Farklı galibiyeti Gökhan Akkan, kabusu Mert Günok önledi

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Bu nedenle de oldukça istekli ve baskılı başladı siyah beyazlılar. Redmond, hücum bölgesinin hemen her yerinde, atak organizasyonlarında başroldeydi. Onur’un sağdan bindirmeleri özellikle Cenk’e net pozisyonlar hazırladı ancak kaleci Gökhan Akkan maçın erken kopmasına izin vermedi. İlk 45 dakikada Beşiktaş’ın 1.86 gol beklentisi yaratması ve 11 şut denemesi tabloyu net özetliyor. Ankaragücü ise buna karşılık ilk yarıda pek etkili değildi, Mert Günok’un kalesine bir top dahi gönderemedi. Hadziahmetovic’in performansı da etkiliydi savunmanın derli toplu görüntüsünde. Savunmada Tayyip top rakipteyken Sowe ile adam adama çok yakın oynadı. Kanat forvetler Cenk ve Redmond içeri hareketlenip, Masuaku ve Onur’a koridor açtı.

SAISS VE ROSIER'E YER YOK

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Onur maç boyunca sağ bekte çok uyumluydu çok katkı verdi. Redmond ile iyi anlaştılar. Colley ve Tayyip’in ilk maç için uyumları gayet iyiydi. Yeni transfer Colley özellikle soğukkanlı duruşu ve savunma arkasına atılan toplarda doğru pozisyon almasıyla dikkat çekti. İlk yarı Gedson’un saha içi özgürlüğü oldukça iyi işler çıkarmasını sağladı. Şenol Güneş’in 11’ine bakarsak orta vade planında Saiss ve Rosier’e yer yok. Beşiktaş’ta 6 ve 8’ler var ama 10 numaraya ihtiyacı olduğu gün gibi aşikar. Yeni isim Maxim daha erken oyuna dahil edilebilirdi.

MÜTHİŞ DÜELLO

İlk 45 dakika adeta Cenk-Gökhan düellosu gibiydi. Gökhan’ın başarılı kurtarışları farkı önledi. İkinci devrede Cenk ile başlayan hatalar zincirinde Ankaragücü attığı gol ile beraberliği sağlasa da Beşiktaş, Aboubakar’ın çok klas vuruşu ile 2-1 öne geçti.

YÜKSEK TEMPOLU VE ZEVKLİ

Siyah beyazlılar daha sonra çok sayıda pozisyon yakalasa da sonuca gidemedi ve son 10 dakikada kalesinde tehlikeler yaşadı. Beşiktaş adına 5-1, 6-1 gibi skorlarla bitebilecek bir maç sürpriz bir skorla tamamlanabilirdi. Mert’in inanılmaz kurtarışı puan kaybına engel oldu. Bu maç eğer 2-2 bitseydi çok farklı hikayeler kaleme aldırabilirdi insana. 20’si Beşiktaş’tan, 10’u Ankaragücü’nden toplam 30 şutun atıldığı seyir zevki yüksek, tempolu bir maç izledik.

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HAKEM BAYARSLAN İYİYDİ

Volkan Bayarslan bu sezon Süper Lig’de dokuzuncu maçını yönetti. Bunların üçü Beşiktaş’ın karşılaşmalarıydı. 2 Ekim’de 0-0’lık Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Bayarslan, o günden sonra sadece üç tane Süper Lig maçında düdük çaldı. Derbi sonrası performans düşüşü sanırım bu maçla son bulmuştur zira teknik ve disiplin olarak verdiği kararlarda başarı oranı yüksekti. Genel anlamda kendisini zorlayan pozisyon yaşamasa da sorunsuz bir maç çıkardı.