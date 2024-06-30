Ben bu hakemden tedirginlik duyuyorum

Haberin Devamı

A Milli Takımımız’ın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı maça atanan Artur Soares Dias, bugüne kadar kulüplerimizin ve milli takımlarımızın yönettiği karşılaşmaların tamamını kaybetmemizden dolayı şimdiden ‘uğursuz hakem’ ilan edildi bile!

DiAS EURO 2024’TEKi iKiNCi MAÇINDA 5 SARI ÇIKARTTI

Ben de açık söyleyeyim; bu hakemden tedirginlik duyuyorum. Şampiyonada daha önce Polonya-Hollanda (1-2) ve Danimarka-İngiltere (1-1) maçlarını yöneten Dias, oynatmayı seven ve sarı kart çıkarmaktan sakınmayan bir hakem görünümünde. Bu tip turnuvaların ilk maçlarında futbolcular daha temkinli oynadığı için kart sayıları daha minimal olur. Fakat grupların son maçlarında ve sonraki eleme turlarında kart enflasyonu yaşanır. Mesela Dias, EURO 2024’teki ikinci maçında 5 sarı kart gösterdi.

Haberin Devamı

YETKiLiLERiN, MiLLi TAKIM’A UYARI YAPTIĞINI UMUYORUM

Geride bıraktığımız sezon itibariyle Süper Lig’in sonlarına doğru VAR hakemi desteği verilmesi için Portekiz Futbol Federasyonu ile anlaşan MHK, en azından bu hakemin nasıl bir yönetim tarzı olduğunu inceleyip milli takım yetkililerine bilgi vermiştir diye düşünüyorum. Tabii MHK Başkanı ve üyeleri Almanya’ya turistik gezi için gitmediyse!

MELER SLOVENYA’NIN MAÇINA ATANIR DiYE ÇOK KORKTUM

EURO 2024’te hakemliğe dair yaşananlar, detaylar, püf noktaları ve gözden kaçanlar ile ilgili ‘ortaya karışık’ bir yazı yazayım dedim... Şampiyonadaki tek hakemimiz Halil Umut Meler’den başlayarak ekibi başarılı işler çıkardı. Meler bu turnuvada Slovakya’nın daha önce Belçika’yı 1-0 yendiği karşılaşmada da düdük çalmıştı. EURO 2024’ün başından beri en çok korktuğum, Meler’in Slovenya maçına verilecek olma ihtimaliydi, neyse ki olmadı. Malum UEFA Başkanı Alexander Ceferin bir Sloven ve onun ülkesinin maçını yönetirken yaşanabilecek bir tartışmalı durum Meler’in başına dert açabilirdi.

ABARTMADAN, HAKKI NEYSE ONU VERELiM

Malum biz millet olarak her şeyi uç noktalarda yaşamayı severiz; Halil Umut Meler EURO 2024’te kötü de olabilir iyi maç da yönetebilir. Kötü ise yerden yere vurmamak, iyi ise göklere çıkarmamak lazım. Meler şakşakçılığı yapmaya gerek yok. Abartmadan, iyi ya da kötü hakkını verelim. Meler üzerinden rant sağlamaya da gerek yok. Başarıda da başarısızlıkta da en büyük pay Meler’indir. Bunu unutmayalım.

Haberin Devamı

CÜNEYT ÇAKIR VE MURAT ILGAZ EURO 2024’E NiYE ÇAĞRILMADI

TURNUVANIN bizim açımızdan diğer ilginç tarafı, bir tane bile Türk gözlemcinin olmaması. Daha önce bu tür organizasyonlarda Türk hakemin yanı sıra gözlemci de mutlaka olurdu. EURO 2024’te Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden bile gözlemci çağrıldı fakat Türkiye’den kimse davet edilmedi.

CEFERiN’iN AKLINDA NE VAR

Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarındaki maçların gediklisi olan FiFA gözlemcisi Murat Ilgaz ve FiFA eğitimcisi Cüneyt Çakır’ın EURO 2024’te görevlendirilmemesi gerçekten manidar. UEFA Başkanı Ceferin’in aklından neler geçiyor acaba!..

UEFA EZiLMEZ BiAT ETMEZ

ÇEKYA ile oynadığımız maçı yöneten İstvan Kovacs’ın yönetim tarzını, 2-1 galip gelmemize rağmen beğenmedik. 18 sarı, 2 kırmızı kart göstererek Avrupa Şampiyonası tarihine geçen Rumen hakem, neredeyse tünelde, soyunma odalarında ve hatta maç bittikten sonra online evde bile kart çıkaracak(!) mantalitede bir hakem görüntüsündeydi. Neyse ki 2-1 kazandık da bizim açımızdan hadise fazla büyümedi. Ama kaybetseydik bugün ne yapıyor olurduk çok merak ediyorum. TFF veya UEFA içinden masaya yumruğunu vuran bir babayiğit çıkar mıydı? UEFA’ya veryansın edebilir miydi?

Haberin Devamı

4 ÖNEMLi HATADA TIK YOK

EURO 2024’ün açılış maçı olan Almanya-İskoçya mücadelesi hakem hatalarıyla başladı. Fransız Clement Turpin’in yönettiği karşılaşmada VAR müdahalesiyle düzeltilen 4 tane spesifik pozisyon yaşandı ama kimseden tık yok. Şampiyonada başka hakem hataları da oldu ama ülkeler gıkını çıkaramadı. Çünkü patron UEFA ve güçlü. UEFA ezilmez, biat etmez. Anlayana...

HAKEMLERiMiZ NEDEN GÖTÜRÜLMEDi?

TFF’nin EURO 2024’ü izlemeleri için Almanya’ya Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ve üyelerini götürmesi güzel ama oradan bizim hakemlerimize aktarılması gereken uygulamaları ve yenilikleri analiz edecek bir ekip kuruldu mu merak ediyorum. Kaldı ki üst düzey hakemlerimiz de sırf eğitim amaçlı olarak Almanya’ya götürülüp en azından grup maçlarını izlemeleri sağlanabilirdi.