20. dakikadan sonra sihirli değnek değdi!

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Geçen haftaki Alanyaspor maçından sadece Mario Lemina değişikliği ile Antalyaspor karşısına çıktı Galatasaray. Maçın ilk 20 dakikasında Akdeniz ekibi daha tehlikeli ve tehditkar olarak sarı kırmızılıların üzerine geldi. Galatasaray bu bölümde oyununu bir türlü oturtamadı. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında özellikle Lemina’da gördüğümüz top kaybı hastalığı bu hafta defans oyuncularına sirayet etmiş. 20 -25 dakikalık dilimde 3-4 top kaybı yaşadı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADAN 3 GOL YEDi

20. dakikadan sonra adeta sihirli değnek değmişçesine Galatasaray bir anda farklı bir havaya büründü ve Antalyaspor ne olduğunu anlamadan kalesinde 3 gol gördü.

Özellikle ilk golü değerlendirmek için başlangıcından itibaren incelemek gerekir ki; aslan payını hangi oyuncunun alacağını belirlemek adına.

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iLK GOLDE ASLAN PAYI SANCHEZ’iN

Golü atan Victor Osimhen kadar asisti yapan Alvaro Morata’ya ve ona pas veren Barış Alper’e muhakkak paye verilmesi gerekir. Fakat aslan payı rakip alanda en iyi yaptığı şeyi yaparak baskı ile topu kapıp bu golün oluşmasında başrol oynayan Davinson Sanchez’e verilmeli.

Üçüncü gol ise Barış Alper Yılmaz’ın fiziksel gücünün bir göstergesi sonucu geldi. İkinci 45 dakikanın başında Osimhen’in hat-trick’i ile 4 farkı yakalayan Galatasaray’da Okan Buruk önemli oyuncularını dışarı alarak Beşiktaş derbisi öncesi riske etmedi. Son haftalari baz aldığımızda sarı kırmızılı taraftarlar bir nebze de olsa rahat bir maç seyretti ve ‘Galatasaray kötü oynarken kazanıyor’ ifadesi bu maç itibariyla rafa kalktı

ANTALYASPOR KÖTÜ GÜNÜNDEYDi

Tabii burada Galatasaray iyi olduğu kadar Antalyaspor’un kötü olması da göz ardı edilmemeli. Sonuçta milli maç arasından önce Galatasaray Osimhen’in üç golle yıldızlaştığı maçta haftayı üç puanla tamamlamış oldu.