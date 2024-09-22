Derbide doğru formasyon ve doğru plan ile gelen 3 puan | Skor farklı olsa penaltı başını çok ağrıtırdı

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Golleri ve pozisyonları bol olan bir ilk yarıydı. İlk devre itibari ile İsmail’in düşük performansı göze battı. İlk 10 dakikada 3 top kaptırması zaten bunun göstergesi oldu. Bir ara iki takım da defansı öne çıkarıp oyun orta sahaya sıkışınca kanatlara veya defans arkasına atılan toplar tehlikeli oldu her iki takımın için de. Szymanski’nin auta giden vuruşunun akabinde G.Saray Sara ile net bir pozisyona girdi ve Livakovic’e takıldı. 1 dakika sonra taçtan gelen bir top uzaklaştırılmaya çalışılırken Torreira’nın ayağına oturunca jeneriklik bir gole imza attı.

OOSTERWOLDE KAÇIRINCA...

Belki de maçın dönüm noktası santradan sonra Osterwolde’nin kaçırdığı gol olabilir. Burada beraberliği sağlamak için fırsat bulan F.Bahçe, Muslera’ya takıldı ve sonra G.Saray’ın F.Bahçe ceza sahası içinde Osimhen’in göğsü ile asistinde Mertens tecrübe kokan vuruşuyla Livakovic’in üstünden 2. golü attı. 2-0’dan sonra F.Bahçe’de belli bir süre mental çöküş gözüktü. 2. golden sonra oyun G.Saray’ın hücum oyuncularının istediği bir şablona evrildi. Osimhen, Yunus, Barış ile art arda pozisyonlar yakalandı. İlk yarı İsmail ve Fred’in performansı beklenenin altında kaldı. Dzeko öne çıkan defansın arkasına atılan toplarda Abdülkerim ve Sanchez arasında ağır kaldı. F.Bahçe yine de pozisyonlara girdi. Hatta Tadic, Mertens’in yaptığını yapmak istedi fakat başarılı olamadı. İlk yarıyı, hırslı azimli bir takıma karşı sakin ve bilinçli oynayan 2-0 önde kapadı.

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DAHA FARKLI BiR SKOR OLABiLiRDi

2. yarı İsmail-Amrabat değişikliği ile başladı. Fenerbahçe baskı kurarak risk almaya başladı ama pozisyon da verdi. Yine taçtan gelen bir topta Sara güzel bir vuruşla 3. golü attı. Penaltıdan sonra F.Bahçe kısmen ümitlendi. Mourinho değişikliklerle riski maksimuma çıkardı, Bu golden sonra oyuna baktığımızda Fenerbahçe farkı kapayıp beraberliği sağlayabilir miydi? Yoksa Galatasaray farkı daha da açabilir miydi? Pozisyonlara baktığında tüm kamuoyu sanırım ikinci görüşte olur.

F.Bahçe bu maçta gerçekten istedi ama istediğini beceremedi. G.Saray neyi nasıl oynayacağını bilerek oynadı, doğru bir format ve bir planlama ile üç puanı aldı. Son dakikalarda o mesafeden golü bulamayan En Nesyri bu ligin en yüksek bonservis maliyetine sahip. Son zamanlarda temposu yüksek hareketli pozisyonu bol olan zevkli bir derbi izlettirdi iki takım da.

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SKOR FARKLI OLSA PENALTI BAŞINI ÇOK AĞRITIRDI

Atilla Karaoğlan sarı kart kullanımında standardı yakalayamadı. Örneğin ayak basma olayından dolayı Dzeko’ya vermeyip birkaç dakika sonra Yunus Akgün’e vermesi veya kontrolsüz hareketten Mertens’e sarı kart çıkarmayıp birkaç dakika sonra En Nesyri’ye benzer pozisyonda çıkarması bu konuda kafaları karıştırdı.

Majör pozisyonlara gelince verdiği penaltı da dikkat ederseniz Fred topa vurduktan sonra sol ayağı önce Abdülkerim’in sağ ayağının topuğuna temas ediyor. İvmelenen ayağı rakibinin ayağına vurduktan sonra Abdülkerim’in sağ ayağı Fred’in sol ayağına geliyor. Dolayısıyla hem temasın şiddeti itibari ile hem ayakların çarpışması hem de ilk teması başlatan Fred olduğu için ben penaltıyı hatalı buluyorum.

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GENEL OLARAK iYiYDi AMA...

Bununla birlikte Dzeko’nun içinde olduğu bariz gol şansını değerlendirmesindeki sarı kart ve Kaan Ayhan’ın Maximin’e yaptığı hareketi sarı kart olarak değerlendirmesi doğruları arasındaydı. · F.Bahçe’nin penaltı beklediği Cengiz’in pozisyonunda Sanchez topa vuruyor, devam doğruydu. · Nelsson’nun eline geldiği denilen pozisyonda omuzuna geldiği için devam kararı doğruydu. Genel olarak böyle bir derbi için fena yönetmedi ama skor anlamında baktığımızda yine şans yanındaydı. Çünkü o penaltıyı farklı bir skor söz konusu iken verseydi gerçekten başı ağrırdı.