Sivas'ta futbol maçı değil komedi filmi izledik

Haberin Devamı

Yere yatıp kalkmama, oyunun devamlı kesilerek durdurulması hastalığına bir de zeminin hastalığı eklenince, gole kadar seyir zevki sıfır bir maç izledik. Golden sonra oyun biraz hareketlenir diye beklerken, oyunun sık sık durması yine can sıktı. Galatasaray’da Torreira cezalıydı. Midtsjö kurala takıldı. Sivas’ta da Gradel, Camara, Murat, Leke James ve Appindangoye yoktu. Geçen hafta rakibine göre daha az topa sahip olan ve kazanan iki takımın karşılaşmasıydı. Kötü zemin yerden oynama, oyun kurabilme ve top hâkimiyetine engel olunca iki takım da oyunu havadan ve uzun toplarla oynamayı tercih etti. Özellikle ceza sahası önü ve içinde futbolcuların final paslarını istedikleri gibi yapamamaları oluşabilecek gollük pozisyonların önüne geçti.

MANTAR HASTASI ÇİMLER!

Haberin Devamı

Maçın Galatasaray açısından ilk şutu 25. dakikada Rashica’dan geldi, ikinci şut ise gol oldu. Mantar hastalığına yakalanmış bu berbat zeminde Boey’in pasına Mertens’in vuruşu çok şıktı. Bu pozisyonda Berkant ve Boey topu getirirken, gol vuruşu öncesi Mertens‘in kat ettiği mesafe esnadındaki çevre kontrolü çok önemli ve dikkate değerdi.

BİRBİRİNE BENZER GOLLER

Golden sonra oyun biraz hareketlenir gibi olsa da oyunun sık sık durması ve soğuması ilk yarının ivmelenmesine izin vermedi. Sivas’ın ikinci yarıya arzulu ve hızlı başlaması, Galatasaray’ın taktiksel olarak rakibin arka alanda bırakacağı boşlukları değerlendirerek pozisyon bulacağı beklentisini artırdı. Ne varki Sivasspor’un golünün iptal edilmesinden sonra maç kimilerine göre korku, kimilerine göre macera, aksiyon filmine döndü. Bana göre ise komedi filmi idi! Bu filmi takımların birbirlerine attıkları gollerle Galatasaray 2-1 kazandı ve yeni yıla lider girdi.