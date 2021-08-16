Bu silikon takımı için 2-0 olamazdı, bu durumda 1-0 en harika sonuçtur

Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.

Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.

Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.

Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.

Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.

Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.

SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK

Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...

Kadıköy’ün dijital kramponları dün gece Adana’da formasını ‘Çubuklu Token’ kadar güzel ıslattı mı?

Cevabımı iki takım için vereceğim...

Sezonu bir akşam önce ekranda açtım. Önce Premier League’de Manchester United-Leeds United maçını seyrettim. Sonra La Liga’da Real Madrid-Alaves maçını seyrettim.

Puanım şu:

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı başlangıç performansı ve heyecanı bakımından Avrupa’nın o iki süper ligi maçından hiçte aşağı değildi. Hatta heyecan bakımından daha iyiydi.

Post Pandemi seyircili açılış bakımından üç maçı karşılaştırırsanız...

Bence bütün Avrupa’da gerçek açılış performansı için ‘Banko Adana Demirspor seyircisi’ derim.

Hepimize ekran başında seyircili maç duygusu neymiş, fazlasıyla hatırlattı ve yaşattı.

Teşekkürler Adana...

Adana Demirspor açısından... Kesin lige çok iyi hazırlanmış bir takım.

Belhanda-Balotelli ikilisi bu yıl Süper lige kesin renk getirir...

Fenerbahçe’ye gelince. Bir Fenerbahçe klasiğiydi. Yıllardır Fenerbahçe’nin lige kötü değil, çok kötü başlamasına alışmıştık. O vasatlık duygusunu yıktı.

Mesut Özil’i geçen sezon sahada değil, cuma günleri İnstagram’da yaptığı cami paylaşımları ile seyretmiştik.

Bu defa ilk golü ile seyrettik. Daha da iyisi koşan, istekli, mimiksiz ifadesiz yüzü gitmiş, yerine heyecan çizgileri gelmiş bir mesut Özil gördük. Bence çok iyi bir işaret...

Gelelim ilk gece itibariyle dört büyükler hesabına...

Bu defans cuma akşamı seyrettiğimiz Beşiktaş karşısında çok ama çok zorlanır. İlk 96 dakikada defansta tek umut Altay’dı.

Peki maç sonucu? Bence Fenerbahçe açısından olabileceğin en iyisiydi.

Çünkü bu performansı ile henüz 2-0 olacak umudu yoktu. 2-0 olamayacağına göre 1-0 harikadır.

POST PANDEMİ İLK MAÇ RAPORU

GECENİN UMUT VERENİ: Mesut Özil

GECENİN KURTARICISI: Altay

GECENİN BEŞ YILDIZLISI : Adana Demirspor taraftarı

HAFTANIN OLAYI: Fenerbahçe’nin Token zaferi

HAFTANIN TAKIMI: Beşiktaş

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