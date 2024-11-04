Golün iptali hatalıydı, verilen 2 penaltıda VAR karışmamalıydı

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Maça daha arzulu tempolu baskılı başlayan taraf Trabzonspor’du. İlk dakikalarda pozisyonlara da girdiler. 12. dakikadan sonra arka arkaya gelen fauller maçın, özellikle de Trabzonspor’un temposunu düşürdü. Sonrasında 25. dakikaya kadar Fenerbahçe özellikle ceza sahası dışından attığı şutlarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarının son 20 dakikasında ise takımlar karşılıklı pozisyonlara girdiler ve kalecilerin kurtarışları ön plana çıktı.

Faul gerekçesiyle sayılmayan Trabzonspor golünden sonra Youssef En-Neyri’nin yerden kestiği topa müthiş bir depar atan Fred’in, rakibinin arkasından süzülerek attığı gol Fenerbahçe’nin ilk yarıyı 1-0 önde bitirmesini sağladı.

İkinci devre maç ile ilgili bir şeyler yazmak ne mümkün! Maalesef hakem ve VAR’ın ortaklaşa imza attıkları bir devre izledik.

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VAR’A KARAOĞLAN’IN ATANMASI YANLIŞTI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçları her zaman kıran kırana mücadelelere sahne olmuştur. Böyle önemli bir maça atanan genç ve deneyimsiz hakem Oğuzhan Çakır, tedirginlik içindeydi. Bazı kararları geç verdi, bazılarını hiç veremedi.

Diğer taraftan 2-2 biten Samsun-Fenerbahçe müsabakasının VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ı sırf ‘tecrübeli’ diye dünkü maça vermek başlı başına büyük bir yanlıştı.

iPTAL ETTiĞi GOLDE TECRÜBE EKSiKLiĞiNiN KURBANI OLDU

Oğuzhan Çakır faul ve fena hareketler ile disiplin cezalarında çok hatalıydı. Standart ve tutarlılık maalesef yoktu. Tereddüt ve tedirginliği, ‘aman hata yapmayayım’ kaygısı daha büyük hatalara yol açtı maalesef.

İlk yarıda Trabzonspor’un attığı gol öncesi kesinlikle faul yok; Oğuzhan Çakır tecrübesizliğin kurbanı oldu ve pozisyonun sonunu beklemeden düdüğü çalarak nizami bir golü iptal etmiş oldu. Hatta top oyuna girmemiş bir pozisyonda faul var ya da yoku tartışamayız ki. Her açıdan hatalı bir karar. İlk devrenin sonunda Trabzonsporlu Denswil’in Osayi-Samuel’e yaptığı harekette Denswil risk alıyor ama dizden kırıklığı, yoğunluğu ve aşırı güç kullanımını düşürdüğü için sarı kart kabul edilir.

iKiNCi YARIYA VAR HAKEMi DAMGA VURDU

İkinci yarı Atilla Karaoğlan’ın damga vurduğu bir bölüm oldu. Trabzonspor’un ilk penaltısında kararın doğru olup olmadığı tartışılır. İkinci penaltısında net kanıt olarak tek açı kullanılması sorunlu bir durum. Yani bu iki penaltı da hakemin sahada karar verip uygulayacağı ve hangi kararı verirse versin VAR’ın kesinlikle karışamayacağı iki pozisyondu. Ama Karaoğlan bu iki pozisyonda da gereksiz müdahalesiyle penaltı verdirdi. Nasıl ki Fenerbahçe’nin attığı golden önce İrfan Can ve Eren’in içinde olduğu pozisyonda VAR karışmıyor ise -ki doğrusu buiki penaltıda da karışmamalıydı.

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ELLE OYNAMA VAR GiBi AMA NET BiR KANIT YOK

Fenerbahçe’nin el ile oynama gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda da sanki ele bir temas var gibi ve sonra Çağlar Söyüncü kafayı vurur gibi gözüküyor. VAR bu pozisyonda net kanıt olarak gösterebileceği bir kamera açısı olmadığı için hakemi çağırmamış olabilir.

FARKLI VAR PROTOKOLÜ UYGULAMALARI KAFA KARIŞTIRDI

Dolayısıyla bu gibi majör pozisyonlarda VAR’ın farklı protokol uygulaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İster istemez sonuç olarak bu işler, “Genç hakem istiyoruz, hata yapsa da genç deriz geçeriz” demekle olmuyor. Veya, “Bakın siz genç istediniz, biz verdik” demekle de olmuyor. Bu genç hakemlere gerçekten yazık ediyorsunuz...

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Sonuçta MHK ekti, Atilla Karaoğlan ve Oğuzhan Çakır biçti.