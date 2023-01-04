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HABERLERYazarlar Fırat Aydınus Bu bir milat
Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
Fırat AydınusYazarın Tüm Yazıları

Bu bir milat

#Süper Lig#TFF#MHK

Kulüplerin istekleri ve kamuoyunu aydınlatma düşüncesine paralel olarak Gaziantep-Beşiktaş ve Sivas-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarının açıklanmasını doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum.

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Pozisyonlar ve hakemler hakkında verilen kararlarla ilgili MHK tarafından TFF resmi sitesinde açıklama yapıldı. Sanırım bu açıklamanın kamuoyunu tatmin edemeyeceğine kanaat getirildi ki VAR kayıtları yayınlandı.

EMSAL TEŞKiL EDECEK

TFF’nin bu kararı diğer maçlarda benzer pozisyonlarda kulüpler için emsal teşkil edecek. VAR kayıtlarının açıklanması, kamuoyunun bazı olayların nedenlerini kavraması ve polemiklerin son bulmasını önlemekten ziyade, Erkan Özdamar, Özgüç Türkalp ve Atilla Karaoğlan’ın yaşadıkları paralelinde ileride yaşanacaklar adına bir başlangıç olmuştur. Bu bir milattır. Ama bir şeyleri noktalayan değil, başlatan milat. TFF ve MHK’nin açıklamalarında yer alan ‘önemli hakem hatası’ ifadesi Sivas’ın tekrar isteğinin olumsuz sonuçlanacağının göstergesi.

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#Süper Lig#TFF#MHK
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