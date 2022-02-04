Alanda moral buysa sahayı siz düşünün!

Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...

Evet...

Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..

Şu fotoğraflara bakar mısınız...

Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...

Sanki cenazeye gelmişler...

Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...

Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.

Marcao’nun gözlerine bakar mısınız?

OKULDAN KOVULMUŞ ÖĞRENCİ GİBİ

Gerilim filminin son sahnesi gibi...

Babel’in bakışları yerde..

Berkant’a bakın...

”Bir an evvel gidelim buradan” diyen bir kaçış anı..

Emre Kılınç selfie çektiriyor ama boş bakıyor. Eli taraftarın omuzu yerine cebinde... Vücut dili mutsuz.

Gözlerinde bir enerji, bir kahkaha yok.

Yüzünden düşen bir parça. Ama maske bile gizleyemiyor.

İşte Alpaslan Öztürk.. Okuldan kovulmuş bir öğrenci edasıyla yürüyor. Bıkkın ve gergin...

NEREDEN DÜŞTÜM BURAYA!

Ya Domenec Torrent?..

O zaten “Nereden düştüm buraya!” diyen boş bakışlarda..

Taraftarların açtığı pankartta bir isim okuyor:

“Fatih Terim..”

Anlıyor... Hızlıca geçmek istiyor oradan..

Futbolcular da öyle, kaçarak geçiyorlar kendilerini bekleyen takım otobüsüne..

Oysa Galatasaray böyle mi gelir Antalya’ya!..

Hatırlıyorum...

Futbolcularda bir enerji...

Gülümsemeler, taraftara sarılmalar. Kahkahalar. Zafer işaretleri..

Hiçbiri yoktu Antalya Havaalanı’nda..

KÜKREYEREK DEĞİL, BAKIŞLARINI KAÇIRARAK İNDİ ÇOCUKLAR

Peki suç futbolcularda mı?

Elbette hayır...

Her biri aslan gibi aslandır..

Her biri Avrupa’da esen birer efsanedir.

Her biri çok iyi futbolcudur.

Her birinin içinde kükreyen birer aslan vardır.

Ama işte o Aslan;

Ne yazık ki Antalya’ya böyle indi..

Kükreyerek değil; Bakışlarını kaçırarak indi çocuklar...

İşte o yüzden soruyorum: Alana böyle indilerse; Sahayı siz düşünün.. (Tabii yine de güzel bir haber bekliyoruz..)