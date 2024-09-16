Ali Şansalan’ın alışılagelmiş VAR’a bırakma dürtüsü devreye girdi.

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Dolayısıyla yaptığı müdahaleninin ardından Bosnalı futbolcuya çıkan kırmızı kart doğru. Tabii ki bu pozisyonda alışılagelmiş VAR’a bırakma dürtüsü devreye girdi Ali Şansalan tarafından. Bu tutum hakemlerimizde içgüdüsel bir hal almış. Asıl ilginç olan Ali Şansalan’ın bu pozisyonu görüp faul çaldıktan sonra Visca’yı sadece uyarı ile geçiştirmesiydi.

MASUAKU’YA SARI DOĞRU

15. dakikada Masuaku’nun yaptığı müdahalede Trabzon kırmızı kart bekledi ama Beşiktaşlı oyuncunun topuk kısmı zemine basıyor. Bu durum kart uygulamasında bir kriter olduğu için sarı kart doğru. İlk yarının uzatma dakikalarında Savic’in İmmobile ile mücadelesinde; evet Savic’in hafif bir çekmesi var ama aynı zamanda İmmobile de geriye doğru gidiyor. Bu pozisyonda hakemin kararına saygı duyulmalı. Ben de devam kararını destekliyorum.

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NE PENALTI NE DE ALDATMA

58. dakikada uzaktan Mendy’nin eline gelen topta Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi ama el doğal konumda ve kapalı devam kararı doğru. 85. dakikada Masuaku’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda ne penaltı var ne de aldatma var. Masuaku rakibine takılıp düşüyor. Ali Şansalan’ın sakatlıktan dolayı oyunu durdurma yeri ve zamanını, bir de Beşiktaş’ın avantajını kesip faule döndüğü pozisyonları izlemesini tavsiye ediyorum.

AFAKi BiLGiLER SON BULMALI

Ayrıca bu beyin sarsıntısı ile ilgili kimin karar verdiğini, oyuncu değişikliği +1 olup olmadığını bildirilmesinin Futbol Disiplin Talimatı’nda detayları ile acilen yer alması gerekir. Bunun akabinde kulüplerin de bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü şu anda afaki bilgiler konuşulmakta. Bunlar bitmeli.