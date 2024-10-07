Penaltı tamam fakat ofsayttaki Rafa’nın pozisyonu yoruma açık

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Fakat MHK, belli başlı büyük kulüpler haricinde hiçbir kulübü umursamadığı için, deneyimi az ve yeni olan bu hakemi Gaziantep-Beşiktaş gibi önemli bir maça atayarak risk aldı. Gelin görünki VAR’a da Sarper Barış Saka’yı atayarak riski ikiye katladı MHK!

METOĞLU KÖTÜ DEĞiLDi

Muhammet Ali Metoğlu, bu deneyimsizlik dezavantajına rağmen kötü bir yönetim sergilemedi. Disiplin ve faul fena hareketlerde isabet oranı yüksekti. Maçın en önemli spesifik pozisyonu 26. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı penaltıydı. Burada İmmobile topa dokunduktan sonra penaltı ararken, kaleci bu penaltıyı ona yaptığı müdahale ile verdi.

MUTLAKA iZLETMELiYDi

Buna benzer bir örnek olarak Beşiktaş-Eyüp maçında Mert Günok’un yaptığı penaltıyı gösterebiliriz. Sarper Barış Saka net bir kanıt görmüş olacak ki Metoğlu’nu pozisyonu izlemeye davet etti. Burada önemli bir konu da Rafa Silva’nın bulunduğu pozisyon. Top İmmomile’nin ayağından çıktıktan sonra ofsaytta bulunan Rafa kaleciyi ne kadar etkiliyor ve engelliyor? Tamamen yoruma açık bir pozisyon ama gelin görün ki bu pozisyon VAR tarafından hakeme seyrettirilmedi bile.