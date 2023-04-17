İlk yarı bordo-siyah olan maç, 2. yarı mavi ile beyaza döndü

Haberin Devamı

Saha ve hava şartlarının futbol için çok güzel olan fakat taraftarın ilgi göstermediği bu atmosferde Süper Lig tarihine 100. kez karşı karşıya gelen iki kulüpten geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor için prestij, bir çıkış, taraftarı ile barışma, yaralarını sarma kötü gidişata ‘dur’ deme maçıydı. Son 5 haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş için ise şampiyonluk yolunda umutlarını sürdürebilme maçıydı. Beşiktaş’ta Cenk, Tayyip, Amir, Dele Alli gibi eksiklerin yerine alternatiflerine baktığımızda özellikle Redmond’ın performansı son iki hafta Beşiktaş’ı sırtlayan roldeydi. Maxim taraftar adına merakla beklenen oyuncuydu. Trabzon adına özellikle Visca önemli eksik. İhsan Derelioğlu oyuncu pozisyonu ve anlayış olarak sürpriz bir kadro çıkardı, Bartra, Hamsik, Yusuf, Trezeguet yedek soyundu. Beşiktaş ise beklenen kadro ile sahadaydı.

Haberin Devamı

HAKEM VOLKAN BAYARSLAN BiLE SIKILDI

Öyle bir ilk yarı izledik ki, gol atana değil neredeyse ceza sahası içine girene puan verilecek türden bir maçtı. Orta sahada bir kör dövüş hakimdi. İlk yarıda şöyle göze zevk verecek bir tek pozisyon futbol adına yoktu. İlk yarı 10 tanesini Beşiktaş iki tanesini Trabzonspor’un yaptığı 12 faullü ve kaleyi bulan 1 isabet sutlu maç izledik. Risk almayan, akan oyunda ceza sahasını göremeyen iki takım vardı ilk yarı. Volkan Bayarslan bile sıkılmış olacak ki uzatma eklemedi. Sezon öncesi hazırlık maçı gibi bir ilk yarı.

UĞURCAN ÇAKIR-MERT GÜNOK DÜELLOSU

İkinci yarı Uğurcan-Mert düellosu izledik. Adeta ilk yarı bordo ile siyah olan maç ikinci yarı mavi ile beyaza döndü. İlk yarı gol beklentileri 0.1 ve 0.09’ken 2. yarı gol beklentileri 0.61-0.67. 2. yarı yapılan değişiklikler iki takım da golü bulmak için risk aldı. 65. dakikadan sonra özellikle oyuna renk ve hareket geldi. Perez-Trezeguet değişikliği Trabzon’da Bartra-Larssen değişikliği akabinde Şenol Güneş’in buna cevabı N’Koudou-Ghezzal ve Maxiim-Muleka ile oldu. İkinci yarı gerek Trabzonspor adına gerek Beşiktaş adına gollük pozisyonlar, çizgilerden çıkarılan toplar, hayati dokunuşlar vardı. Açıkçası ikinci yarı Trabzon ve Beşiktaş maçın adını ve forma ağırlıklarını hatırladı. Mert ve Uğurcan kalelerinde devleşti ve ikinci yarıya baktığımızda ilk yarıya göre bambaşka bir futbol, takım oyunu vardı. Her iki takımın futbolcuları reaksiyon verip karakter koydu.

Haberin Devamı

Maç sonu toplam 24 şut, her iki takım 12’şer şut, 30 faul, 14... Netice zevksiz renksiz ilk yarıdan sonra rengarenk bir ikinci yarı izledik.

Trabzon skor olarak olmasa da oyun olarak tatmi netti diyebiliriz. Fakat Beşiktaş, Karadeniz’de şampiyonluk yolundaki umutlarını, kaybettiği 2 puanla yitirme noktasına geldi diyebiliriz.

1-2 SARI KART DIŞINDA VOLKAN BAYARSLAN’IN SPESiFiK HATASI YOKTU

11. maçına çıkan Volkan Bayarslan sezonda Trabzonspor’un 2. Beşiktaş’ın 4. maçını yönetti. Kendisi son haftalarda performansı iyi olan hakemler arasındaydı. Volkan’ı bu maça atayan zeka, işi sağlam tutmuş ekip olarak, yardımcıları ve VAR odasındaki hakemleri tecrübeli seçmiş. Volkan’ın ilk yarı gösterdiği iki sarı kart dışında hakemlik spesifik bir pozisyon olmadı.

Haberin Devamı

SARI KARTLARA BiR ÇALIŞSIN

2. yarı maçın hareketlenmesi ile teknik ve disiplin cezalarında artış gözüktü. Verdiği-vermediği sarı kartlar mevcuttu ama daha ziyadesiyle 1-2 tane sarı kartlar haricinde verdiği kartlar yerindeydi. Fakat Volkan Bayarslan’a iki tavsiye.

Birincisi: Avantajı bıraktıktan sonra hangi ihlallerde sarı kart gösterilir ve gösterilmez bu konuya bir çalışsın. Çünkü avantajı bıraktıktan sonra gösterdiği ve göstermediği birkaç pozisyon sarı kart pozisyonlarda tutarsızlık oluşturdu

VÜCUT DiLi KAFA KARIŞTIRIYOR

İkincisi: Onur-Larssen olayında topa müdahale deyip vücut dilini kullandıktan sonra faul bile vermediğini anlatırsan sonrasında sana sahadaki ekipten ‘sarı kart bu faul dense’ de kamuoyunda sanki sarı kartı var hakeminden yardım almış ve göstermiş intibası oluşur. Senin işte yaptığın izah ve vücut dili insanların kafasını karıştırıyor.

Haberin Devamı

UYGULAMADA TUTARSIZLIK

Sonuç olarak Volkan Bayarslan avantaj uygulamadan sonra (sarı kart) disiplin cezası uygulamasındaki tutarsızlık haricinde spesifik anlamda olumsuz bir pozisyon yaşamadı son haftalar baz alındığında yapılan hakem hataları göz önüne alındığında bu maçta skoru ve sonuca etki edecek bir hatası olmadı.