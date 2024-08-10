Büyük takım reaksiyonu gösterip 3 puanı aldı

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Galatasaray kulüp içi yaşanan sorunlarla birlikte ‘son şampiyon’ unvanıyla Hatayspor ile sezonun açılış maçına çıktı. Maç öncesi Zaha’nın kadroya alınmaması, Kerem Aktürkoğlu hakkında ortaya atılan iddialar, İcardi’nin ihtar çekmesi ve kulüpteki köstebek söylentileri kafalarda soru işaretleri bıraktı. Süper Kupa’yı ve dünkü maçı ele alırsak, Galatasaray’ın mental eksiklik yaşadığını gördük.

iLK YARININ YILDIZI TORREiRA

Karşılaşmaya geçen sezon kendi evinde oynadığı maçları hatırlatan bir şekilde başlayan Galatasaray’ın bu üstünlüğünde, Hatayspor’un kendi yarı alanından çıkarken kaptırdığı toplar önemli rol oynadı. Galatasaray geçen sezon kendi evinde bu tür baskı kurduğu maçlarda hemen golü bulan bir takımdı. Golü attığı an rakibinin direncini kırardı. Dün bu süre uzayınca kırılganlık yaşadı. İlk yarıda Galatasaray adına sahanın en iyisi Torreira idi. İkinci yarı öyle bir başladı ki, Galatasaray önce Davinson, sonra Barış ile yüzde yüzlük gol pozisyonlarını kaçırdı. Kaçan bu fırsatların ardından gösterdikleri reaksiyon mental anlamda geçen sezon ile bu sezonki Galatasaray arasındaki farkın göstergesiydi. Golü ararken doğal olarak Hatay’ın istediği pozisyonları verdiler. Bunlardan birinde Abdülkerim ağır kalarak rakibini kaçırınca Hatay golü buldu.

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MENTAL ONARIM ŞART

Galatasaray acilen ihtiyacı olan transferleri yapmak zorunda ve bunun üzerine kesinlikle en önemli yapması gereken şey mental onarım. Takımda düşüş var. En büyük düşüş de İcardi, Barış, Abdülkerim ve Ziyech’te. Hatay ilk yarıda yaptığı hataların benzerini tekrarlayınca Galatasaray penaltı kazandı ve İcardi ile beraberlik golünü attı. Galatasaray bu golden sonra geçen sezonki kimliğine kavuştu ve büyük takım reaksiyonu göstererek Batshuayi ile galibiyet golünü buldu.

HAKEM DOMAN iYi MAÇ YÖNETTi

Galatasaray-Hatay maçının hakemi Turgut Doman iyi bir yönetim gösterdi. Tartışmalı pozisyonlar şöyle:

8. dakikada Ziyech’in kaçırdığı golden önce Torreira’nın Massanga’ya faulü vardı; gol olmaması şansıydı. Hatayspor’un golünden önceki penaltı pozisyonunda avantajı oynatması doğruydu.

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İcardi’ye verilen penaltıda Kilama’ya sarı kart göstermemesi hatalıydı. Burada kırmızı olmaz çünkü Kilama’nın topla oynama şansı ve niyeti var.

Köhn-Mendes pozisyonunda sadece faul vermesi yanlış; eğer faulü veriyorsan Köhn’e sarı kart da göstermelisin.

Galatasaray’ın 2. golünden önce Batshuayi şeklen ofsayt ama oyuna ve rakibe etkisi yok.