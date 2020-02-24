Hüsran hafızasının zaferi, unvanı korumanın hüsranı

Dün, Kadıköy’ün yüreği denilen statta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Birini sahada, ötekini televizyondan. Maçın teknik analizini Hürriyet’in uzman yazarlarına bırakıyorum. Ben size gönüllü ‘saha müşahidi’ (gözlemcisi) olarak ‘taraftar raporumu’ sunacağım.

CİMBOM'DA HÜSRAN HAFIZASI KANARYA'DA İSE TESELLİ RUHU

Galatasaray psikolojisi 22 maçlık bir hüsran hafızasıyla Kadıköy’e gelen Galatasaray dün sahaya Obama’nın seçim sloganındaki gibi ‘Yes You Can’ duygusuyla çıktı. ‘Bu defa yapabilirsin.’

Fenerbahçe taraftarı ise aynı sahaya ‘No you can’t’ iddiasıyla çıktı. Yani ‘Bu defa da yapamayacaksın.’

BU GENETİK DUYGU HER YIL DEĞİŞEN TAKIMLARA GEÇER Mİ?

Taraftar böyleydi, ya takımlar? Her iki takımın da oyuncuları 20 yılda en azından 15-20 defa değişti. Acaba taraftardaki bu psikoloji, otomatik bir genetikle oyunculara da aynen geçer mi? Bir seyirci olarak dünkü maçtan sonra benim ‘taraftar raporum’ şu: Galatasaray sahaya mutlaka kazanmak için çıktı. Fenerbahçe ise ligde iddiasını sürdürmekten çok sanki ‘bir derbide daha yenilmeyerek’ evinde unvanını korumak isteyen boksör gibi sahaya çıkmış gibiydi

BELKİ DE BU DEFA YENİLMEZLİĞİ KAYBETMEK İLK DEFA KAZANMAKTI

Fenerbahçe'nin artık unutmaması gereken bir şey var. Epey bir süredir bu sahada kaybetmemek, kazanmak anlamına gelmiyor. Ben bir Fenerbahçeli olarak, tarihimizin en kritik döneminde, 3 Temmuz direnişi sırasında, yine bu sahada berabere biten maçı hiç unutmadım. O maçta da yenilmezlik ünvanımızı bir kere daha kazanmış. Ama şampiyonluğu kaybetmiştik. O maç sonrası yediğim biber gazının feci tadı hala damağımda... O bakımdan belki de bu sahada yenilmezlik unvanını kaybetmek Fenerbahçe için iyi bile olmuştur denilebilir. Hiç olmazsa takım bundan sonra sahaya kazanmak azmi ile çıkar.

KEŞKE EVERTON-ARSENAL MAÇINI MI İZLESEYDİM?

Maç sonrası kendime şunu sordum: Bunun yerine aynı saatlerde oynan Everton-Arsenal maçını izlemediğim için pişman mıyım? Hayır... Çünkü Kadıköy’deki heyecan ve iddia da çok güzel... Orada Manş Denizi’nin akıl ve matematiği, burada Akdeniz’in Dionizyak coşkusu ve heyecanı... Ve ben de Egeliyim...





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