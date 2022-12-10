Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Nihat Özdemir: Futbolda beraberlik kaldırılsın

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Dünya Kupası üzerine sohbet ediyoruz. Çeyrek final, yarı final derken.. Finali kim oynar?

“Kim kupayı alır?” sorusuna geliyoruz.

Ben “Brezilya” diyorum.

O “Fransa” diyor.

İki takımın önünde de zor maçlar var ama. Bu Dünya Kupası sürprizlerin kupası olduğu için iddialar ortada. Sözün tam burasında şu yorumu yapıyorum:

ARTIK ASYA VE AFRiKA DA VAR

“Futbolda tam bir devrim yaşanıyor. Artık Asya ve Afrika da var. Dünya futbolda eşitleniyor.”

Gerçekten de önceki gün spor müdürümüz Mehmet Arslan bu değişimi o kadar güzel anlattı ki.

Futbol dünyasında yaşanan devrimin şifrelerini gösterdi.

“Futbolda Devrim” derken Nihat Özdemir birden söze girdi ve:

“Evet bir devrim yaşanıyor. Ama daha keskin kararlar alınmalı” dedi..

“Ne gibi?” diye sordum. Baktım pek açıklamak istemiyor.

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Nihat Özdemir yıllarca Fenerbahçe’de yöneticilik yapmış bir isim. Aziz Yıldırım’la çok başarılı işlere imza atmışlar. Fenerbahçe Başkanvekililiği de yapan Özdemir’in Futbol Federasyonu Başkanlığı da olduğu için;

Bu defa şöyle sordum:

“Peki Dünya Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olsanız en keskin değişiklik olarak neyi önerirdiniz?”

FUTBOL ÇOK DAHA ZEVKLi OLUR

Nihat Bey büyük bir heyecanla cevap verdi:

“Artık futbolda beraberliğin kaldırılması gerekiyor. Beraberlik ihtimali bitmeli. Basketbol gibi olmalı. O gün o maç orada sonuçlanmalı. İnanıyorum ki böylece çok daha zevkli maçlar izleyeceğiz.”

Böyle bir öneri Nihat Özdemir gibi bir isimden gelince elbette dikkat çekiyor. Bugünden yarına elbette bir şey olmaz. Beraberlik de öyle kolay kolay kalkmaz.

Ama bu kadar hassas bir konu böyle isimler tarafından konuşulmaya başladıysa... Bu bile önemlidir. Bekleyip tartışmaları görmek lazım..