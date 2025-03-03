Maç geldi gitti, Muslera'nın kurtarışları da yetmedi!

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Maça iyi başlayan taraf Kasımpaşa idi. Lacivert beyazlılar oyuna daha hakim ve Galatasaray kötü gözüküyor iken, kaleci Gianniotis ve Osimhen arasındaki mücadelede VAR uyarısıyla verilen penaltıyla sarı kırmızılılar golü buldu. Galatasaray’ın kötü oyuna rağmen 1-0 öne geçmesi ve Kasımpaşa’nın ürettiği pozisyonlardan yararlanamaması, ilk yarının özetiydi. Bu bölümün 1-0 sona ermesinde kaleci Muslera’nın kurtarışları büyük rol oynadı. Uruguaylı kalecinin bu sezon en iyi formunu gösterdiği bir ilk 45 dakika izledik.

MAÇIN iKiNCi YARISI ZEVKLi VE BOL GOLLÜYDÜ

İkinci yarıda bol gollü ve zevkli bir mücadele izledik. Skor her iki takım için de çok kısa zaman dilimi içinde gitti geldi. Kasımpaşa ilk yarının devamı şeklindeki üretken oyunuyla 6-7 net pozisyonu sonrasında, 9. kornerinden golü buldu. Bu golden sonra Galatasaray biraz hareketlenir gibi gözükse de baskı altındaki Torreira’nın kaptırdığı toptan ikinci golü kalesinde gördü.

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Galatasaray bu sezon belki de ilk defa bu kadar pozisyon verdiği bir maç oynadı dersek yanılmış olmayız. Sarı kırmızılılar 2-1 geriye düştükten sonra silkelenip kendine geldi ve Lemina ve Osimhen’in 2 dakika içinde attığı gollerle 3-2 öne geçti.

CARLOS CUESTA’NIN ACEMiCE PENALTISI

Lemina'nın golünde Sara’nın duran top kullanma becerisi öne çıkarken, Osimhen’in golü ise Muslera’nın asistiyle geldi. Galatasaray tam geri döndü derken, Carlos Cuesta’nın acemice yaptığı penaltı ile berabere kalıp şampiyonluk yolunda yara aldı.