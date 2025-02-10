×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarFırat Aydınus
Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
Fırat AydınusYazarın Tüm Yazıları

İstediğini alacak kadar oynadı ve hedefine ulaştı!

#Fenerbahçe#Mourinho#Alanyaspor

Fenerbahçe, devreyi 2-0 önde kapattıktan sonra ikinci yarı skoru koruyamaya odaklandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, adına ilk yarı itibarıyla bu oyun bu skoru vadetmemiş olsa da, her an her şeyi yapabilecek kalitedeki Tadic-Talisca-Dzeko üçlüsüne zaman zaman Oğuz da eklenince, ilk 45 dakika 2-0 geçildi. Özellikle Dzeko’nun orta sahaya kadar gelerek defansı üzerine çekip, tek topta boşalan alanlara pasları aktarması... Tadic-Talisca-Dzeko üçlüsünün kısa paslaşmaları; ki ilk denemede Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldı... Sonra bu üçlüye eklenen Oğuz’un asistinde Szymanski’nin golü atması... İkinci gol de Beşiktaş’ta iken buna benzer kafa gollerine şahit olduğumuz Talisca ile geldi.

BEŞ STOPERiN BiRi KALDI

Sonuçta Fenerbahçe, düşük tempolu geçen ilk yarıyı bu oyuncuların becerileri sayesinde 2-0 önde kapattı. Bu yarıya dair bir başka önemli not; Fenerbahçe’nin orijinal 5 stoperinden sadece 1 tane sağlam oyuncu kalması ve maça yedek başlayan Sofyan Amrabat’ın mecburen bu mevkide oynaması idi. Talisca, fiziksel açıdan tam kapasiteyle hazır olmasa da, topla buluştuğunda çok etkili idi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti İlerlyen maçlarda da bunu görebiliriz Szymanski, Talisca...Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! 'İlerlyen maçlarda da bunu görebiliriz' Szymanski, Talisca...Haberi görüntüle

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hariç son 7 haftada ilk kez birinci devre gol yemedi. Ve son 8 resmi karşılaşmanın ilk kez ikinci yarısında gol atamadı. Tabii bunda Fenerbahçe ve Mourinho’nun mantalitesi önemli rol oynadı. İhtiyacı olanı aldıktan sonra oyun kurgusunu değiştiren Fenerbahçe, ikinci devrede 2-0’ı korumaya odaklandı ve hedefine ulaştı.

#Fenerbahçe#Mourinho#Alanyaspor
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Titanik batarken keman çalanlar!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

TFF delege yapısı değişmeden sorun çözülemez!

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ