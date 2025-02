İstediğini alacak kadar oynadı ve hedefine ulaştı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, adına ilk yarı itibarıyla bu oyun bu skoru vadetmemiş olsa da, her an her şeyi yapabilecek kalitedeki Tadic-Talisca-Dzeko üçlüsüne zaman zaman Oğuz da eklenince, ilk 45 dakika 2-0 geçildi. Özellikle Dzeko’nun orta sahaya kadar gelerek defansı üzerine çekip, tek topta boşalan alanlara pasları aktarması... Tadic-Talisca-Dzeko üçlüsünün kısa paslaşmaları; ki ilk denemede Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldı... Sonra bu üçlüye eklenen Oğuz’un asistinde Szymanski’nin golü atması... İkinci gol de Beşiktaş’ta iken buna benzer kafa gollerine şahit olduğumuz Talisca ile geldi.

BEŞ STOPERiN BiRi KALDI

Sonuçta Fenerbahçe, düşük tempolu geçen ilk yarıyı bu oyuncuların becerileri sayesinde 2-0 önde kapattı. Bu yarıya dair bir başka önemli not; Fenerbahçe’nin orijinal 5 stoperinden sadece 1 tane sağlam oyuncu kalması ve maça yedek başlayan Sofyan Amrabat’ın mecburen bu mevkide oynaması idi. Talisca, fiziksel açıdan tam kapasiteyle hazır olmasa da, topla buluştuğunda çok etkili idi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hariç son 7 haftada ilk kez birinci devre gol yemedi. Ve son 8 resmi karşılaşmanın ilk kez ikinci yarısında gol atamadı. Tabii bunda Fenerbahçe ve Mourinho’nun mantalitesi önemli rol oynadı. İhtiyacı olanı aldıktan sonra oyun kurgusunu değiştiren Fenerbahçe, ikinci devrede 2-0’ı korumaya odaklandı ve hedefine ulaştı.