Bu bir milat

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Pozisyonlar ve hakemler hakkında verilen kararlarla ilgili MHK tarafından TFF resmi sitesinde açıklama yapıldı. Sanırım bu açıklamanın kamuoyunu tatmin edemeyeceğine kanaat getirildi ki VAR kayıtları yayınlandı.

EMSAL TEŞKiL EDECEK

TFF’nin bu kararı diğer maçlarda benzer pozisyonlarda kulüpler için emsal teşkil edecek. VAR kayıtlarının açıklanması, kamuoyunun bazı olayların nedenlerini kavraması ve polemiklerin son bulmasını önlemekten ziyade, Erkan Özdamar, Özgüç Türkalp ve Atilla Karaoğlan’ın yaşadıkları paralelinde ileride yaşanacaklar adına bir başlangıç olmuştur. Bu bir milattır. Ama bir şeyleri noktalayan değil, başlatan milat. TFF ve MHK’nin açıklamalarında yer alan ‘önemli hakem hatası’ ifadesi Sivas’ın tekrar isteğinin olumsuz sonuçlanacağının göstergesi.