart fazla çıkar ve penaltı…

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Lemina ile Dzeko dışında herkes 0-0'a razıydı!

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ