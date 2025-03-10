×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarFırat AydınusGalatasaray ikinci yarıda 'pabuç pahalı' dedi!
Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
Fırat AydınusYazarın Tüm Yazıları

Galatasaray ikinci yarıda 'pabuç pahalı' dedi!

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Alanyaspor

İlk yarıda üretken olamayan sarı - kırmızılı takım, ikinci devredeki oyunuyla kazanırken, gollerde Barış başroldeydi.

Haberin Devamı

Okan Buruk, geçen hafta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan kadrodan Sallai yerine sakatlıktan dönen Morata ile başladı Alanyaspor maçına. Mertens ve Yunus da kulübede idi. İlk 45 dakika itibarıyle topu rakibe bırakıp hızlı çıkışlarla sonuca gitmek isteyen Alanyaspor’a karşılık, set halinde karşı sahaya yerleşen ama etkisiz kalan ve üretken olamayan bir Galatasaray vardı.

Tatsız tuzsuz ve zevksiz bir 45 dakika izledik. Oyunun gidişatı itibariyle bu bölümde beklenmedik bir gol oldu. Galatasaray savunmasının hatalar zinciri neticesinde, Alanyaspor’a ara transferde gelen Vilhena şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Osimhen durdurulamıyor Süper Ligin zirvesindeGalatasaray'da Osimhen durdurulamıyor! Süper Lig'in zirvesindeHaberi görüntüle

Galatasaray’ın belki de en fazla top kaybettiği bir ilk yarıya şahit olduk. İkinci devrede Okan Buruk, Lemina’yı kulübeye çekip Yunus’u sahaya sürdü.

Haberin Devamı

İlk yarının belki de en etkisiz ve suskun oyuncusu olan Barış, ikinci 45’te gollerin mimarı oldu. İlk golde attığı şut ve ikinci golde Osimhen’in kafasına ‘adrese teslim’ asisti ile galibiyete büyük katkı yaptı. Sonuçta Galatasaray, puan kaybı halinde büyük sorun yaşayabileceği bir maçı geriden gelip kazanmayı bildi.

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Alanyaspor
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Centil'men'lik kadınlara daha çok yakıştı!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Bozuk değilse tamir etme!

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Yabancı VAR'lar çok tehlikeli sularda geziniyor

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ