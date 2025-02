Fenerbahçe'nin avantajı Mourinho'nun büyük tecrübesi!

Haberin Devamı

Hakem Slavko Vincic bu derbi ile birlikte son 6 günde 3 farklı ülkede 3’üncü maçına çıkacak. Siz hiç merak etmeyin, yabancı-Türk muhabbeti derbiden sonra da sürecek. Ama bundan yabancı hakemin haberi olmayacak. Onlar için sadece 90 dakikadan ibaret olan bu maçlar Türk hakemleri için 21 gün!

ERKEN BiR GOL GELiRSE DERBi ZEVKLi OLUR

Bizim derbilerimizde takımların form durumları ve puan tablosundaki yerlerinin etkisi oyun, mücadele ve sonuç anlamında en son göz önüne alınan parametreler. Galatasaray-Fenerbahçe maçının zevk, heyecan ve temposunu belirleyecek en büyük unsur; golün zamanlaması olur. Eğer erken bir gol gelirse zevk, heyecan ve tempo artar. Eğer olmazsa da daha önceki bazı derbilerde gördüğümüz gibi kısır ve pozisyonsuz bir oyun izleyebiliriz.

G.SARAY’IN AVANTAJI SAHASI VE PUAN FARKI

Ev sahibi olmasının getireceği avantaj ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık fark derbide Galatasaray’ın en büyük gücü olacak. En zayıf yönünü Okan Buruk’un maçta oynatacağı defans kurgusu belirler. Üçlü mü oynatacak yoksa dörtlü mü? Okan hocanın savunma kurgusu tercihlerinin takımın oyununda ne kadar belirleyici olduğunu bu sezon birçok maçta gördük.

F.BAHÇE’NiN GÜÇLÜ YANI JOSE MOURiNHO

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında güçlü yanı teknik direktör Jose Mourinho’nun dünya çapındaki büyük deneyimi. Zayıf yönü ise Edin Dzeko’suz maça başlama olasılığı.

iKi TAKIM DA ÜÇLÜ SAVUNMA OYNAMAZ

İki takımın da bu kritik karşılaşmada üçlü defans kurgusunda oynayacağını düşünmüyorum. Galatasaray’da Victor Osimhen’in, Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin tek santrfor olarak sahada yer alacağını hesap ediyorum.

HEYBEDEKi TAŞLAR MUTLAKA DÖKÜLECEK

Hele şu derbi oynansın bakalım. Ak mı, kara mı göreceğiz. MHK’nin umarsızlığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun tavrı, açıklamaları vs. Zamanı gelince heybedeki taşlar dökülmesini bilir. Slavko Vincic bugünkü derbi ile beraber son 6 günde 3’üncü maçına çıkmış olacak. Çarşamba günü Hollanda’da Şampiyonlar Ligi’ndeki PSV-Juventus, cumartesi Slovenya’da ulusal ligdeki Bravo-Koper maçı ve bugün Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Siz hiç merak etmeyin, yabancı hakem-Türk hakem muhabbetleri derbiden sonra da devam edecek. Ama gelen ve gelecek olan hiçbir yabancı hakemin bu muhabbetten ne haberi olacak ne de umrunda olacak. Onlar için sadece 90 dakikadan ibaret olan bu maçlar Türk hakemleri için ise ortalama 21 günden ibaret oldu ve olacak.

G.SARAY’DA MUSLERA, F.BAHÇE’DE iRFAN CAN

Bu tür maçları oynama deneyimi ‘Galatasaray kalesi için doğru isim Fernando Muslera’ dedirtiyor. Fenerbahçe’de ise sakatlıktan yeni çıkan Dominik Livakovic’in yerine, onun olmadığı dönemde başarılı performans sergileyen İrfan Can Eğribayat’ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. İrfan Can bu formuyla derbide forma giymeyi fazlasıyla hak ediyor.

F.BAHÇE KAZANIRSA SEZON YENiDEN BAŞLAR

Galatasaray kazanırsa avantajdan ziyade geri sayım başlar. Fenerbahçe kazanırsa Süper Lig’de 2024-2025 sezonu yeni başlamış olur. Beraberlik durumunda ise aradaki 6 puanlık fark dikkate alındığında Galatasaray’ın lehine bir sonuç olur.

iKi HOCANIN TERCiHLERi BELiRLEYiCi OLACAK

Tabii ki iki teknik direktör de derbinin sonucunda belirleyici rol oynar. Gerek maça başlayacakları 11’ler, gerek oyun kurgusu ve taktikleri ve gerekse 90 dakika içinde skora göre yapacakları dokunuşlar maçın kaderinde çok etkili olacaktır.

SANTRFORLARIN OYUN KARAKTERLERi ÇOK FARKLI

Şu an skor anlamında takımlarını sırtlayan iki futbolcunun oyun karakterleri çok farklı. Gözler tabii ki bu oyuncuların üzerinde olacak. Ama hangisi daha ön plana çıkacak? Kaliteli oyunculara sahip iki takımın mücadelesinde her an her şeyin olabileceğini göz ardı etmeyelim. Osimhen mi yoksa En-Nesyri mi ön plana çıkacak, bunu ancak derbinin gidişatında göreceğiz.

