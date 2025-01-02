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Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
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Hakemlere talimat vermek yetmez, arkalarında durulmalı

#MHK#Süper Lig#Premier Lig

Tabloya baktığımızda her sezon daha eksiye giden bir görüntü mevcut.

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Bu durumu sadece hakemler üzerinden okumak gerçekçi olmaz. Sahadaki tüm aktörlerin bu tabloda payı olduğu unutulmamalı. Hakemlerin temaslı oyuna biraz daha prim tanıması, verilen bir karar sonrası oyunun hızlı bir şekilde tekrar başlamasında etken olması ve futbolcuların da bu düşünce içerisinde olması gerekiyor.

Hakemlere talimat vermek yetmez, arkalarında durulmalı

Premier Lig'i örnek almalıyız

İngiltere Premier Lig maçlarını izlediğimizde futbolcular yerde yatarken hakemin oyun akışını kesmeyip devam ettirmesi ve futbolcuların ‘Niye durdurmuyorsun!’ diye itiraz etmemesi gibi sekanslara fazlasıyla şahit oluyoruz. Bu sorunu, alınacak tedbir ve yaptırımlarla çözmek tabii ki mümkün. Zamanında ‘Dörtten fazla oyuncu itiraza geldiğinde veya monitöre giderken hakemin önünü kesen futbolcuya kart gösterilsin’ dendi. Son Avrupa Şampiyonası’nda ‘Sadece kaptanlara açıklama yapılacak’ talimatı gelmesinin temelinde bu yatıyordu. Fakat ülkemizde uygulanmıyor. Uygulansa da uygulayan hakemlerin arkasında duran, destek veren bir kurum yok. Topun oyun kalma süresini artırmak için hakemlere talimat vermek yetmez, bu talimatların uygulanması ve uygulayan hakemlerin arkasında durulması gerekir.

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#MHK#Süper Lig#Premier Lig
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