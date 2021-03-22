Bu derbinin kazananı Fatih Terim

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”

Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.

iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE

Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:

“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”

Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.

Onun tepkisi ise şöyleydi:

“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”

MAÇ BAŞLARKEN DURUM ŞÖYLEYDi

Bir derin Galatasaraylı ile derin bir Fenerbahçeli arasında bu dolaylı polemik yaşanırken dün akşamki maç öncesinde puan durum şöyleydi:

TAKIM MAÇ PUAN

· Beşiktaş 28 63

· Galatasaray 30 61

· Fenerbahçe 29 58

DEMEK Kİ GALATASARAYLI FENER’i TEHLiKE GÖRMÜYOR

Evet çok riskli bir hesaptı ama Fenerbahçe açısından üzerinde düşünülmesi gereken şuydu:

Demek ki bir Galatasaraylı ligin böylesine kritik bir anında Fenerbahçeyi kendi açısından daha az tehlikeli görüyordu.

Fenerbahçe işte böyle bir psikolojik dezavantajla saha çıktı.

Yapacağı tek şey maça asılmaktı.

POTADA KALMAK iÇiN GEREKEN TEK ŞEY MAÇA ASILMAKTI

Fenerbahçe dün akşam Beşiktaş Vodafone Park’a çıkarken, derin Galatasaray’ı bile arkasına alabilecek bir matematik şansa sahipti.

Sadece derin Galatasaray değil, derin Covid-19 virüsü de onun arkasındaydı. Beşiktaş Vodafone Park’ta seyirci yoktu. Yani saha avantajı Beşiktaş’ta değil, eşitti.

Kartlar eşit dağıtılmıştı.

Potada kalmak isteyen Fenerbahçe içen gereken tek şey iyi, etkili ve akıllı futbol oynamaktı.

11’iNCi VE 42’NCi DAKiKADAKi iSTATiSTiKLER BiZE NE DiYOR?

· Ama bakın bu ihtirasta olması gereken takım maça nasıl başladı.

· DK 11: Topla oynama Beşiktaş yüzde 80, Fenerbahçe yüzde 20.

Ne demek bu?

Şampiyonluk potasında kalmak için maça asılması gereken Fenerbahçe, 11’inci dakikada ‘derin Galatasaray’ın bir taraftarı kadar asılmıyordu maça.

Dakika 42’ye geliyoruz. Beşiktaş topla oynamada hâlâ yüzde 62.

Ve Fenerbahçe ilk yarı soyunma odasına bu performansla gidiyor

FENERBAHÇE MAÇA 48’iNCi DAKiKADA 1-0 YENiK BAŞLADI

Beşiktaş geri dönüşte de daha ilk dakikada golü atıyor. Fenerbahçe o andan itibaren kendine geliyor, maçın ilk yarısında yapması gerekeni yapmaya başlıyordu. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu.

Üstelik 1-0 gibi bir dezavantajla.

FENER ATTIĞI DEĞiL YEMEDiĞi GOLLER NEDENiYLE 1-1 BiTiRDi

Maçın bitiş düdüğü çaldığında, topla oynamada son istatistik şöyleydi:

Beşiktaş yüzde 56, Fenerbahçe yüzde 44.

Takım 48’inci dakikadan sonra uyanmış, iyi oynamış, ama geriye kalan zaman topla oynamada yukarı çıkaramamıştı.

Neticede maç 1-1.

Ama takım bu sonucu attığı golden çok yemediği gollere borçlu. Yani kaleci Altay’a.

BU MAÇIN GALiBi iKi AKŞAM ÖNCE 3 PUAN KAYBEDEN FATiH TERiM

O zaman gelin dün geceyi bırakıp yarına bakalım. Derin Galatasaraylı Hasan Cemal’in matematiği doğru muydu?

Bence Galatasaray açısından en iyi sonuç çıkmıştı. Üç puan kaybettiği hafta en güçlü rakibi de 2 puan kaybetmişti. Ama ezeli rakibi de sadece 1 puan kazanmıştı.

Herhalde dün akşamki maçın galibi, iki gece önce 3 puan kaybedeni Fatih Terim hocaydı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...