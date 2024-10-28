Keşke tüm hakemlerde Türkmen şansı olsa

Haberin Devamı

G.Saray-Alanya maçında siyah-beyaz hatasının hemen akabinde Mehmet Türkmen Sivas-Hatay karşılaşmasına verildi; ev sahibi takımın lehine vermesi gereken 2 penaltıyı es geçti. Hatta birinde Sivaslı futbolcuya ‘aldatma’ gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Neyse ki maç Sivas lehine bitti de hatalar fazla öne çıkmadı. O maçtan 7 gün sonra Mourinho’nun övgü ile bahsettiği ve bir açılışta bu övgülere karşı minnettarlığını dile getirdiği hakem Türkmen, Fenerbahçe-Bodrum müsabakasına atandı. Bu sezon 8. maçı. 5 kez büyüklerden bir takımın maçına çıktı. Tesadüfe bakın ki ilk 4’ü gibi bu maçta da büyük takımın ev sahibi olduğu bir müsabakaya atandı (Beşiktaş-Antalya, Fenerbahçe-Alanya, Trabzon-Kayseri, Galatasaray-Alanya, Fenerbahçe Bodrum) gerçekten bu bir tesadüf mü? Bir dipnot: Mehmet Türkmen, İstanbul bölgesi hakemi.

Haberin Devamı

SAMET’iN HAREKETi PENALTI

10. dakikada kornerden gelen topta Samet Yalçın, Amrabat’a iki koluyla sarılıyor ve rakibinin topun düştüğü bölgeye hareketlenme olasılığını ortadan kaldırıyor. VAR’ın müdahale etmesi gerekirdi çünkü pozisyon penaltı. Türkmen de bu pozisyonu yaydan değil atıştan önce açı alarak önüne alıp izlemeliydi. · 13. dakikada Seferi’nin tam vuruş anında Kostic’in yaptığı müdahale penaltı için yeterli mi değil mi tartışılır. Ben devam kararını destekliyorum. · 25. ve 30. dakikalarında Amrabat ve Samet Yalçın’a gösterilen sarı kartlar hatalıydı.

O MÜDAHALE MASUM DEĞiL

88. dakikada Amrabat’ın Cenk’e yaptığı müdahalede itmesi çok masum değil, bu pozisyonda hakem penaltı vermeliydi. (Rize ve Göztepe maçlarında Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar ile benzerlik gösteriyordu) Türkmen, hatalı verdiği kartların haricinde, birkaç tane de vermesi gerekenleri es geçti. 12. Kural’da; faul ve fena hareketlerde zaafları olan bir yönetim izledik. Bu zaafları maçtan maça daha da dikkat edici bir hal alıyor. Yakında FIFA hakemi olması beklenen Türkmen’e tavsiyem; teknik ve disiplin uygulamalarında kesinlikle kendisini geliştirmeli. Sonuç itibariyle sezon başından beri yönettiği maçların skorları, yaptığı hataların göz ardı edilmesi adına hep şansı oldu. Diğer hakemler için de dileğim Mehmet Türkmen’deki hakem şansını elde etmeleri!