3 gol, 3 puan var ama oyun olarak tat yok

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İlk yarı itibarıyla Fenerbahçe adına futbol namına seyre hitap eden bir şey yoktu. Ne tempo ne baskı kuran Fenerbahçe’de tek pozitif şey Dzeko’nun klas vuruşu ve gol vardı. Başakşehir açısından ilk yarısı istatistik anlamında baktığımızda sıfırdı. 40. dakikaya kadar top ile mücadelede bir kör dövüşü varken bu dakikadan sonra topsuz alanda dövüşmeler başladı. İkinci yarı başladığında 10 kişi kalmış ekibine karşı baskı kurmaya başlayan Fenerbahçe şok bir gol yedi. Belki de 10 kişi kalmış rakibine karşı rahat bir galibiyet alacağı düşüncesi içerisinde beklenmedik bir gol ile karşılaştı. Bundan sonra Mourinho’nun değişiklikleri geldi. En-Nesyri’yi alarak çift forvete döndü. Tadic ve Mert Müldür’ü te sahaya sürdü. Oyuna giren futbolculardan Tadic’in ortasında En-Nesyri’nin kafa vuruşuyla öne geçti. Ve 3. gol yine En-Nesyri’yi kafa vuruşuyla geldi.

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BECAO ‘BAŞIMA DARBE ALDIM’ DESE NE OLURDU?

Sonuç ne olursa olsun ki skordan bağımsız Fenerbahçe oyun ve mücadele olarak eksik kalmış rakibine karşı taraftarını tatmin edici bir oyun sergileyemedi. Açıkçası 3 puanı 3 golle alsa da tat vermedi.

Maçın ilginç anlarından birisi de Becao sakatlandıktan sonra F.Bahçe’nin 10 kişi oynamak zorunda kalmasıydı. Çünkü 63. dakikada 5 oyuncu değişiklik hakkı da tamamlanmıştı.

Peki size bir soru... Becao biraz önce başıma bir darbe almıştım ve başım dönüyor diyerek doktora söyleyip çıksa ve oyuncu değişikliğini bu minvalde yaptığını hakeme söyleseler ne olurdu? Sezon başından beri kuralın açık bir kapısı olduğundan bahsederken bu gibi durumları göz önüne alarak bazı şeyleri ifade etmeye çalıştım...

OZAN ERGÜN’ÜN GELiŞTiRMESi GEREKEN YÖNLERi BULUNUYOR

· Ozan Ergün’ün fiziği ve sahadaki duruşu iyi. Ufak tefek hataları muhakkak oldu ancak faul ve fena hareketlerde, disiplin cezalarında tolere edilebilecek hataları vardı. Tavsiyem ekibini topsuz alanlar konusunda yeterince hazırlaması ve çevre kontrolünü iyi yapması, pozisyonlarda yer almada biraz daha çalışması. Aslında maça iyi başladı. 40. dakikaya kadar ikili mücadelelere ve hafif temaslara müsaade etti, oyunu akışına bıraktı. Fakat tecrübe bir kararın doğru veya hatalı değerlendirilmesi ile bağlantılı değildir.

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· 45+1’de Dzeko-Ba sürtüşmesinde oyunu başlatmasa, ekibinin uyarısıyla durdurup proaktif bir müdahalede bulunsaydı veya iki futbolcuyu kendi haline bırakmasa belki bu sonuçlar olmayacaktı. Ya da VAR’a gitmeden Ba’nın şiddetli hareketini kendi görüp değerlendirecekti. VAR’ın çağrısı ve kırmızı doğruydu. Ama tecrübe krizden sonra karar vermek değil, doğmadan önleyebilmektir.

OPOKU’NUN SZYMANSKi’YE MÜDAHALESi PENALTI

· 45+5’te Opoku topa dokunamıyor ve akabinde Szymansky’nin vuruşu kaleciden dönüyor. Opoku’nun eylemi devam ediyor ve Szymansky’ye müdahalede bulunuyor. Net penaltı.

· Tadic ve Piatek’in penaltı beklenen pozisyonlarında devam kararı doğru.