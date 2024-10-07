Mehmet Türkmen’e yazık ediyorsunuz

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Genç hakem Mehmet Türkmen Galatasaray-Alanyaspor maçı ile 4 büyük takımın da müsabakalarını yöneterek turu tamamlamış oldu. Ama ne hikmetse bu takımların maçlarını hep ev sahibi oldukları zaman yönetti! Sahada “şahin” bakışı gözleriyle maç yöneten Türkmen için “yıldırım” hızıyla daha gün “doğmadan” geceyarısı talimat değiştirildi. FİFA’ya giden listede revizyon yapılarak, Cihan Aydın çıkartılıp Mehmet Türkmen dahil edildi. Geçen sezon 3, bu sezon 5 olmak üzere toplam 8 maç ile FİFA olacak!

Türkmen’i kendisine vekil seçen ve kefil olanlar bu çocuğa gerçekten yazık ediyorlar. Çok erken çok. Ne demek istediğim mutlaka ileride anlam kazanacak!

Oğuzhan Çakır’a da hazır değilken maç verdiniz ve geriye ittiniz. Mehmet Türkmen’in FİFA olması için daha zaman gerekli. Kumaşı iyi. Gelecekte bu listenin gediklisi olacak potansiyele sahip iken zarar veriyorsunuz bu yaptığınız atamalarla ve FİFA listesine bu kadar erken almakla.

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ÖZELLiKLE iLK YARIDA ÇOK TEDiRGiNDi

Son yaşanan olaylar, kulüplerin son 3 yılda istediği hakemlerin ipini çekmesi ve MHK’ların buna çanak tutması, Mehmet Türkmen’in dün akşam özellikle ilk yarıda ‘aman büyük takımların aleyhine hata yapmayayım’ psikolojisi ve tedirginliği ile maç yönetmesine vesile oldu.

Gerçi tüm hakemler şu an bu psikoz ve modda. Faul ve fena hareketleri yorumlaması ve uygulamasında çok zayıftı. Disiplin cezaları hak getire...

MERTENS 10. DAKiKADA ATILMALIYDI

G.Saray-Alanya maçının tartışmalı pozisyonları ve hakem değerlendirmesi şöyle:

10. dakikada Dries Mertens dirseğini silah olarak kullanıyor. Topsuz alanda rakibinin yüzüne dirseği ile yaptığı müdahale kırmızı kart olmalıydı. VAR’da görevli Yaşar Kemal Uğurlu da oralı olmadı.

71. dakikada Abdülkerim Bardakçı-Jure Balkovec pozisyonunda Alanya penaltı bekledi ama penaltıyı gerektiren bir müdahale yoktu. devam kararı doğru.

89. dakikada Roland Sallai rakibinin yerde sabit olan ayağına kendisi ayağını takıyor penaltı değil, devam kararı doğru.

90+2. dakikada Mehmet Türkmen’in Allah yardımcısı oldu Jakobs’a Lopes tarafından yapılan müdahale faul idi gol olsa başı ağrırdı.

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GALATASARAY’DAN TEPKi GÖRDÜ

İkinci yarı sanırım ilk yarı Mertens pozisyonun etkisinde kalmış olacak ki bütün takdir haklarını Galatasaray aleyhine kullandı. Maç sonu da tepkilere maruz kaldı. Sonuç olarak Türkmen, vasatın altında bir yönetim sergiledi.