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Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
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Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyona VAR karışamaz

#GALATASARAY#Gaziantep FK#Kadir Sağlam

Kritik maçın hakemi Kadir Sağlam özellikle disiplin cezalarında önemli hatalar yaptı.

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BU maçta verilen, verilmeyen kartlar fazlasıyla dikkat çekti. Hakem Kadir Sağlam, disiplin cezaları ve özellikle ikinci sarı kart pozisyonlarında önemli hatalar yaptı. 5. dakikada Ahmed Kutucu’nun attığı golde Sallai kaleyi baz alırsak toptan kaçarken, dışarı, kenara doğru bir hareket yapıyor. Ayrıca kaleci Burak Bozan en başından en sonuna kadar topu görüyor. Kuralda ‘Rakip topla oynama becerisini etkileyen bariz hareketi yaparsa’ diyor, ki burada hareket hem bariz değil hem de oynama becerisini etkileyen bir pozisyon yok. Dolayısıyla gol nizami.

UZAKLAŞTIRMA KRiTERi YOK

23. dakikada Gaziantep’in penaltı beklediği pozisyon çok ilginç.. Burada uzaklaştırma kriteri yok, sekme var ve topun buluşma anında Sanchez’in kolunun konumu doğal değil, omuzunun hizasında. Diğer taraftan mesafe yakın, beklenmeyen top ve Sanchez kolunu kaçırmaya çalışıyor.

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BEN PENALTIYA YAKINIM

AÇIKÇASI bu parametreler baz alındığında tamamen hakem kararı ve VAR karışamaz. Ben penaltıya yakınım çünkü gerek hakem seminerinde gösterilenler gerekse bundan önce yaşanan bu tip pozisyonlarda, arkadaşından gelen bilerek oynanan top önemli kriter. Yani uzaklaştırılmak için vurulan topta el kola geldiğinde rakip tarafından herhangi bir avantaj sağlanacak durum olmadığı için ‘Devam’ denildi. Buradaki ilginç olay topun sekerek gelmesi ve her ne kadar Sanchez ‘oynamak istemiyorum’ dese de kolun doğal konumda olmayıp omuz hizasında olması. Yani yan taraftan gelen top Sanchez’in ayağından dizinden sekip o şekilde bulunan koluna gelse penaltı olacak.

SORESCU’YA KIRMIZI ÇIKMALIYDI

64. dakikada oyun durduğu anda Sorescu’nun Sallai’ye yaptığı şiddetli hareketin karşılığı net kırmızı olmalıydı. Yardımcı hakemin gözü önünde. Ayrıca VAR’ın burada müdahil olup hakemi incelemeyi çağırması gerekirdi. Oyunun durmuş olması topun oyun dışında olması bu kırmızı kartın gösterilmesi veya göstermemesi konusunda bir kriter olamaz...

Gözden KaçmasınGaziantep FK - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar: Ofsayt, penaltı, kırmızı kart... Hakem Kadir Sağlamın kararları çok konuşulduGaziantep FK - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar: Ofsayt, penaltı, kırmızı kart... Hakem Kadir Sağlam'ın kararları çok konuşuldu!Haberi Görüntüle
#GALATASARAY#Gaziantep FK#Kadir Sağlam
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