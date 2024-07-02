Meler, EURO 2024’te başarılı çünkü arkasında UEFA var

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Sahada darp edildi, travmayı tam olarak atlatamadan lig maçlarında düdük çaldı. Bunu kendi de istedi, gereksiz biçimde. Gerek derbilerde gerekse diğer lig maçlarında kötüden öte performans sergiledi. EURO 2024’ün grup aşamasında 2, son 16 turunda da İngiltere-Slovakya maçında görevlendirildi. Grup aşamalarında rahattı, “Bu bile başarı” dedi ama Türkiye’ye gönderilmeyip son 16’da maç alınca bu sefer neden çeyrek ya da yarı final olmasın diyerek bu müsabakaya çıktı.

HER KOŞULDA MUTLAKA HAKEMiNiN YANINDA

Halil Umut Meler, EURO 2024’te, arkasında güçlü bir kurum (UEFA) olmasının yanı sıra, itiraz edenin olmadığı, hangi kararı verirse versin kabul edildiği bir ortamda maç yönetmenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyor. UEFA gibi hakemini koruyup kollayan bir kurumun şartlar ne olursa olsun yanında olacağını bilerek sahaya çıkması, ‘Meler Türkiye Ligi’nde ve UEFA maçlarında neden bu kadar farklı?’ sorusunun cevaplarından birincisi ve en önemlisi. UEFA, hakemine laf söyletmez ve talimatları kesindir.

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EURO 2024’teki tartışmalı pozisyonlarda 3-5 oyuncunun birden hakemin üzerine koşup itiraz etmemesi ve verdiği her karara saygı göstermeleri hakemlerin rahat ve özgüvenli maç yönetmelerini sağlıyor.

MAÇA HIZLI BAŞLADI SONRA BiRDEN DURDU

İngiltere-Slovakya maçının ilk 16 dakikasında 4 sarı kart gösteren Halil Umut Meler, bu sayede oyunun kontrolünü ele alacağını düşündü fakat müsabakanın sonlarına doğru baktı ki, her sarı kartlık pozisyona kart çıkarsa kart enflasyonu yaşanacak; müsabakanın sonuna kadar bazı pozisyonlarda kartları es geçti.

Slovakya’nın attığı golde futbolcunun düşmemeyi tercih etmesi ve Meler’in avantaj göstermesi, maç karnesine önemli bir puan katkısı yaptı.

O POZiSYONDA GOL OLSAYDI BAŞINA ÇORAP ÖRECEKTi

Diğer taraftan Halil Umut Meler ve ekibinin İngiltere-Slovakya maçında bazı hatalar yaptığını da belirtmemiz lazım. Yazımızın başında anlattığımız gibi, göstermediği sarı kartlar oldu. Kucka’yı ikinci sarıdan ihraç etmesi gerekirdi. Buna karşın Pekarin’in Trippier’i sakatladığı pozisyonda sarı kart görmesi gerekirdi, ki zaten bu oyuncu birkaç dakika sonra sarı kart gördü ve dolayısıyla çift sarıdan atılmalıydı. 117. dakikada oyun devam ederken sahada birbirlerine yakın iki top vardı; pozisyonun devamında gol olsaydı gereksiz yere başına çorap örecektin.

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iNGiLTERE PREMiER LiG’iN FARKI YABANCI FUTBOLCULAR

Sonuçta İngiltere kazandığı için Meler’in teknik ve disiplin hataları fazla dikkate alınmaz. Ben de genel olarak beğendim. Umarım UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti de beğenmiştir.

Hazır konumuz İngiltere’den açılmışken, futbolseverleri yanıltan bir hususa dikkat çekmek istiyorum... İngiltere Premier Lig’de maçların temposunu ve ambiyansını belirleyenler, orada oynayan yabancı futbolcular. Zira o tempoyu ve coşkuyu İngiltere Milli Takımı’nda göremiyoruz.