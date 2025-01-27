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Oğuzhan Çakır futbolu bilmiyor

#Beşiktaş#ANTALYASPOR#Süper Lig

Antalya'daki karşılaşmanın hakemi birçok hatalı karara imza attı.

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Oğuzhan Çakır sen futbolu bilmiyorsun. Bu seviyede maçlar yönetmen, hele hele 2.5 maç ile FİFA kokartı takman da senin hatan değil. Bu hatalarının asıl mimarı sana bu görevleri verenlerin, bu seviyedeki maçları sadece TV’de seyretmiş olmaları. Ezbere, görmeden faul veriyorsun. Olmayan sarı kartları veriyorsun hatta o kartlar futbolcuları cezalı duruma düşürüyor. Olanları ise vermiyorsun.

Daha 1. dakikada kolun kural dışı kullanımında Larsson’a kart vermedin. 35’te topsuz alanda Rashica’ya sarı kartlık müdahalede bulunan Djenepo’ya kartı versen, ikinci yarıda Rafa’yı çektiği için gösterdiğin ikinci sarı kartı çıkardığında kırmızıyı da göstermek zorundaydın. Al-Musrati’ye ilk verdiğin sarı kart tamamen ezber. Hayal ürünü olduğunun farkına varmış olacaksın ki, net ikinci sarı kartını veremedin. Rafa’ya gösterdiğin sarı kart da tartışılır. Antalya golünden önce topun çıkıp çıkmadığı konusunda çizgi kamerası olmadan bir şey diyemeyiz ama bunu net olarak kararını verecek yardımcı hakemin o anda bulunduğu yeri gördüğümüzde, kararı ne olursa olsun kabul görmeyeceği aşikar.

#Beşiktaş#ANTALYASPOR#Süper Lig
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