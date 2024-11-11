Samet'in golü temiz | 2 penaltı da hatalıydı | Kamera açıkları çok yetersiz

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DAKiKA 21: Galatasaray ceza sahasında Torreira-Ntcham mücadelesinde bir müdahale var, hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez. VAR karışamazdı.

DAKiKA 48: Sanchez-Dimata mücadelesinde hakem bulunduğu yer nedeniyle hatalı penaltı verdi. Orada Sanchez, Dimata’nın sırtına omuz ile şarj yapmıyor. Yan yana bir mücadele; penaltıyı gerektirmez.

DAKiKA 88: Nelsson’un Soner’e yaptığı müdahale de penaltıyı gerektirecek bir hareket değil. Sahada hakem verse ‘Tamam’ denir saygı gösterilir ama VAR’ın müdahil olacağı bir pozisyon değildi.

MELER’i NEDEN G.SARAY’A VERDiNiZ?

MHK’ye soruyorum: Halil Umut Meler’i neden Galatasaray maçına atayıp insanları zora sokuyorsunuz ve kafalarda soru işaretleri bırakıyorsunuz? Zihinsel dinlenmeye ihtiyacı olduğu apaçık ortada olan Meler’i bari Galatasaray maçlarına atamayın! Türkiye’de işler Meler adına iyi gitmiyor. Ters kararlar, ters fauller, inanılmaz disiplin ve teknik hatalar... VAR’daki Emre Kargın da o kadar acemice VAR hakemliği yaptı ki, gereksiz müdahalelerde bulunarak hakemi ve maçı bekletti.

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Sezon içinde Galatasaray’ın aleyhine verilen 4 penaltının 3’ünün hatalı olduğunu söylemiştim, dün bunlara 2 tane daha eklendi. Adana Demir-Galatasaray maçındaki 2 hatalı penaltı kararında da VAR hakemi Meler’di.

KAMERA AÇILARI ÇOK YETERSİZ

DAKİKA 10: Uduokhai’nin ceza sahası içinde eline gelen top tartışmaya açık. Kol doğal konumda değil fakat öncesinde itiliyor mu, faul var mı, ona bakmak gerekir.

DAKİKA 23: Rafa’ya yapılan müdahalede yayıncı kuruluşun kamera açıları sağlıklı bir yorum yaptıramıyor. Eğer Ömer Ali ayağını Rafa’nın ayağının önüne koyarken topa dokunmadıysa penaltı.

DAKiKA 75: Top ceza alanında Masuaku’nun kapalı koluna geliyor, devam kararı doğru.

DAKiKA 90+3: Rashica’ya yapılan müdahalade penaltıya yakınım ama kamera açıları VAR’ın kanıt sunacağı türden değildi.

SAMET’IN GOLÜ TEMIZ

DAKiKA 24: Fenerbahçeli Samet Akaydin’in golü öncesindeki pozisyona VAR’daki Sarper Barış Saka’nın müdahalesi anlamsızdı. Kol aşağı inerken bir çarpma var, golün verilmesi doğru. Eğer Alexsander Djiku vurup gol atsa iptal edilirdi.

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DAKiKA 52: Youssef En-Nesyri’nin Sivas ceza alanındaki pozisyonunda kaleci Djordje Nikolic’in topa ufak bir teması olsa da, akabinde pozisyon ayaklara doğru iki eliyle devam ediyor. Pozisyon penaltı.

DAKiKA 82: Fenerbahçeli Sofyan Amrabat’ın attığı gol öncesi Dusan Tadic’in pozisyonunun ofsayt olup olmadığı yoruma açık; ben ofsayttan yanayım. VAR, hakemi çağırıp izletmeli ve nihai kararı hakem vermeliydi. Çünkü topun istikameti, Tadic’in kalecinin görüş alanını kapatmasının küçük de olsa bir aksiyonu etkilediği düşüncesindeyim.