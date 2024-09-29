Farklı kararlar ve farklı hikayelerin olduğu bir maç

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Derbi ve Avrupa Ligi maçlarından sonra Okan Buruk rotasyona giderek gerek yan yana gerek önlü arkalı birbiriyle ilk defa oynayacak oyuncular eşliğinde Kasımpaşa karşısında ilk 11’i belirledi. Özellikle çift santrfor, Sallai’nin ilk kez 11’de olması, orta sahada Kerem-Sara ikilisi rotasyonun yenilikleriydi.

Başlarda oyun kurma anlamında Sanchez açıkçası arandı. Icardi ve Osimhen’e atılacak uzun ve araya toplarda Nelsson üzerinden etkili olamadı G.Saray. Bunda Kasımpaşalı ileri uç oyuncularının baskısı da önemli rol oynadı derken belki de Abdülkerim’in ilk defa atağa katıldığı bir sekansta yaptığı ortada Osimhen’in fırsatçılığına şahit olduk.

Çift santrforda dikkat çeken bir konu da ortalama maç başına 0.2 olan ofsaytın ilk yarı itibari ile 4 çıkması. 28. dakikada uzun ve araya denenen toplar neticesinde Osimhen’den klas bir gol geldi. Attığı gol de neden en iyi santrforlar arasında olduğunun resmini çizdi adeta.

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Bu golde bir parantez de Sara’nın pasına açmak gerek. Bu sistemde Galatasaray’da hücum alternatifleri o kadar arttı ki; kanatlardan yapılan ortalar, cepheden araya atılan toplar, uzun defans arkasına yollanan toplar göze çarptı.

3-0’DAN SONRA DURAKLADI

Ve sahne Jakopsen’in ortası ile Icardi‘de. Osimhen’e nazire yaparcasına 3. golü attı. Maç adeta atılan gollerin estetik ve güzellik yarışına girdi. Buna Kasımpaşa’dan Fall da dahil oldu. İlk yarı sonlarına doğru Costa‘nın kaçırdığı gol olsa devreye sıkıntılı girilebilirdi Galatasaray. Çünkü 3-0’dan sonra ilk yarının sonuna kadar bir duraklama dönemine girdi.

Bir dipnot; takımlar bu özelliklere sahip bir tane santrfor ve golcü ararken iki tane bulunduran G.Saray için adeta lüksten öte Osimhen ve Icardi...

OSiMHEN-iCARDi VE FALL-COSTA

İkinci yarı adeta maçın gidişatı ters yüz oldu. Kasımpaşa ikinci devrenin başından attığı 3. gole kadar oyunun her anına ortak oldu. Hatta ikinci yarının ortalarında bunu fark eden Okan Buruk, Kaan ve Berkan‘ı alarak bu sürecin önüne geçmeye çalıştıb Ancak önce penaltı golü ve sonra uzatmalarda gelen 3. golü mani olamadı ve Kasımpaşa 3-0’dan gelip beraberliği sağladı.

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Öyle bir ikinci yarı oynandı ki ilk yarı itibari ile Galatasaray adına ve Okan Buruk’un rotasyonu hakkında çift santrfor kurgusu için söylenenler, yazılanlar bir nevi havada kaldı. Bundaki en büyük etken Osimhen’in sakatlığı, değişikliklerin istenilen verimi gösterememesi ve Kasımpaşa’nın daha istekli olup ve Galatasaray’ın üstüne cesurca gelmesiydi. İlk yarıya Osimhen-Icardi ikilisi imza attı ve rolleri ikinci yarı Fall ve Costa ikilisine bıraktı.

TORREiRA NEDEN ALINMADI?

Okan Buruk 6 oyuncu rotasyonu ile ilk yarı itibari ile alkış alacakken maç bitimi eleştirilere maruz kalacak gibi gözüküyor. Özellikle Kasımpaşa ikinci 45 dakikayı domine ederken ve rahatça orta sahayı geçerken Lucas Torreira’nın oyuna alınmaması sorgulanacak.

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iPTAL EDiLEN DE VAR’LA GELEN PENALTI DA DOĞRU

Kadronun genç hakemlerinden Oğuzhan Çakır’ın maça heyecanlı, stresli ve kaygılı başladığı net olarak belliydi. Maç boyunca faul ve fena hareketlerde çok hatalar yaptı, disiplin cezalarında da eksiklikleri mevcut.

İcardi’nın golünde Kasımpaşalılar tarafından faul beklentisi oldu. Bu pozisyonda İcardi doğal aksiyonunda o ayağa basma faul olarak nitelendirilemez. Gol kararı doğru.

1 PENALTI POZİSYONU: Yardımcı hakem Mehmet Akıncı desteğiyle verdiği penaltıda yanıldılar. VAR hakemi Ali Şansalan devreye girdi. Doğru bir şekilde uygulama yaparak verilen penaltı iptal edildi. Penaltı değildi.

2. PENALTI POZİSYONU: Aslında önü açık olup görebileceği bir pozisyonda da Galatasaraylı oyuncunun doğal konumda olmayan, vücudunu genişlettiği açık koluna gelen topta karar vermeyerek değerlendirmeyi VAR’a bıraktı. El ile oynama sanarak yanıldığı pozisyondaki penaltı kararının etkisinde kalarak burada karar vermekten çekindi. VAR hakemi devreye girerek doğru bir uygulama yaptı.

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BU TiP MAÇLAR iÇiN HENÜZ HAZIR DEĞİL

Gelecek için bu kadroda genç ve fizik olarak iyi bir görüntü çizen Oğuzhan Çakır belki bu kadroda yıllar boyu yer alıp maç yönetecek. Fakat dünkü karşılaşma gösterdi ki bu tip maçlara henüz hazır değil. Biraz daha tecrübe kazanarak bu tür maçlarda görev verilmesi daha iyi olur. Dün kendisi için de bir tecrübe oldu ve öz eleştirisini yaparak gelişimi adına bir imkan sağlamış olacak.