Bence de penaltı değil ama Touba’nın 2. sarısı ağırdı

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Bu tür maçlardan uzak kalan Suat Arslanboğa’nın performansı disiplin cezalarında tutarsızlık gösterdi. Ferdi’nin ortasında Lima’nın koluna gelen top; burada hakem takdiri penaltı verse de vermese de VAR karışamazdı. Ama pozisyona baktığımda kendi adıma penaltı değil.

Sezonun 30. haftasında 10. maçına çıkan kadronun 44 yaşındaki deneyimli hakemi bu sezon ilk defa F.Bahçe maçı yönetti. Süper Lig’de en son maçını 1 ay önce yönetti. Bu notları neden yazdığımı soracaksanız... Şirazesi kayan hakem atamaları ve standardı olmayan tayinler, yapay zekaya karşı hakemler adına güveni sıfıra indirdi. 3 günde 1 görev alan, fahiş hatalar yapıp ceza almadan giden, son 7 haftada 6 kez düdük çalan ve evinde nedensiz bekleyen hakemler olduğu sürece ödül ve ceza sisteminde adaleti hiçe sayan computer zekalar dikkatten kaçmıyor. Klavyelere basan parmaklar güce karşı koyamıyorsa adalet sonunda aciz kalır.

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LİMA O SIRADA KOLUNU KAÇIRABİLİR MİYDİ?

· Pozısyonlara gelirsek. Bu tür maçlardan uzak kalan Suat Arslanboğa’nın performansı disiplin cezalarında tutarsızlık gösterdi.

· DK. 25: Ferdi’nin ortasında Lima’nın koluna gelen top; burada hakem takdiri... Penaltı verse de vermese de VAR karışamazdı. Lima kolunu kaçırabilir miydi sorulara akla gelebilir. Ama pozisyona baktığımda kendi adıma penaltı değil,

· DK. 45+1 Oosterwolde’nin Ömer Ali’ye müdahalesinde kırmızı kart için gerekecek şiddet ve yoğunluk gözükmediğinden kırmızı kartla değerlendirilmemesini doğru buluyorum.

2. SARI ÖMER ALİ’DEKİ GİBİ NET OLMALI

· DK 45+4: Valencia’nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru. Valencia’nın benzer diğer pozisyonu için de karar doğru.

· DK. 70: Touba’nın ilk sarı kartı doğru ama 2. sarı kart? İrfan Can Kahveci’nin bulunduğu konum, topu kontrol altına almaması ve pozisyonunu olduğu bölge itibariyle 2. sarıyı ağır buldum.

· DK. 90+6: Ömer Ali Şahiner’in 2 . sarı kartı... İşte 2. sarıdan bir futbolcu atılacaksa Touba’daki gibi değil Ömer Ali’deki gibi net, tartışmasız olmalı.

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