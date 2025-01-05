Kartları atladı, penaltıyı vermedi

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Faul ve 12. Kural’da standardı yakalayamayan Alper Akarsu’nun kendisine yapılan itirazlara duyarsız kalması kabul edilemez.

Maçın hakemi Alper Akarsu maalesef iyi bir yönetim sergileyemedi. Hatalı fauller, ters fauller, 12. Kural’da standardı yakalayamayan bir yönetim gösteren Akarsu, disiplin uygulamalarında da yetersiz kaldı. Özellikle de kendisine ve ekibine yapılan itirazlara bu denli duyarsız kalması kabul edilemez! Göstermesi gereken birçok kartı es geçti.

Zaten VAR hakemi Alper Çetin’i, Sivas-Galatasaray maçından sonra burada da görevlendirmek insanların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildi. Alper Akarsu gibi birçok genç hakem siyah-beyaz hatalar yapsalar bile bir sonraki hafta tekrar atanıyor. MHK esasında bu çocukları yıprattığının farkında değil, zarar veriyor.

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Usta, yaptığı işlerle, hakem yönettiği maçlarla eğitilir. Ama bu genç arkadaşlar, eğitilecek diye bu seviyede maçlara devamlı verilerek daha çok yıpranıyorlar. Bu gidişle 2 seneye kalmaz, yıpranan bu gençler de istenmeyen hakem olacaklar.

MHK şu gerçeği çok iyi bilmeli, Süper Lig arenası, eğitim ve tecrübe kazanma yeri değildir.

Gözden Kaçmasın Göztepe'de penaltı isyanı Haberi görüntüle

IŞTE G.SARAY-GÖZTEPE MAÇININ TARTIŞMALI POZISYONLARI

· 8. dakikada verilen penaltıda Djalma geç kalıyor ve sol kolunu açarak kural dışı kullanıyor. Kaan Ayhan’ın yüzüne bir darbesi var ama buradaki sorun, sezon boyu bu tip pozisyonlarda görülen standartsızlık.

VAR, HAKEMi ÇAĞIRMALIYDI

· 17. dakikada Barış’ın vurduğu top doğal konumdaki ele geliyor, devam kararı doğru.

· 58. dakikada Koray’ın bir elle oynaması var fakat aynı anda Davinson Sanchez’in rakibine yaptığı bir müdahale de var. Elden önce faul yoksa penaltı. VAR’ın hakemi çağırıp pozisyonu izletmesi gerekirdi.

ACiLEN ÇiPLi TOP GELMELi

· 81. dakikada Galatasaray’ın iptal edilen golünde yarı otomatik ofsayt sisteminde Osimhen parmak ucu ile ofsayt olduğu görülüyor. Acilen çipli top gelmeli.

· 85. dakikada Galatasaray ceza sahasında Lucas Torreira’nın pozisyonunda kol doğal konumda değil, topun gelme anından sonra kolunu kapatıyor. Dolayısıyla bu bir penaltı.

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