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Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
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Oğuzhan Çakır gibi Danimarkalı VAR da futbolu bilmiyormuş!

#Galatasaray#Adana Demirspor#Oğuzhan Çakır

VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg de futboldan bihaber belli ki...

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Oğuzhan Çakır çok iyi bir triatloncu ve atlet olabilir ama daha önce de soylediğim gibi futbolu bilmiyor. Ha bu arada Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg de futboldan bihaber belli ki. Çakır’ı bu maça atayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bu tip karşılaşmaların ne havasını ne de ambiyansını bilmesi muhtemel değil zaten!

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26 yaşında bir hakemi alelacele FİFA yapıp bu maça kör göze parmak sokar gibi atar ve neticesinde böyle bir penaltı verilirse, tam da burada hakem değerlendirme yazısı biter tabii ki!

#Galatasaray#Adana Demirspor#Oğuzhan Çakır
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