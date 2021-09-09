Madem düz krampon olmuyor, topuklu kramponlar sahaya

Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.

Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.

İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?

Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?

Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?

Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?

O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.

ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR

Şenol Güneş hocaya saygım her zaman büyüktür.

Hâlâ da öyle...

Milli takım, Avrupa Şampiyonası’na giderken en genç takımdı...

Bunu öven bir yazı yazmıştım...

Hâlâ da genç bir takımla oynamanın önemini savunuyorum.

Ama mesele Şenol hoca meselesi değil...

Onu aşan, gitmeyen, yürümeyen bir şeyler var.

Nedir o?..

Ben uzmanı değilim, o nedenle ahkâm kesmeyeceğim.

Ama başlıkta sorduğum soruyu sormaya devam edeceğim...

Türk sporu birçok branşta acayip başarılar kazanırken, futbolda niye her yıl bir alt lige düşüyoruz?

Üstelik sadece milli takım da değil...

Kulüplerin Avrupa kupalarındaki performansında da durum aynı.

FUTBOL ÜLKEMİZDE HALA 'ERKEK SPORU'

Ortada uzman diye geçinenleri de aşan bir durum var.

Benim sosyolojik görüşüm şu:

Futbol ükemizde hâlâ büyük ölçüde ‘erkek sporu’ olarak devam ediyor...

Ve başarısızız.

Kadın futbolu bir türlü voleybol veya basketbol seviyesine gelemiyor.

Oysa karma bütün spor dallarında Türk sporcuların performansı yükseliyor.

O nedenle kadın futbolunun bir an önce gelişip yaygınlaşması için harekete geçmeliyiz...

Eminim kadınlarımız onu da başaracak.

Madem futbolda bayrağımızı göndere çekemiyoruz...

Hiç olmazsa topuklu kramponlarımız çim sahaya çıksın.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...