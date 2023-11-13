30 dakikalık Rebic’li Beşiktaş

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Kim ne derse desin sezon sonuna kadar sürecek Rıza Çalımbay‘ın hikayesi Başakşehir müsabakası ile başladı. Çalımbay‘ın seçime kadar 3-4 maçlık geldiğini sanmayın sakın. Bu duruma adayların hepsi sevinmiştir. Zira gelecek yeni yönetimin ‘boşta hangi hoca var, kimi getirelim?’ kaygısı olmayacak. Hangisi gelirse gelsin sezon sonuna kadar ‘Beşiktaş’ın çocuğu’yla devam etme kararı alacak. Hele hele taraftarın gönül bağı olan bir hoca ile.

Maça gelince... Var olan eksiklere, sakatlanan Bahtiyar ve cezalı Rebic eklenmiş oldu. İlk yarı itibarıyla baktığımızda bu takıma acilen Rıza hocanın Beşiktaş’ta oynadığı yıllardaki azmini, hırsını, inatçılığını açıkçası mücadele ruhunu aşılaması gerekiyor. Beşiktaş ilk yarı hem oyun hem de oyuncular arasında kopukluk yaşayan bir takım kimliğindeydi.

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ONUR VE ALEX HAREKET GETiRDi

İkinci yarı Ghezzal ve Salih’in yerine giren Onur ile Alex Chamberlain takıma hareket getirdi. Bu dakikadan itibaren Beşiktaş daha hareketli ve baskılı oyun sergiledi. 45 ve 75. dakikalar arasındaki 30 dakikada bu sezonki en iyi performansını gösteren Rebic’in akıl dolu pasında Beşiktaş, Muleka ile golü buldu.

Genel olarak baktığımızda taraftarının o istediği, özlediği Beşiktaş mıydı? Hayır. Ama bir antrenman ile ve takım yönetiminden ziyade kriz yönetiminin olduğu günün sonunda bu kadar sıkıntılı süreci yaşarken, bu kadar sakatı mevcutken Beşiktaş; futbolcuların, taraftarın ve Rıza Çalımbay’ın ihtiyacı olan hoş geldin üç puanı ile haftayı tamamladı.

KARDEŞLER’iN LAY LAY LOM TAVRI ÇOK GÖZE BATIYOR

Maça baktığımızda çok sıkıntı yaratacak, başını ağrıtacak veya skoru etkileyecek majör hatası yok ancak haftalardır Arda Kardeşler için düzeltilmesi gerektiğine inandığım ve söylediğim bir konu var ki çok önemli. Kendisi için bazı pozisyonlarda proaktif davranması gerekirken genel tavrı olan o rahatlık ve aheste hareketleri bu maçta gerçekten başına çorap örebilirdi.

Çünkü bazı tartışma pozisyonları ve iki takım futbolcularının birbirlerine karşı oyun durduğunda zaman yaptıkları eylemlerde gerçekten bu rahatlık ve lay lay lom tavrı çok göze batıyor. Örneğin Bahtiyar-Opoku ve son dakikalarda Tayfur-Lima olayında sergilediği tavır gibi.

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YÜZÜ RAKiBiN DiRSEĞiNE ÇARPIYOR

Bahtiyar ile Opoku arasındaki pozisyonda Beşiktaş tarafı 2. sarı kartı bekledi. Fakat üç açıdan da izlendiğinde pozisyonda Opoku’nun kolunu omuz hizası veya buna bir yakın yere açarak kural dışı kullanımı mevcut değil. Tam aksine Bahtiyar’ın topa arkadan müdahale edecekken ayağıyla topa uzandığında eğilerek gelmesi ve kafasının aşağıya doğru inmesinden dolayı o hızla kendisinin Opoku’nun dirseğine yüzünün çarpması söz konusu. Talihsiz bir olay Bahtiyar için. Dolayısıyla burada ikinci sarı kartın olmaması doğru.

68. dakikada Ba’nın Muleka’ya yaptığı bilinçli bir şekilde kural dışı el ve kol kullanımında gördüğü sarı kart yorum olarak bu iki pozisyon arasındaki farkı gösterir bize.