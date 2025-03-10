Galatasaray ikinci yarıda 'pabuç pahalı' dedi!

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Okan Buruk, geçen hafta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan kadrodan Sallai yerine sakatlıktan dönen Morata ile başladı Alanyaspor maçına. Mertens ve Yunus da kulübede idi. İlk 45 dakika itibarıyle topu rakibe bırakıp hızlı çıkışlarla sonuca gitmek isteyen Alanyaspor’a karşılık, set halinde karşı sahaya yerleşen ama etkisiz kalan ve üretken olamayan bir Galatasaray vardı.

Tatsız tuzsuz ve zevksiz bir 45 dakika izledik. Oyunun gidişatı itibariyle bu bölümde beklenmedik bir gol oldu. Galatasaray savunmasının hatalar zinciri neticesinde, Alanyaspor’a ara transferde gelen Vilhena şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray’ın belki de en fazla top kaybettiği bir ilk yarıya şahit olduk. İkinci devrede Okan Buruk, Lemina’yı kulübeye çekip Yunus’u sahaya sürdü.

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İlk yarının belki de en etkisiz ve suskun oyuncusu olan Barış, ikinci 45’te gollerin mimarı oldu. İlk golde attığı şut ve ikinci golde Osimhen’in kafasına ‘adrese teslim’ asisti ile galibiyete büyük katkı yaptı. Sonuçta Galatasaray, puan kaybı halinde büyük sorun yaşayabileceği bir maçı geriden gelip kazanmayı bildi.