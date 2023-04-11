Fenerbahçe’nin penaltısının verilmemesi anlaşılır gibi değil

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Abdülkadir Bitigen’in Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçındaki başarılı performansı, sezonun 15. olarak Vavacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasına atanmasında etken oldu. Zaten şu ana kadar yönettiği maçlara baktığımızda, hakemler arasında en iyi ve istikrarlı performans gösterenler arasında olduğunu görüyoruz.

EMRE MALOK VE KADİR SAĞLAM

Bu maça ilişkin bir diğer önemli konu; 3 Nisan’da İstanbulspor-Karagümrük maçında VAR, 6 Nisan’da Fenerbahçe-Kayserispor kupa müsabakasında AVAR olarak görev yapan Emre Malok’un VAR masasına atanması ve Galatasaray-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam’ın AVAR yapılmasıydı.

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EKİP OLARAK ÇOK ŞANSLILARDI

Bitigen, dünkü maçta belki 1-2 tane yanlış karar verip, bir sarı kart atlamış olabilir, ama ekip olarak spesifik anlamda Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda yanlış karar vermeleri gerçekten anlaşılır gibi değildi. Bu skor hem sahadaki hakemlerin hem de VAR’dakilerin ekip halinde büyük şansı oldu.

JESUS’UN UYARILMASI NORMAL

Maçta bir ara Jorge Jesus ile 4. hakem Suat Arslanboğa arasında bir diyalog yaşandı. Jesus’un, bazen heyecana kapılıp teknik alan ihlali yaptığında 4. hakem tarafından uyarılması normal. Fakat bu gibi ikazlarda zamanlama psikolojik açıdan çok önemli. Olası bir çatışmanın önüne geçilmesi için bu ikazlar doğru zamanda yapılmalı.

HAKEM ŞANSI DEDİKLERİ BU OLMALI!

Sonuç olarak Abdülkadir Bitigen belki maçın genelinde iyi bir yönetim sergilemiş olsa da, Fenerbahçe kazanamamış olsaydı, Enner Valencia’nın penaltı pozisyonu nedeniyle hakemler ve Merkez Hakem Kurulu çok ama çok eleştirilirdi. Hakem şansı dedikleri bu olsa gerek!

iŞTE TARTIŞMALI POZiSYONLAR

DK.3: GOL iPTALi DOĞRU

Arao’nun iptal edilen golünden önce Samet’in Baniya’ya yaptığı hareket faul. Burada savunma oyuncusunun tepkisiz kalması sizi yanıltmasın. Hakemin golü geçersiz sayması doğru.

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DK.24: GOL NiZAMiYDi

Karagümrük’ün Ozdoyev ile bulduğu gol öncesinde ofsayt ve faul beklentisi oldu. Her ikisi de yoktu. Gol nizamiydi, karar doğru

DK.63: NET PENALTI

Dresevic’in Karagümrük ceza alanında Valencia’ya hareketi net penaltı. Abdülkadir Bitigen’in önü açık ve pozisyonu net görüyor. Hadi o görmesine rağmen süzemedi, VAR hakeminin bu kadar net pozisyona neden müdahil olmadığına bir türlü anlam veremiyorum. Kesinlikle hakemi çağırıp izletmeliydi

DK.78: BOŞA iTiRAZ

Fenerbahçe’nin ikinci golünden sonra Karagümrüklü futbolcular ne için itiraz etti çözemedim. Hakem normal prosedüründe başlattı oyunu. Hakem atışında topun Fenerbahçeli futbolculara verilmesi gerekiyordu, nitekim Bitigen de öyle yaptı.

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