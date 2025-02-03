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Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
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Olawoyin'in Skriniar'ı tutmasına penaltı verilmesi doğru

#FENERBAHÇE#Rizespor#Süper Lig

BURAK Pakkan’ın kendisi gibi hakem olan eşi Gamze Pakkan, hamile olduğu için FİFA listesinden çıkarılmıştı. Bu karar büyük yankı yaratınca VeSAT devreye girdi ve Burak Pakkan maç yönetmeye başladı! Dünkü maçta esas ilginç ilginç olan; tıpkı Fenerbahçe defansı gibi, hakem üçlüsü de bu sezon ilk defa beraber maç yönettiler!

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Fenerbahçe lehine verilen penaltıda top oyunda ve Olawoyin, Skriniar’ı kural dışı tutarak pozisyon almasını engelliyor. Dikkat edilirse Skriniar ellerini kaldırarak herhangi bir temasta bulunmadığını gösteriyor.

Yani karşılıklı çekme yok; tek taraflı bir durum var. Belçikalı VAR hakemi Bert Put da bunu kanıt göstererek Burak Pakkan’ı incelemeye davet etti. Her ne kadar Skriniar bu esnada pozisyonun son anlarında kısmen penaltıyı göstermeye çalışan bir tutum sergilemiş olsa da Rizesporlu futbolcunun eylemi 10 kusurlu hareketten biri ve penaltı.

Olawoyinin Skriniarı tutmasına penaltı verilmesi doğru

SARI KART OTURMADI

TABii sezon boyunca buna benzer pozisyonlar es geçilince bu penaltı tartışmaya yol açtı. Sarı kart olarak ‘off the ball offence’ yani topun olmadığı alanda yapılmasını baz alacak ki ikinci sarı kartı gösterdi. Fakat bugüne kadar bu tür tutma ve çekmelerde verilen penaltılarda sarı kart göstermeyince bu biraz ilginç oldu. Kabul görmedi ve oturmadı ikinci sarı kart olarak.

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Rachid Ghezzal’ın atılmasına gelince... Ghezzal bir şey söyledi diye direkt mi kırmızı çıkardı yoksa sarı kartı gösterdikten sonra yavaş hareketleri devam ediyor diye ikinci sarı kartı mı çıkardı, bu hakem raporunda belli olur. Fakat yavaş hareket ediyor diye birinci sarı kartı gösterip daha birkaç saniye dolmadan kırmızı gösterdiyse ağır bir karar. Sonuçta o futbolcu sekerek çıkıyor sahadan.

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#FENERBAHÇE#Rizespor#Süper Lig
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