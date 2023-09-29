OIağanüstü bir hırs ve mücadele

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Çağdaş Atan, belki mecburiytten belki de kendi isteğiyle ileri uçta hareketli ve çabuk oyuncuları tercih etti Burada Fenerbahçe’nin defans zafiyetinden oluşacak arkaya atılacak toplarla sonuca gitmeye hedefledi. Djiku’nun forvetlere nazire yaparcasına attığı golle Fenerbahçe baskısının karşılığını alarak adeta maça 1-0 önde başladı. Atılan ikinci gole dikkat edersek, Livakovic, İsmail, Fred, Szymansky İrfan, Tadic paslaşmaları sonucu adeta yürüyerek atıldı.

LIVAKOVIC'İ İLK KEZ 35'TE GÖRDÜK

Akabinde Başakşehir takımının hatası ile Szymanski’nin klasik gollerinden birini izledik. Çağdaş Atan daha kenardan direktiflerini verirken maç bir anda 3-0 oldu. Bu süreçte Başakşehir bırakın Fenerbahçe ceza sahasına girmeyi, rakip yarı alanı bile 1-2 defa geçebildi. Çağdaş Atan iki oyuncu birden değiştirerek bu gidişatı durdurmaya çalıştı. 33. dakikada Başakşehir ilk defa rakip ceza sahasına girmeye çalıştı, onda da başarısız oldu. Livakovic’i ancak 35. dakikada gördük! 45’te Aleksic ile Başakşehir’in uzak mesafeden ilk şutu geldi. Bu arada da Tadic yüzde yüzlük bir gol atma şansını kaçırdı. Fenerbahçeli futbolcuların gözünü ne bürümüşse artık, ilk yarı bitiyor Fred ve Becao hakem Zorbay Küçük’e bir pozisyonda itiraz ediyorlar. O kadar hırs, o kadar azim. 3-0’dan sonra bile hâlâ pozisyon tartışması yapabiliyorlar.

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BAŞAKŞEHİR ÇOK YUMUŞAK KALDI

Sezon başından beri ön alanda baskıyla oynayan Fenerbahçe, ilk yarıyı güle oynaya bitirdi. İlk 45 dakika kimseyi yanıltmasın. Başakşehir çok kötü olduğu için değil, Fenerbahçe çok iyi olduğu için Başakşehir kötü gözüktü. Sarı lacivertliler, top rakibe geçtiğinde ya baskı ile topu 5-6 saniyede kazandı ya da faulle engelledi. Bu kadar sert orta sahaya karşı Başakşehir orta sahası çok yumuşak kaldı. Fenerbahçe’ye temassız oynarsan bu sonuç normal.

İsmail Kartal’lı Fenerbahçe’de, oyuncu değişiyor, mevki değişiyor ama oyun ve mücadele kalıyor. İkinci yarı Başakşehir reaksiyon vermek istese de gücü yetmedi. Oyun olarak baktığımızda ikinci yarı Fenerbahçenin hırsı ve mücadelesi ilk devreden farklı değildi. Dakikalar 86.53’ü gösterirken kulübe önünde dört Fenerbahçeli’nin, Başakşehirli oyuncuya yaptığı baskı anı, maçın resmiydi. Bu arada Başakşehir adına isabetli şut sayısı ‘0’dı.

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HAKEM ZORBAY KÜÇÜK ŞANSLIYDI

Bu sezon 3. maçına çıkan Zorbay Küçük’ün FiFA listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor, ki bence de çok normal. Maç içerisinde özellikle ikinci yarıda faul ve sarı kart hataları oldu. Maçın skorunun rahat geçmesi Küçük’ün en büyük şansıydı. 39. dakikada sarı kart gösterdiği İrfan Can’ın ağzından çıkan sözler gözünden kaçtı. 41’de İrfan Can’ın koluna yaptığı temas şekli bir hakemin yapmaması gereken hareketlerden biriydi. 2-3 dakika önce gösterdiği sarı kartın istişaresini yapıyor gibiydi. 50’de Cemali topa vurduktan sonra Becao’nun bir teması var mı yok mu, kamera görüntüsünden belli olmuyor. Penaltıyı gerektirecek bir temas yok.

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