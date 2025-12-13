Sahadaki hata 'insani', 'VAR'daki suçlu! O zaman at topu 'VAR'a gitsin

Haberin Devamı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun göreve geldiğinden bu yana sürekli tekrarladığı bu cümle, masum bir eleştiriden çok daha fazlası. Bu söylem, hem sahadaki hem de VAR’daki hakemleri açık şekilde hedef alan, onları psikolojik baskı altına sokan ve en tehlikelisi de karar mekanizmasını felç eden bir algıya dönüşmüş durumda.

HAKEMLERDEKİ KAYGIYI TETİKLEYEN SÖZLER

TFF Başkanı bunun farkında olmayabilir; ancak bu sözler hakemlerin bilinçaltına işleyen, neyin doğru neyin yanlış olduğundan çok, “Bu kararın sonunda başıma ne gelir?” kaygısını tetikleyen bir etki yaratıyor. Bugün sahadaki hakemlerin en ufak bir pozisyonda sorumluluk almaktan kaçıp kararları VAR’a bırakmasının altında, sadece iletişim veya teknik sorunlar değil; tam da bu ayrıştırıcı ve baskıcı yaklaşım yatıyor olabilir. Son iki sezonda artan tereddüt, karar verememe, anlık reflekslerini kaybetme hâli aslında bu sözlerin sahadaki somut karşılığıdır.

FUTBOL YORUMSUZ OYNANAMAZ

Bir diğer vahim nokta; hatalı karar veren hakemlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması, hatta koşullara göre adeta “mükâfatlandırılmasıdır.” Böyle bir ortamda sahadaki hakem, “Nasıl olsa insani hata deniyor, bir şey olmuyor” rahatlığına sürüklenirken; VAR’daki hakem ise kararın sonucuyla ilgili sürekli bir kaygı duymaktadır. Pozisyonu izlerken akıllarında tek bir soru dolaşıyor: “Bu kararı verirsem yarın beni kim, nasıl hedef gösterecek?” Oysa unutulmamalı: Sahadaki hakemin ilk anda verdiği karar da, VAR’daki hakemin tekrar tekrar izleyerek ulaştığı sonuç da kuralların yoruma dayalı yönüyle ilgilidir. Kural kitabında “hakemin kanaatince” diye bir kavram varsa, futbolun yorumsuz oynanamayacağını kabul etmek gerekir. Futbol, doğası gereği gri alanlarla doludur.

OYUNUN DOĞASINA AYKIRI BİR DURUM

Bu yüzden hakemi ikiye ayırıp birine “insani hata”, diğerine “kabul edilemez hata” demek; oyunun doğasına da hakemliğin psikolojisine de aykırıdır. Bir tarafı rahatlatır, diğer tarafı baskı ve hata kaygısına mahkûm edersiniz. Nitekim iki sezondur yaşanan karmaşanın temelinde tam olarak bu düşünce yatmaktadır. Yoruma ihtiyaç duyulan bir oyunda hem sahadaki hem VAR’daki hakemin aynı ölçüde hata yapabileceği kabul edilmeli; sorumluluk eşit, eleştiri dengeli dağıtılmalıdır. Aksi hâlde biri kolaycılığa sürüklenirken, diğeri ağır bir psikolojik yük altında ezilir.Ve bugün Türk hakemliğinin yaşadığı kırılmanın sebebi tam da budur.

HAKEMLİĞİ FELÇ EDEN YAKLAŞIM

Gerek sahada gerekse VAR’da verilen kararları adeta rehin alan bu söylem; hakemliği felç eden, kurumsal yapıyı ikiye bölen ve otoriteyi zayıflatan bir dilin dışavurumudur. Bu yaklaşım, sahadaki hakemi “mutlak hakikatin sahibi” olarak kutsarken, VAR’ı sistemin yalnız ve sürekli suçlanan günah keçisi hâline getirmektedir. Oysa yorumun doğası gereği futbolda “yorumsuz hakem” beklemek hem imkânsızlık hem de ağır bir baskı üretimidir. ‘İnsani hata’ ile ‘kabul edilemez hata’ arasında yaratılan yapay ayrım ise hakemleri, gerçekçi olmayan bir beklentinin ve büyük bir yanılgının esaretine sürüklemekten başka bir işe yaramamaktadır.