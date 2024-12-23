MHK barış elçisi mi oldu yoksa Türkmen ‘Ben Mourinho’dan etkilenmem’ mi dedi

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Mehmet Türkmen, gecenin en karanlık saatlerinde değiştirilen bir talimat ile FİFA kokartını takmaya hak kazandığını öğrendikten sonraki ilk Süper Lig’deki karşılaşmasına çıktı dün Kayseri’de. Üstelik sadece 10 maçlık bir özgeçmişle. Kendisi değil ama yöneticileri artık sıradan hale getirdikleri kul hakkı yiyerek FİFA olmasını sağladılar. Ama bu durum Türkmen’e zarar verecek farkında değiller. Aslına bakarsanız şu ana kadar yönettiği maçlarda çok spesifik hatalar yapmış olsa da skorlar kabahatini örtüyordu. Belki bu maçtaki skor da hatalarını örtecek. Maçın henüz başında verdiği penaltı, akıllara iki soru getirecek ister istemez...

DURUMDAN VAZiFE Mi ÇIKARDI?

Birincisi, TFF Başkanı ile Galatasaray arasındaki gerginlik ve sürtüşmeyi gören MHK acaba durumdan vazife çıkarıp, barış elçisi rolüne mi soyundu? İkincisi, Jose Mourinho tarafından öve öve bitirilemeyen genç hakemin bu tür ortamlarda toyluğu ve deneyimsizliği bilinçaltı mı oluşturdu? ‘Bu tür methiyelerin etkisinde kalmam’ psikolojisiyle davrandığı için mi bu penaltıyı verdi? Pozisyonda kolu doğal konumda olan Kayserisporlu futbolcunun ayrıca kolunu kaçırmaya çalışması ve vücudunu genişletmemesi, penaltı olmadığına dair net kriterler.

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‘BEN OLDUM’ DEMEYECEKSiN

Mehmet Türkmen’in maç boyunca verdiği, vermediği fauller ve kartlar da vardı. Zaman zaman ‘keyfine göre yönetti’ diyebiliriz. Galiba FİFA kokartı takacağını öğrendikten sonra, ‘artık ben oldum’ edasıyla maç yönetti. Bir hakem için de en tehlikeli durum budur; ‘ben oldum’ demesi. Bir başka dikkat çekici konu, Mehmet Türkmen’in maç boyunca futbolcuların kalkan elleri ve gösterdikleri diğer reaksiyonlar sonrası faulleri gecikmeli vermesi, hatta oyuncuların elleri ya da kollarının gösterdiği yönlere bakarak aut ya da taç vermesi.

EVLERE ŞENLiK BAYRAKLAR

Kayseri-Galatasaray maçını sadece bir penaltı üzerinden değerlendirmek yanıltıcı olur; yardımcı hakemlerin evlere şenlik biçimde kalkan bayrakları, Türkmen’in kararlarını olumsuz etkiledi. Açıkçası vasat bir maç çıkaran Türkmen’e karşı yardımcıları, ‘Biz senden daha kötü yönetim sergileyeceğiz’ diyerek yarışa girdiler. Özellikle de kıdemli yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral çok kötü bir günündeydi.

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GALATASARAY ÇOK FARKLI VE ÖZGÜVENLi

Galatasaray bu ligde hem bireysel hem takım hem de oyun olarak farklı. Geride olsalar bile özgüvenliler. Öne geçince bu özgüven tavan yapıyor. Nitekim bu özellikleri sayesinde 8 puanlık fark yakaladılar. Galatasaray kötü oynarken bireysel kabiliyet devreye giriyor. Açık alanları en efektif kullanan oyunculara sahip. Kilidi açan bu oyuncuların atletik kapasitesi çok fazla. Evet, Barış Alper ve Osimhen 2’şer gol attılar ama bu maçın yıldızı kesinlikle Yunus’tu. Kerem Aktürkoğlu gittikten sonra performansını her gün üstüne koya koya bu seviyelere getirmeyi başardı. Skor 5-1 iken gelişen Kayseri atağında Galatasaraylı futbolcuların ikinci golü yememek için ortaya koyduğu mücadele Okan Buruk’un öğrencilerinin hırsının en güzel göstergesiydi.