Fenerbahçe, bir kez daha En-Nesyri ve ikinci devrelerdeki oyun farkıyla kazandı!

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Kasımpaşa, ayağa pas yaparak çıkıp boş alana atılan uzun ve derinlemesine paslarla Fall ve Da Costa‘yı topla buluşturup Fenerbahçe’yi ilk 20 dakika zorladı. Hele 14. dakikada Rodrigues’in kaçırdığı gol pozisyonunda, ceza sahası içinde sanki halı sahada oynar gibi gerçekleştirdikleri pas kombinasyonunu Fenerbahçe defansı izleyerek eşlik etti adeta. Akabinde Winck’in getirdiği topta Da Costa ile kaçan gol fırsatı. Bu bölümde orta sahası çok kolay geçilen bir Fenerbahçe gördük.

İLK YARIDA BASKI VE TEMPO YOKTU

İlk yarı Fenerbahçe’de, Dzeko gibi ilerde alıp indirip, topu ayağında tutan ve saklayan bir futbolcunun eksikliği hissedildi. İlk gole kadar ev sahibi sanki Kasımpaşa’ydı. Fenerbahçe’de beklenen iç saha baskısı ve temposu yoktu. Ve pozisyonu olmayan Fenerbahçe, Fred’in uzun pasında Opoku’nun taca doğru oynamak yerine kaleciye verme isteğiyle yaptığı hata sonucunda En-Nesyri ile golü buldu. Belki de bu sezon ilk yarılar itibariyle Fenerbahçe’nin en kısır 45 dakikasıydı.

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DZEKO ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU

Devre arası soyunma odasında neler oluyorsa artık, Fenerbahçe’nin artık klasik haline getirdiği ikinci 45 dakikalara farklı motivasyonu bir kez daha kendini gösterdi. Nitekim ikinci devrenin hemen başında Oğuz ile golü buldu. Bu golden sonra aslında yerleşmiş bir defans pozisyonunda Fenerbahçe’den 7, Kasımpaşa’dan 3 oyuncu varken, konuk takım golü buldu. İkinci yarı oyuna giren Dzeko’nun ne kadar farklı ve özel bir oyuncu olduğunu, klasına yakışan bir pas sonucu EnNesyri’ye attırdığı golde gördük. İki gol atan En-Nesyri, sadece kafa toplarında değil, sol ayağıyla yaptığı tek vuruşlarda da çok becerikli olduğunu gösterdi.

ALİ ŞANSALAN İÇİN KOLAY DEĞİLDİ AMA ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu öyle sanıyorum ki, dünkü maçtan sonra Ali Şansalan’ı bu zamana kadar niye Fenerbahçe müsabakalarına atamadığını kendi kendine sorar. Aaa pardon, hakem atamalarını V(F)eTAS yapıyordu doğru ya! Neyse... MHK, şu an sadece Ali Şansalan için değil tüm hakemler için bu gibi yaptırımlardan vazgeçilmeli. Şansalan dün gerek teknik gerek disiplin olarak, verdiği kararların doğruluğu, maçın kontrolü, otoritesi ve sakinliği ile son derece güzel bir maç yönetti. Bir gün önceki Beşiktaş-Trabzon maçında görev yapan Cihan Aydın’ın ardından Ali Şansalan’ın başarılı performansı hakemlik adına sevindirici oldu. Özellikle Fenerbahçe’nin attığı üçüncü golün, VAR’a bırakılmadan sahada verilmiş bir karar olması da yardımcı hakemlik ve hakemlik adına son derece olumluydu.

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MÜKEMMEL KONSANTRE OLMUŞ

Sanılmasın ki bu maç hakem için kolaydı... 3.5 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçına atanmış olmanın getirdiği doğal stres, en ufak bir kritik kararda oluşacak baskı, hatta sahada ısınırken tribünden gelecek tepkiler dikkate alındığında, sadece Fenerbahçe’nin değil Kasımpaşa’nın da mercek altına aldığı bir maçtı. Gerçekten kolay değildi. Ama Ali Şansalan çok iyi konsantre olmuş ve motivasyonunu sağlamış. Bu denli stres ve kaygıyı göz önüne aldığımızda belki de bu sezon için en iyi hakem yönetimi denilebilecek bir performans çizdi diyebiliriz.