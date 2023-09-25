Beşiktaş kazandı ama taraftarını yine memnun edemedi

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Arsenal-Tottenham ve Ajax-Feyenoord maçlarının ilk yarılarından sonra Beşiktaş-Kayseri mücadelesinin ilk devresini seyrettim. Futbol adına boşa geçen bir 45 dakika idi. Bir saniyesi bile taraftarı memnun etmedi oyun olarak. Son iki resmi maçındaki performansına benzer esintiler sunan bir Beşiktaş izledik.

Kayseri, klişeleşmiş deplasman oyunu oynadı. Topu Beşiktaş’a verip ani hücumlarla gol aradı. Zaman zaman başarılı da oldu.

Beşiktaş bu orta saha ile ilk yarı Ghezzal’ın eline baktı. Dominant bir oyun oynamaya çalışan Ghezzal’dan Aboubakar ve Cenk’in uzak oynaması olumsuzluk yarattı. İlk yarıda Beşiktaş yüzde 70 oranında topa sahip olsa da, bunun oyuna yansıması sıfırdı. Zevksiz, sıkıcı bir 45 dakikaydı.

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İKiNCi YARI BAMBAŞKA iDi

ikinci yarı sanki başka oyuncular başka bir sahnede rol aldılar. Çalışılmış bir duran top organizasyonunda Mane’nin attığı golle Kayserispor ikinci devreye adeta 1-0 önde başladı. Beşiktaş da sanki bu golü yemeyi bekliyormuş oyuna ağırlığını koymak için!.. Oxlade-Chamberlain, Cenk, Salih ve Ghezzal biraz kıpırdadı ve oyunu hızlandıran Beşiktaş skoru lehine çevirdi.

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Bu maçta görüldü ki Gedson vazgeçilmez bir futbolcu Beşiktaş adına. Şenol Güneş tam oyuncu değişikliği yapacakken maç boyu durağan olan Aboubakar golü buldu.

Beşiktaş beraberliği sağladıktan sonra Salih’in enfes pası ile arkaya sarkan Oxlade-Camberlain’in golü Beşiktaş’ı rahatlattı. Oxlade-Chamberlain Arsenal’de yaptığı klasik koşullarından birini gösterdi.

Beşiktaş iyi miydi? Hayır. Taraftarları yine rahat bir maç izlemedi ve oyun tatmin etmedi.

ZORLU RAKiPLER SIRADA

Bu skor yanıltmasın. Beşiktaş’ın önünde Adana Demirspor ve Konyaspor gibi zorlu rakiplerin olduğu maçlar var. Üstüne üstlük birçok oyuncunun gideceği 4-5 maçlık bir Afrika Kupası süreci olacak ki Beşiktaş için büyük handikap.

ÇOK iLGiNÇ ŞEYLER OLUYOR

Maç öncesi Şenol Güneş’in, sakatlığı nedeniyle kadroya almadığı Gedson Fernandes hakkındaki, “Sakatlığını ben söylemedim. Kim açıklayacak bekledim. Doktor söylemez. Haberi medyadan duydum” şeklindeki sözleri ve Jean Onana’nın eski takımı Lens’in maçını izlerken çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaşması gerçekten ilginç...

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SPESiFiK BiR HATASI YOKTU AMA OYUNCULARLA iLETiŞiMDE AGRESiFTi

Bu sezon üçüncü maçına çıkan Ali Şansalan teknik disiplin ve oyun kontrolü anlamında iyi bir maç yönetti diyebiliriz. Maç içerisinde spesifik olarak kendisini zorlayacak pozisyonların olmaması onun şansıydı. Belki 1-2 sarı kart hatası yapmış olabilir ama genel olarak başarılıydı.

YARIN BAŞINI AĞRITABiLiR

Ancak futbolcularla olan diyaloglarında agresif ve sinirli tavırları dikkatimi çekti. Özellikle 29. dakikada Ramazan ile iletişimi ve 61. dakikada ceza sahası içinde birbirleriyle itişen futbolcuları uyarmak için gittiğinde Colley ile iletişiminde agresif bir yapıdaydı.

Maçta bunun gibi birkaç pozisyon dikkatimi çekti. Ali Şansalan’a tavsiyem; bu konuya özellikle dikkat etsin. Bu şekilde devam edersen yarın başını ağrıtır bu tür iletişim şekilleri.

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Bir diğer önemli konu; ikinci yardımcı hakemin her ofsayt pozisyonunda oynatma çabası içerisinde olmasıydı. Bazen kritik olmayan net ofsayt pozisyonlarında bayrağı çekmesi gerekiyor; akabinde bir sakatlık yaşanmasının veya oluşabilecek farklı şeylerin önüne geçmesi için böyle yapması şart.

ZAMANLAMAYA DiKKAT

Yardımcı hakemlere tanınan ayrıcalık kritik ve şüpheli gördüğü pozisyonlarda oynatıp sonradan bayrağı çekmesi ile ilgilidir. Ama bu maçta gördük ki yardımcı hakemin çok iyi oynattığı pozisyonlar ve süzdüğü pozisyonlar olmasına rağmen, özellikle ilk yarı çok net ofsaytlarda bekle gör taktığı uygulayıp sonradan bayrağı kaldırmasına gerek yoktu.

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THiAM VE JEANViER’E SARI KART ÇIKMALIYDI

· 16. dakikada Kayserisporlu Thiam’ın Salih Uçan’a yaptığı harekete sarı kart vermeliydi. Tehlikeli bir hareketti.

38. dakikada Jeanvier’in, Ghezzal topa vurduktan sonra yaptığı aksiyonun devamı kontrolsüz hareket sınırda bir müdahaleydi. Avantajı bıraksa da, ki bırakmaması gerekirdi, en azından bir sarı kart göstermeliydi.

Bir tavsiyem de çok doğru bir kart ama son dakikada kaleci Mert Günok’a gösterdiği gibi arkası dönük oyuncuya kart göstermemesi.