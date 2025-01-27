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Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
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Atilla Karaoğlan'ın vücut dili tedirgindi

#FENERBAHÇE#Göztepe#Süper Lig

Atilla Karaoğlan’ın özellikle ilk 45 dakikada kaygılı olduğu vücut dilinden net biçimde anlaşılıyordu.

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VAR hakemliği yaptığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra gerek Jose Mourinho’nun demeci ve gerekse bu karşılaşma öncesi medyada yer alan haberlerden kaynaklanıyor olsa gerek; Atilla Karaoğlan’ın özellikle ilk 45 dakikada kaygılı olduğu vücut dilinden net biçimde anlaşılıyordu. Nitekim bundan dolayı maç boyunca birçok faul ve kart hataları oldu. Tam 41 defa (Fenerbahçe 16-Göztepe 25) faul düdüğü çaldı. Özellikle Nielsen, Heliton ve Çağlar’ın maçı kartsız tamamlamaları anlaşılır gibi değildi. Karaoğlan’ın çok kısa bir zaman diliminde bu maça ataması VeTAS tarafından hangi verilere dayanarak yapıldı, ilginç.

GENEL ANLAMDA ÇOK EKSiKLERi VARDI

Maçta spesifik anlamda bir pozisyon olmasa da genel yönetim anlamında çok eksikleri vardı. Sadece Fenerbahçe’nin üçüncü golünden önce atak başlangıç fazı olarak bir faul var mı yok mu, tartışılır. Ben devamdan yanayım. Burada tamamen hakem kararı söz konusu ve VAR’ın karışmamasının doğru olduğunu söyleyebilirim.

#FENERBAHÇE#Göztepe#Süper Lig
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