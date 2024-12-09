Galatasaray için eksik ya da fazla fark etmiyor

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Zevkli, bol pozisyonlu ve tempolu bir ilk 45 dakikaya şahit olduk. Bireysel hataların damga vurduğu bir bölümdü. İlk 15 dakikada Galatasaray arzulu ciddi bir baskıyla başladı maça, ki bu süreçte Victor Osimhen klasına yakışmayacak bir şekilde gol kaçırdı. Akabinde 15. dakikada yaşanan Rey Manaj-Metehan Baltacı mücadelesinde Metehan tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve Galatasaray 10 kişi kaldı. Bunun üzerine Berkan Kutlu’nun hatası eklenince Galatasaray 1-0 geriye düştü.

KALECi NiKOLiC’TEN 2 BÜYÜK HATA

Bundan sonraki dakikalarda yaşanan bireysel hatalarda Sivasspor kalecisi Nikolic başrolü aldı. Yunus Akgün’ün zayıf şutunda topu elinden kaçırıp skorun 1-1’e gelmesine neden olan Nikolic, ilk yarının son dakikalarında Yunus Akgün’ün Victor Osimhen’e attığı derinleme pasta kalesini terk edip etmeme konusunda tereddüt yaşayınca zamanlama hatası yaptı ve penaltıya sebebiyet verdi. Bunun sonucunda Galatasaray Osimhen’in şık penaltı vuruşuyla 2-1 öne geçti.

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SON 30 DAKiKADA YORULDULAR

Sarı kırmızılılar, ilk devrenin son 10 dakikasında kurduğu baskıyı ikinci yarının başında da devam ettirdi. 53. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sol çaprazdan yaptığı ayak içi vuruşuyla skor 3-1’e geldi. 15. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Galatasaray’da son 25-30 dakikalık bölümde ister istemez yorgunluk faktörü ön plana çıktı. Bunu fark eden Okan Buruk hemen tedbirini alarak oyuncu değişikliğine gitti.

KALiTE VE HIRSLI MÜCADELENiN ESERi

Sivasspor uzatmalarda durumu 3-2’ye getirse de Galatasaray, Osimhen ve Yunus gibi oyuncuların kalitesi ve takım halindeki hırsıyla 3 puan almayı başardı. İstatistiklere baktığımızda, maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayan sarı kırmızılıların topla oynama (yüzde 69’a 31), şut (11’e 9), başarılı pas (317’ye 180) ve korner (10’a 5) kategorilerinde üstün olduğunu gördük.